Des militants se rassemblent contre ExxonMobil lors de la marche mondiale pour le climat à Washington, D.C., le 29 novembre 2017. Johnny Silvercloud / Flickr

Les militants pour le climat ont marqué mardi une étape majeure dans la lutte pour éliminer l’utilisation des combustibles fossiles et la transition vers une économie d’énergie verte, car ExxonMobil a été retiré du S&P Dow Jones Industrial Average après près d’un siècle.

Le géant pétrolier, le membre le plus âgé du Dow, a été remplacé sur l’indice par la société de logiciels Salesforce alors que plus de 100000 personnes ont été déplacées par des incendies de forêt qui font rage en Californie, une troisième année de manifestations mondiales contre le climat Fridays for Future a été lancée et le Parti républicain a été réprimandé pour n’avoir même pas mentionné l’urgence planétaire le premier soir de sa convention nationale.

Le monde de la finance, a déclaré le directeur exécutif de 350.org, May Boeve, a été contraint de le faire « [wake] et [cut] liens avec ces criminels du climat. «

« Big Oil est tombé », a déclaré Boeve. « Notre travail consiste à nous assurer qu’ils ne nous emportent pas avec eux. Les sociétés de combustibles fossiles comme Exxon connaissaient et mentaient pendant des décennies sur la cause principale des effets dévastateurs que nous subissons actuellement à travers le monde: les incendies, les tempêtes et des inondations aux sécheresses et à la montée des mers … Nous nous levons pour faire payer les pollueurs pour leur destruction. «

Bill McKibben, co-fondateur de 350.org, a reconnu les militants pour le climat qui ont passé des décennies à éduquer le public sur la crise climatique et les effets dangereux de l’extraction de combustibles fossiles de la Terre, et à exiger une transition vers des sources d’énergie renouvelables comme le solaire et le vent. Puissance.

As recently as 2011 Exxon was the biggest company on earth. Now it’s been booted from the Dow Jones Index.

Thanks to all who have helped!https://t.co/nptSaBjeYm — Bill McKibben (@billmckibben) August 24, 2020

En avril, les prix du pétrole sont tombés en dessous de 0 dollar le baril pour la première fois jamais enregistrée, ce qui a incité les partisans de l’action climatique à nationaliser l’industrie pétrolière plutôt que de continuer à la soutenir.

Pendant ce temps, les secteurs de l’énergie solaire et éolienne ont connu une croissance rapide au cours des dernières décennies, la croissance de l’emploi dans le domaine des énergies renouvelables dépassant celle du pétrole.

«La chute profonde d’Exxon aujourd’hui est un autre rappel puissant de la façon dont les combustibles fossiles sont trop volatils pour être la base d’une économie résiliente», a déclaré Boeve. «Il est plus que temps pour Exxon de reconnaître qu’elle n’est pas seulement l’un des principaux responsables de la crise climatique, mais aussi que ses actifs s’enlisent rapidement alors que nous nous dirigeons vers des systèmes économiques plus durables, résilients et régénérateurs, basés sur les énergies renouvelables. , sources d’énergie accessibles et justes. »

Un sondage effectué l’année dernière par Business Insider a révélé qu’une majorité d’Américains était favorable à la transition des combustibles fossiles vers les sources d’énergie renouvelables, et s’alignait sur d’autres découvertes récentes de Gallup.

Sept sociétés pétrolières ont déclassé leurs actifs d’au moins 87 milliards de dollars au cours des neuf derniers mois, tandis que plus de 1 200 institutions représentant plus de 14 billions de dollars d’actifs se sont engagées à désinvestir dans les combustibles fossiles.

« Rien de tout cela ne veut dire qu’Exxon est officiellement fait pour ou qu’il ne détient pas encore un pouvoir énorme », a écrit Brian Kahn à Earther. « Une entreprise d’une valeur de 175 milliards de dollars avec ses tentacules accrochées au Parti républicain est toujours un ennemi redoutable. Mais cela montre qu’un monde différent est possible. Les doigts croisés sur le Dow Jones peuvent faire sortir Chevron de là ensuite. »

