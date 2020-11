Cúcuta Deportivo, l’une des équipes étudiées par le ministère des Sports

La crise institutionnelle de Cúcuta a pour protagonistes les problèmes judiciaires, l’ordre de suspendre la reconnaissance du sport par le Ministère des sports, le 29 octobre, et la faible performance de la ligue locale, où elle occupe la dernière position du tableau, avec 14 unités, et affrontera l’Amérique, ce jeudi, à l’avant-dernière date du tournoi.

Les dettes financières du club l’ont amené à demander la Dimayor lui faire une avance de 1 500 millions de pesos, pour les droits de télévision, pour pouvoir s’acquitter de ses obligations et éviter ainsi l’annulation de sa reconnaissance sportive. Il l’a fait par une lettre signée par le plus haut actionnaire du groupe “ motilón ”, José Augusto Cadena, qui a expliqué qu’il allouerait l’argent pour payer les soldes impayés: 910’302.704 $, avec l’Institut municipal des loisirs et des sports de Cúcuta (IMRD); 547′376 260 $, avec la municipalité de Cúcuta; 340 000 000 $, avec DIAN, et 2 070 791 $, avec l’Institut colombien de la protection de la famille (ICBF).

A la demande, le président de Dimayor, Fernando Jaramillo, a publié une résolution par laquelle il a mis aux voix, avec les chefs des clubs affiliés, l’approbation de l’avance millionnaire pour le «doublement glorieux». Ce mercredi, le journaliste sportif Antonio Casale a annoncé, via son compte Twitter, que les représentants de la Sports Tolima, Atlético Bucaramanga et de Cortuluá Ils ont tourné le dos à cette initiative et les 36 équipes doivent voter. Le communicateur a également souligné que le propriétaire du «rojinegro» attend que ces votes apparaissent et que l’assemblée pour approuver le sauvetage peut avoir lieu.

En revanche, la direction de Cúcuta Deportivo a comparu ce mercredi lors d’une audition devant la Surintendance des entreprises, à partir de neuf heures du matin. Lors de la réunion, DIAN a déclaré que l’équipe, en tant que contribuable, n’a pas effectué le paiement de sa dette et n’a pas non plus résilié la garantie; le chiffre est de 400 millions de pesos d’arriérés pour les frais de convention qu’ils ont établi et 280 de plus pour les retenues. L’équipe de Norte de Santander a donné comme alternative pour effectuer le décaissement de 150 millions de pesos sur 23 novembre et le montant restant le 11 décembre, selon La Opinion annoncé.

Le journal rapporte que les administrateurs ont offert de payer 36’287000 $ à Carmelo Valence, l’un des professionnels qui était dans l’institution et à qui ils doivent une valeur proche de 53 millions de pesos. Le cas de l’attaquant fait partie d’une liste dans laquelle il y a d’autres joueurs avec un passé au club, comme Javier López et Diego Chica.

Les joueurs de l’effectif actuel recevraient les salaires correspondant au mois de septembre au plus tard vendredi prochain et le solde impayé auprès de l’IMRD, qui assurait qu’il s’élevait à 1029 millions de pesos, ce serait sain et sauf si l’avance Dimayor était rendue efficace.