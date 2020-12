Amílcar Sandoval cherche le gouverneur de Guerrero (Photo: Twitter / @JohnMAckerman)

Le processus électoral de 2021 est un test décisif pour l’administration de Andrés Manuel López ObradorDans la mesure où, en cela, toute la Chambre des députés sera renouvelée et 15 gouvernorats des 32 États du Mexique seront disputés, pour lesquels la capacité de Morena continue d’être la plus grande force politique de la république est en jeu.

Pour l’organisation des candidats au poste de gouverneur, National Regeneration Movement (Morena) établi un processus interne dans lequel des sondages seront menés pour que les gens déterminent qui sera le représentant de ce parti; Cependant, malgré le processus démocratique, la lutte entre militants n’a pas attendu.

Tel est le cas de guerrier, l’un des États qu’un nouveau gouverneur élira: les candidats du parti qui a mis López Obrador à la présidence ont déjà exprimé leurs divergences.

Dans cet exercice particulier, 18 participants ont été enregistrés qui ont subi le processus d’enquête: 13 hommes et cinq femmes, dont les trois pointeurs sont Félix Salgado Macedonio, Luis Walton Aburto et Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.

Face à ce processus, Amílcar Sandoval, frère d’Irma Eréndira Sandoval, actuel chef du ministère de la Fonction publique (SFP), est en train de devenir le vainqueur virtuel et le candidat éventuel au poste de gouverneur; cependant, Walton aburto Il a assuré qu’il ne devrait même pas être dans la phase finale du concours car il est profilé avec un niveau d’acceptation inférieur à celui qu’il prétend avoir.

“Au fait, dans ces sondages, il est clair qu’Amílcar Sandoval a 12 points de moins et il n’a rien à faire dans ce concours”a déclaré le candidat au poste de gouverneur par rapport aux sondages qui indiquent l’intention de voter.

Comme si cela ne suffisait pas, à travers les réseaux sociaux, il a également qualifié Salgado Macedonio de menteur.

«Camarade Félix Salgado, vous parlez de ne pas mentir et vous mentez. Aucune enquête ne nous a été présentée lors de la réunion de Morena. Et si vous parlez de celui que votre peuple a diffusé sur les réseaux, vous savez que c’est faux et pire: il est daté de deux jours avant notre arrivée», A commencé sa critique via Twitter. Plus tard, il a souligné que les données présentées où il gagne par un grand pourcentage sont apocryphe.

“Vous mentez quand vous dites que vous l’avez gagné “ dans la rue ” de 80 points, Eh bien, c’est la connaissance, pas l’intention de voter. Felix, ne mens pas. Nous avons tous des sondages et nous savons comment nous sommes positionnés et les résultats ne peuvent pas être si différents », a-t-il conclu.

Quant au frère du secrétaire à la fonction publique, il a un large profil de lutte sociale lié à l’Etat méridional de la république. Est fils de Pablo Sandoval Ramírez, leader du mouvement étudiant des années 60, syndicaliste universitaire et premier homme du Guerrero à occuper le poste de président de la Chambre des députés. Il a étudié l’économie à l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM) et a fait des études de troisième cycle à l’Université de Yale.

Concernant sa participation avec Morena et Q4, en décembre 2014 a été désigné par le Conseil d’État de Morena comme promoteur de la souveraineté nationale pour Guerrero, alors qu’en 2015, il était candidat de ce parti au poste de gouverneur du même État et avait même été élu président du parti dans cette entité, selon le site Web du Congrès local.

Et, compte tenu de la polémique qui existe sur sa candidature actuelle, différentes personnalités publiques se sont prononcées en sa faveur, comme son beau-frère. John Ackerman, qui a posté sur son compte Twitter que Sandoval Ballesteros devait être le candidat de Morena.

“Amílcar Sandoval, candidat naturel de Morena au poste de gouverneur de GuerreroIl a marché avec López Obrador pendant des décennies et a été celui qui a élevé toute la structure de Morena dans l’État, tandis que d’autres ne se sont surveillés ou se sont accommodés qu’avec d’autres parties », a-t-il déclaré; cependant, les résultats définitifs ne sont pas encore déterminés.

