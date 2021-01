Photographie promotionnelle fournie par Saban Music Group avec la chanteuse portoricaine Chesca, qui a récemment sorti le single “Como Tú Me Querías Remix” avec De La Ghetto. Groupe de musique . / Saban

San Juan, 18 janvier . .- La chanteuse portoricaine Chesca, qui a récemment sorti le single “Como Tú Me Querías Remix” avec De La Ghetto, a dit à Efe qu’elle se sentait heureuse de faire partie d’une forme de changement qui apporte le président élu des États-Unis, Joe Biden, et de le faire en tant que Latina.

Chesca, qui a annoncé samedi avoir été testée positive au covid-19, fait partie de “United We Serve” ce lundi pour célébrer la Journée nationale du service de Martin Luther King avec la présentation de son single “El Cambio”, avec Diane Garenne.

Le chanteur portoricain est l’interprète de la chanson “El Cambio”, qui a été officiellement choisie pour être utilisée dans une vidéo de la campagne électorale de 2020 de Biden et Kamala Harris, dans le cadre de leur promotion pour obtenir le vote.

“El Cambio”, écrit par Diane Warren, est une version espagnole de “The Change”, interprété à l’origine par le chanteur JoJo.

Les événements seront diffusés aujourd’hui via bideninaugural.org et sur les plateformes de médias sociaux de PIC, notamment YouTube, Facebook et Twitter.

“Être la seule Latina est très important”, a déclaré Chesca à propos de l’émission de lundi, qui est incluse dans une série d’événements accompagnant l’arrivée de Biden à la Maison Blanche.

“Fier de faire partie du changement”, a déclaré le chanteur, qui a reconnu se sentir bien malgré son infection par le covid-19.

“Les deux premiers jours ont été les plus forts”, a déclaré l’artiste. cela indique qu’il souffre déjà aujourd’hui de symptômes qui lui rappellent «un léger rhume».

NE SE SENTE PAS MAL MALGRÉ D’ÊTRE CONTAGÉ

“Je ne me sens pas mal”, a déclaré Francesca Ramírez, qui s’est rendue samedi sur les réseaux sociaux pour expliquer comment elle a été infectée, après s’être récemment rendue dans un studio d’enregistrement, où l’un des producteurs s’est senti malade.

Ramírez lui a demandé si c’était covid et a dit “non”, que c’était une gueule de bois de la nuit précédente, alors il a décidé de passer le test rapide, qui s’est avéré positif.

“Oui, c’était covid et malheureusement cela s’est propagé à nous tous qui étions là”, a déploré l’artiste.

La mauvaise nouvelle de sa contagion contraste cependant avec la sortie récente de “Como Tú Me Querías” (Remix) avec son compatriote De La Ghetto.

SIMPLE ACCOMPAGNÉ D’UNE VIDÉO

Le single est accompagné d’une vidéo tournée dans la ville américaine de Los Angeles sous la direction de Mimi Labisi, de la maison de production Stellarhead.

L’artiste a reconnu que “Como Tú Me Querías” représente un changement dans le type de musique qu’elle a fait jusqu’à présent, mais qu’elle est très heureuse de le faire.

«Je suis née à Porto Rico et j’ai grandi avec le reggaeton», a déclaré la chanteuse, qui a souligné sa joie «d’entrer dans le monde urbain».

Chesca a souligné que cela n’a pas posé de problème, car, comme il l’a dit, “cela me paraît très naturel”.

De plus, il a annoncé que de nouvelles collaborations sont à venir dans le genre urbain, même s’il n’a pas voulu donner de noms.

La chanteuse a précisé que cela ne voulait pas dire qu’elle allait dire au revoir au type de musique qu’elle avait fait auparavant.

“Je suis un artiste qui sait tout faire”, a déclaré l’interprète portoricain.

Chesca a récemment été nominée pour le Premio Lo Nuestro 2021 dans les catégories Artiste de percée féminine et Collaboration “Crossover” de l’année.

Il a atteint le numéro un des charts Billboard Latin Airplay, Latin Rhythm et Latin Pop avec le single “Te Quiero Baby”, qui comprend également la collaboration de Pitbull et du légendaire Frankie Valli.