Après la publication de messages et de tweets sur les réseaux sociaux sur le arrivée du vaccin COVID-19 au Mexique par le compte officiel de Brunette, le parti du président Andrés Manuel López Obrador, et de Mario Delgado, son chef national, les critiques pour l’utilisation politique et de propagande à des fins électorales n’ont pas attendu.

La vaccination, qui a repris ce dimanche à Mexico et à Monterrey avec l’arrivée d’un nouveau lot de 42 912 doses, a commencé par un biais clair de propagande politique et gouvernementale», A déclaré ce dimanche Marko Cortés, leader de la PAIN (Parti d’action nationale).

“Comment dans toutes les autres questions le processus de vaccination a commencé avec beaucoup de bruit et très peu de noix, ce qui est clair avec le spectacle qu’ils ont fait à l’arrivée et à l’application des premières doses du vaccin, ils sont plus intéressés par la publicité du gouvernement que par la réalisation effective de la vaccination », a déclaré Cortés.

Les messages émis par Morena et Delgado ont été critiqués pour avoir utilisé des vaccins contre le COVID-19 pour faire du prosélytisme (Photo: Twitter @mario_delgado)

Les publications de Morena et Delgado vont dans ce sens. “La quatrième transformation accomplit! A partir de demain, le vaccin contre le COVID-19 commence à être appliqué au Mexique. #VacunaUniversalyGratuita », a écrit le leader de Moreno la semaine dernière, avant l’arrivée mercredi du premier lot de 3 000 doses.

Sur le compte du parti, ils ont réitéré qu ‘”il y a de l’espoir” grâce au “gouvernement de la quatrième transformation”, qu’ils ont remercié, comme Delgado, à différentes occasions ces derniers jours, en plus des éloges du ministre mexicain des Affaires étrangères Marcelo Ebrard pour son travail pour obtenir des vaccins sur un marché anxieux.

Tweets et autres messages sur les réseaux sociaux étaient accompagnés d’images de l’arrivée des vaccins, ainsi que les membres des forces armées chargés de sa distribution, avec les couleurs et logos de Morena et Mario Delgado.

Les messages remercient directement le gouvernement de López Obrador d’avoir obtenu les vaccins (Photo: Twitter @mario_delgado)

Cela a déclenché une série de questions, car le plus critique considérait qu’il s’agissait de prosélytisme et de propagande pour le parti politique au pouvoir, et même les premiers événements de la campagne, avec pour objectif les élections de mi-mandat en 2021.

Et c’est qu’une décision récente du Tribunal Electoral du Pouvoir Judiciaire Fédéral (TEPJF) pourrait indiquer la voie juridique à emprunter par l’opposition dans cette affaire. La semaine dernière, à l’arrivée des premiers vaccins COVID-19, la Chambre spécialisée, à la majorité, a déterminé l’existence d’infractions consistant en des actes anticipés de la campagne et une mauvaise utilisation de la directive Delgado et Morena.

Ceci, dû à la diffusion d’une vidéo publiée sur le compte Twitter de Delgado début décembre où il mentionne la “TUMEUR”, comme il appelle l’alliance électorale de divers partis d’opposition vers 2021.

Bien que l’Institut national électoral (INE) hIl avait été déterminé quelques jours auparavant qu’il n’y avait aucun élément pour ordonner sa suspension ou son retraitÉtant donné que le contenu de l’annonce comporte une critique des gouvernements émanant du PRI et du PAN, ils considèrent qu’elle est protégée par la liberté d’expression.

Les messages font du prosélytisme avec des images qui utilisent les ressources de l’État (Photo: Twitter @mario_delgado)

Cependant, la Chambre spécialisée du Tribunal électoral a indiqué que le spot «constitue de la propagande électorale dont il est interdit de faire ou de diffuser pendant la période ordinaire, il, en contenant des expressions de nature prosélytique qui violent l’équité dans la course dans le cadre du processus électoral fédéral actuel “

Mais peut-être la partie la plus importante de la décision est que le TEPJF a réitéré ce qui avait été déclaré par la Chambre supérieure concernant la responsabilité des fonctionnaires licenciés, comme Mario Delgado, qui est député licencié. “Qu’il leur ait été accordé ou non, ils ne perdent pas leur statut d’agent publicau contraire, ils ne sont suspendus que dans l’exercice de leurs fonctions sans perdre l’investiture et la qualité », ont-ils précisé.

Par conséquent, lorsqu’une telle infraction a été qualifiée de grave ordinaire, il a été ordonné de tenir une audience devant le contrôleur interne de la Chambre des députés pour imposer la sanction qui est prévue par la loi. Cela ouvrirait les portes pour les messages sur l’arrivée des vaccins contre le COVID-19 peuvent être interprétés de la même manière par le tribunal électoral.

Le dimanche 27 décembre, le vaccin COVID-19 a été appliqué au personnel médical de l’opération Chapultepec (Photo: Twitter @ Tu_IMSS)

Il L’article 347 du Code fédéral des institutions et procédures électorales énumère les actions constituant des infractions à la loi par les autorités ou les fonctionnaires «De l’une quelconque des puissances de l’Union; des pouvoirs locaux; les organismes gouvernementaux municipaux; les organes directeurs du District fédéral; organismes autonomes et toute autre entité publique ».

La section e) indique qu’elle enfreint le code susmentionné.l’utilisation des programmes sociaux et de leurs ressources, au niveau fédéral, état, municipal ou Mexico, afin d’inciter ou de contraindre les citoyens à voter pour ou contre de tout parti politique ou candidat ».

Cependant, en faveur de Delgado et Morena, les messages, bien qu’ils puissent être qualifiés de prosélytisme, ne contiendrait que deux des trois exigences que le même tribunal électoral considère comme obligatoires pour les considérer comme des actes anticipés campagne: nou promouvoir ou demander le vote pour un parti politique ou un candidat.

