Les investisseurs ont facturé 37 $ pour acheter un baril de brut

Une pompe à huile fonctionnant à l’aube près de la ville de Midland au Texas, USA.

Cataclysme sur le marché du pétrole aux États-Unis. Le secteur n’avait jamais connu un parcours similaire. Les réservoirs de réserve ont manqué d’espace pour stocker plus de brut après la baisse de la demande due à la pandémie. Et même des bateaux ont été utilisés. Le prix de référence du baril outre-Atlantique, le West Texas Intermediate (WTI), est tombé en territoire négatif pour la première fois de son histoire après avoir chuté de 305%. Les investisseurs ont facturé 37,63 $ pour acheter un baril aux États-Unis. La décision du marché de Chicago, principale plate-forme de négociation à terme du WTI, d’autoriser des ventes négatives a déclenché la panique.

Le marché pétrolier réalise les terribles prophéties de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), qui a averti la semaine dernière que ce serait la pire année de l’histoire pour le secteur pétrolier. L’éclosion de la crise de santé publique due à la pandémie de covid-19 a confiné la moitié de la planète dans leurs foyers. Il n’y a donc pas assez de demande: la consommation dégringole et les réservoirs de réserve sont à court d’espace pour stocker plus de brut. Les producteurs n’ont personne à qui fournir les matières premières et les prix du brut chutent. En l’absence de voitures sur les routes ou d’avions dans le ciel, les économies touchées par la pandémie n’ont plus besoin de consommer autant de brut. Pour cette raison, ce lundi, le marché pétrolier a subi une bosse sans précédent. La tension sur les marchés, le plus grand tremblement de terre depuis l’éclatement de la crise des coronavirus, a poussé le brut en territoire négatif pour la première fois de son histoire.

Un baril de pétrole Brent de la mer du Nord, une référence en Europe, a également souffert après avoir chuté de 8% pour s’échanger à 25,8 $. Le succès aux États-Unis est plus sauvage parce que la puissante industrie de la fracturation hydraulique a contribué à faire du pays le premier producteur de brut au monde. Alors maintenant, votre marché a débordé.

Les cours du pétrole texan (WTI), déjà sur le terrain, ont commencé la journée en soustrayant heure par heure et en se rapprochant dangereusement du territoire négatif. Jusqu’au milieu de l’après-midi (heure espagnole), le marché de Chicago, le principal endroit où les contrats à terme sur le pétrole sont négociés aux États-Unis, a autorisé le WTI à négocier négativement. Puis la folie a éclaté. Le baril de l’ouest du Texas a chuté à 305% de sa valeur. En d’autres termes, au début de la séance, les investisseurs ont payé environ 17 $ le baril de pétrole et à la fin de la nuit, ils ont reçu 37 $. Quelque chose d’impensable il y a des mois.

«Les raffineries rejettent les barils à un niveau record et, avec les niveaux de stockage américains atteignant leurs limites, les forces du marché infligeront plus de douleur jusqu’à ce qu’elles atteignent un creux ou que la crise du COVID-19 disparaisse. Selon la première éventualité, même s’il semble que la première offre plus de possibilités », a déclaré Michael Tran, directeur général de la stratégie énergétique mondiale à RBC Marchés des capitaux à Bloombeg.

Et, dans ce contexte, toute réduction de la production semble insuffisante. La réduction, à partir de mai, de près de 10 millions de barils par jour convenue il y a quelques jours par les principaux pays producteurs ne parvient pas à stopper la baisse des prix, et commence à menacer la viabilité de l’industrie extractive dans de nombreux pays. “Si la consommation d’énergie a baissé de 30% et que l’OPEP réduit l’offre de 10%, il y a encore un grand écart”, résume Elwin de Groot, responsable de la stratégie macro chez Rabobank, à .. Mais réduire encore la production semble difficile, étant donné les divisions entre la Russie et l’Arabie saoudite, qui étaient déjà sur le point de conduire à l’échec lors du dernier sommet.

Les contrats à terme se sont également effondrés dans la perspective que les réserves déjà stockées dépassent la demande et que le ralentissement économique continue de limiter la consommation. Le contrat de juin pour les contrats à terme WTI a chuté de plus de 10% à environ 22 dollars le baril. En Europe, le prix du Brent tient beaucoup mieux, et ce lundi il a perdu 8%. Cependant, il est à peine payé à 26 dollars, soit moins de la moitié de sa valeur au début de la crise.

Aux prix actuels, l’équilibre est menacé dans de nombreux pays et les entreprises commencent déjà à souffrir. Diego Morín, analyste chez IG, considère que l’endettement du secteur pourrait conduire à la faillite de certaines compagnies pétrolières nord-américaines engagées dans la fracturation. «Avoir un baril sous la barre des 50 $ est préjudiciable à l’industrie du schiste», dit-il. Compte tenu de la tendance, il faudra beaucoup de temps au marché pour payer à nouveau ce montant.

Si le bas prix du pétrole profite à l’Espagne, pays fortement dépendant de l’énergie, l’Ibex n’a pas pu échapper ce lundi à la tendance négative venue de Wall Street – New York a ouvert avec des pertes – et a clôturé avec une baisse de 0,64%. L’Espagnol sélectif détenait les 6.800 points, mais n’a pas tout à fait consolidé sa remontée et chaque jour il s’éloigne plus que les 7.000 convoités. Là encore, les actions touristiques ont mené les pertes, dans un contexte de perspectives économiques de plus en plus négatives. En revanche, les principales salles de marché européennes se sont poursuivies avec le retour amorcé il y a quelques semaines, grâce à l’élan de données positives sur l’évolution de la pandémie.

