Le président du Chili, Sebastián Piñera (cd), et le président de la Colombie, Iván Duque (ci), posent pour les photos officielles du sommet Prosur aujourd’hui, au Palacio de La Moneda, à Santiago (Chili). . / Elvis González

Santiago du Chili, 12 décembre . .- La coordination des travaux environnementaux et la coopération pour parvenir à l’accès universel au vaccin contre le covid-19 ont été les principaux accords conclus ce samedi au Chili par les pays qui composent le Forum pour le progrès et l’intégration de l’Amérique du Sud (Prosur).

Le bloc régional, créé en 2019, a indiqué dans une déclaration finale son intérêt à «promouvoir la coopération régionale afin de parvenir à un accès universel, équitable et rapide à la vaccination contre le covid-19».

Le Brésil, le Pérou, l’Argentine et le Chili font partie des pays les plus touchés au monde par la pandémie, qui a déjà causé plus de 7,1 millions de personnes infectées et près de 1,6 million de décès.

Dirigée par le président chilien, Sebastián Piñera, la réunion du bloc n’a eu que la présence du président colombien, Iván Duque, tandis que les chefs d’État de l’Argentine, du Brésil, de l’Équateur, de la Guyane, du Paraguay et du Pérou se sont joints par télématique. .

À la fin de l’événement, Piñera a exprimé les engagements de l’organisme en faveur de << la liberté, de la démocratie et du respect des droits de l'homme >>, ainsi que l’objectif << d'aider l'Amérique du Sud à être un endroit où nous avons plus de progrès, plus de liberté, plus de justice sociale et plus d'opportunités. "

“Nous avons organisé quatre sommets virtuels Prosur en 2020, la plupart pour lutter contre la pandémie de coronavirus en coordination et le défi de récupérer les emplois perdus”, a-t-il ajouté.

L’effort conjoint, a déclaré le président, a permis “de gérer les crédits internationaux, l’achat de médicaments, d’éléments de sécurité et de fournitures, ainsi que d’améliorer le transit des biens essentiels et de mieux réglementer la façon dont nous ouvrons et fermons nos frontières”.

Le président chilien a souligné le “travail fructueux” que Prosur a accompli au cours de ses deux années d’existence et a fait “un bilan de l’état d’avancement” qui a quitté son administration après avoir dirigé l’espace.

Abandonnant une série d’accords sur la structure de l’espace multilatéral et son mécanisme de fonctionnement pour la période à venir, la << Déclaration du sommet présidentiel de Prosur >> a valorisé << les réponses opportunes >> du groupe << pour combattre la pandémie grâce au dialogue politique et à la coopération >> .

PLANS DE TRAVAIL

Avec des axes thématiques centrés sur les projets d’infrastructure, d’énergie, de santé, de défense, de sécurité et de lutte contre la criminalité et la gestion des risques de catastrophe, Prosur a élaboré sa feuille de route pour l’avenir.

«Nous avons mis en place des plans de travail qui nous guideront dans les années à venir à travers une plateforme virtuelle qui nous permettra d’être plus efficaces», a expliqué le chef de l’Etat chilien.

Les pays membres ont approuvé la création d’un groupe de travail sectoriel sur l’environnement, “dont l’objectif sera d’analyser les domaines potentiels de coopération” dans ce domaine.

Piñera a transféré le commandement de l’organisation à son homologue colombien, Iván Duque, qui a souligné le “renforcement de Prosur en tant qu’outil et articulateur de plusieurs pays ayant un programme commun”.

“Non seulement des progrès ont été réalisés dans la coordination, mais nous avons lancé plusieurs tables de travail. Nous avons pris la présidence pour renforcer cet outil”, a déclaré le président colombien.

“Nous avons créé le forum privé, de l’initiative privée des micro, petites, moyennes et grandes entreprises, dans le cadre de l’entrepreneuriat Prosur, qui est nécessaire pour que le processus de réactivation économique 2021 soit sûr et efficace”, a déclaré Duque à l’issue de la réunion.