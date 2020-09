Les scientifiques dédiés à la recherche maritime et océanique pourraient dans quelques années disposer de leur propre centre de travail dans l’un des meilleurs et impensables scénarios d’étude, le fond de la mer.

C’est le plus grand station scientifique sous-marine du monde, appelez Proteus, qui prévoit d’être créé au large des côtes de l’île caribéenne néerlandaise de Curacao, à une profondeur de près de 20 mètres.

L’esprit derrière ce projet ambitieux est Fabien Cousteau, petit-fils du chercheur et explorateur marin Jacques-Yves Cousteau, qui est également le fondateur du Fabien Cousteau Center for Ocean Learning, une association à but non lucratif dédiée à la protection et à la préservation des océans, des zones côtières et des habitats marins de la planète.

Nommé d’après le dieu mythologique de la mer, Proteus il deviendrait la « Station spatiale internationale de la mer » ainsi que le premier habitat de recherche sous-marin construit depuis des décennies.

Ce projet vise à devenir le station de recherche scientifique sous-marine et l’habitat le plus avancé au monde, avec l’intention de répondre aux préoccupations les plus critiques de l’humanité telles que: les découvertes médicales, la durabilité alimentaire et les impacts du changement climatique.

Fabien Cousteau et Yves Béhar créent Proteus, ce sera la station sous-marine la plus grande et la plus avancée au monde L’effet global des .. programmes d’habitats sous-marins .. sur la compréhension des récifs coralliens et d’autres habitats subtidaux a été énorme https://t.co/ZegxnXruhE pic.twitter.com/h7A2tBAugE – METALOCUS (@METALOCUS) 29 juillet 2020

La plate-forme sera alimentée par des mesures telles que la conversion de l’énergie thermique océanique, éolienne et solaire.

La création de Proteus Cela suppose la possibilité que les scientifiques puissent y vivre suffisamment longtemps et nécessaires pour mener à bien leurs études et recherches et ainsi parvenir à des résultats qui n’ont jamais été obtenus.

« Maintenant, nous aurons une maison au fond de la mer, et nous pourrons entrer dans l’eau et plonger 10 à 12 heures par jour pour faire de la recherche, de la science et du tournage », a-t-il expliqué. Fabien.

Avec des informations de Traveler et Sputnik News

