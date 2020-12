Le restaurant privilégie la bonne utilisation des déchets pour les utiliser comme compost (Photo: Instagram / pujolrestaurant)

Dans une année difficile pour lui secteur de la restauration dans le monde entier en raison de la contingence de la pandémie de coronavirus (COVID-19), le Cuisine mexicaine continue d’être reconnue et pas seulement par les palais des plus exigeants.

La preuve en est que ce restaurant Pujol de Mexico, de chef Enrique Olvera, a été décerné ce jeudi comme le plus durable d’Amérique latine par l’organisation Les 50 meilleurs restaurants du monde 2020.

Et est-ce son rhum Flor de Caña, a reçu la note la plus élevée selon l’audit réalisé par Food Made Good Global qui évalue trois piliers différents: approvisionnement, impact social et environnemental.

Mais entre autres actions, dans cet endroit pas de boeuf servi en raison de l’impact que sa production génère sur la couche d’ozone. De même, priorisez consommation de produits locaux et de saison; c’est-à-dire qu’au lieu d’importer des ingrédients (qui laissent une empreinte carbone très élevée), ils les achètent dans des rancherías ou des fermes productrices situées le plus près possible du restaurant.

Pujol donne la priorité à la consommation de produits locaux et de saison (Photo: . / Carlos Jasso)

De même, la priorité de son agenda est bonne utilisation des déchetsSoit des déchets alimentaires (parties non utilisées de légumes, fruits, etc.), soit de l’eau de pluie. D’une part, les déchets alimentaires sont utilisés comme déchets organiques qui sont envoyés à Xochimilco, au sud de la capitale, à utiliser comme compost et ils sont utilisés dans les plantations; Oui l’eau de pluie est collectée pour différentes utilisations dans le restaurant.

“Nous sommes très fiers d’avoir obtenu le prix (…) Nous voulons être non seulement l’un des meilleurs restaurants du monde, mais l’un des meilleurs restaurants du monde”, a déclaré Enrique Olvera après avoir annoncé le prix.

Il faut préciser que ce n’est pas le premier prix qu’ils ont obtenu à cet égard, puisqu’en 2019 le restaurant avait été reconnu par l’Organisation des Nations Unies (ONU), grâce à votre travail en faveur de l’environnement.

Comme si cela ne suffisait pas, Pujol a de nouveau été placé le meilleur restaurant au Mexique et le cinquième en Amérique latine (deux sièges plus bas, par rapport à la dernière édition).

Élotes avec mayonnaise côtière du Chili, café et fourmi Chicatana (Photo: Instagram / pujolrestaurant)

De plus, le Restaurant Rosetta a fait son entrée dans le Top 10 du décompte en passant du 27e au No. neuf des cinquante premiers.

Les stands de l’édition 2020 pour restaurants mexicains ils étaient les suivants:

36.- Máximo Bistrot, Mexico

31.- Nicos, Mexico

30.- Le chique, Cancun

17.- Sud 777, Mexico

15.- Maire, Guadalajara

Ces dernières années, il est resté dans le Top 10 du classement (Photo: Instagram / pujolrestaurant)

14.- Pangée, Monterrey

11.- Quintonil, Mexico

9.- Rosetta, Mexico

5.- Pujol, Mexico

Pendant ce temps, il premier lieu c’était pour le restaurant Don Julio, situé dans la ville de Buenos Aires, Argentine.

Enrique Olvera

En 2000, le chef Enrique Olvera a ouvert le restaurant Pujol, l’un des plus importants de la cuisine mexicaine contemporaine (Photo: Instagram / pujolrestaurant)

Le chef mexicain Enrique Olvera a étudié (et a obtenu son diplôme avec mention) à L’Institut culinaire d’Amérique à New York, États-Unis. Au cours de sa carrière culinaire et depuis qu’il était étudiant a reçu un grand nombre de distinctions national et international, notamment la médaille d’or de la Société Culinaire Philanthropique de New York, le MK Fisher Award et le Jacob Rosenthal Leadership Award. en 2005 et 2007, il a reçu le Young Restaurant Award de la CANIRAC (Chambre nationale de la restauration et de l’agroalimentaire assaisonné).

Dans le 2000, Enrique Olvera a ouvert le restaurant Pujol et est maintenant reconnu comme la référence la plus importante de la cuisine mexicaine contemporaine et ce ne sont que quelques-unes de ses reconnaissances et tout au long de la dernière décennie, il a été reconnu et inclus par les “ 50 meilleurs restaurants du monde ” occupant divers postes, toujours au top. Quelques années plus tard, le chef s’est aventuré dans l’industrie avec plus de projets tels que le restaurant Eno à Lomas de Chapultepec et le Traiteur Enrique Olvera.

