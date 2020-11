MEXICO CITY (AP) – Un match nul austère et vierge dimanche a suffi à Pumas pour faire tomber Pachuca de la route et se qualifier pour les demi-finales du tournoi Mexico Apertura.

Les étudiants universitaires ont été dominés à domicile, surtout en première période, mais l’avance 1-0 obtenue au match aller a suffi pour rejoindre León et Chivas au tour suivant.

León affrontera Guadalajara dans l’une des demi-finales et Pumas mesurera les forces contre Cruz Azul.

Les matchs aller-retour auront lieu mercredi et jeudi, et les matchs retour samedi et dimanche. Les heures et dates officielles seront annoncées lundi.

Les Pumas reviennent dans le top quatre pour la première fois depuis Apertura 2018, lorsqu’ils ont perdu contre América.

“On souffre plus que nécessaire, je n’aime pas terminer un match de cette façon”, a déclaré l’entraîneur argentin des Pumas, Andrés Lillini. “Bien que ce soit une passe pour les demi-finales qui laisse le club là où il devrait être, il faut mieux jouer. car il y a deux matchs extrêmement compliqués à venir ».

Secondes dans le tournoi régulier, les étudiants universitaires cherchent à briser une sécheresse de titre qui remonte au tournoi Clausura 2011, lorsqu’ils ont soulevé la septième couronne de leur histoire.

C’est un tournoi surprenant pour une équipe qui s’est retrouvée sans entraîneur deux jours avant le début du tournoi en raison de la démission de l’Espagnol Míchel González. Lillini, en charge de ses forces inférieures, a pris les rênes.

“Nous sommes dans un moment incroyable, ces joueurs nous ont amenés ici et nous n’allons pas abandonner ce que nous faisons”, a déclaré Lillini. «Nous sommes parmi les quatre meilleurs du tournoi, mais nous ne sommes pas conformistes et nous allons chercher la finale et nous allons essayer de la gagner dans toutes les circonstances possibles. Je suis convaincu que nous allons jouer la finale ».

Pachuca était meilleur en première période, au cours de laquelle il a généré des buts clairs sur lesquels l’attaquant chilien Víctor Dávila n’a pas pu capitaliser. Le premier était à trois minutes, avec une tentative détournée par le gardien Julio González.

Davila a eu trois autres occasions, dont un tir qui a percuté un poteau.

Ce n’est qu’à la 44e minute que Pumas a tiré son premier tir au but. Le tir de l’Argentin Juan Dinenno dans la surface a été dévié à la hâte par son compatriote Oscar Ustari.

Les étudiants universitaires ont donné un autre avertissement avec une tentative du Paraguayen Carlos González, rejeté par Ustari à 49 ans.

En seconde période, Pumas a redressé le match contre certains Tuzos qui ont perdu le contrôle du milieu de terrain, mais ont continué à insister sur la réduction. Le plus proche est venu à cinq minutes de la fin, avec une tentative de Bryan González qui a dépassé le but.

Plus tard, au stade Azteca de la capitale, avec un but du Colombien Luis Quiñones dans les dernières minutes, Tigres a remporté une victoire stérile 1-0 sur Cruz Azul, qui malgré le résultat s’est qualifié pour les demi-finales avec un score combiné de 3-2.

Quiñones a envoyé un centre de la gauche qui a couvert le gardien José de Jesús Corona à la 82e minute pour donner la victoire à l’université.

La Machine, qui a remporté le match aller 3-1, s’est repliée pour défendre son avantage et a opté pour des transitions rapides contre un Tigres qui n’a pas pu endommager le but du gardien Jesús Corona.

Cruz Azul est de retour en demi-finale pour la première fois depuis Apertura 2018 quand il a atteint une finale qu’il a perdue contre América.

La Maquina, l’une des quatre équipes les plus populaires du pays, cherche à briser une sécheresse du titre qui remonte au tournoi Invierno 97, quand ils ont battu León pour remporter la huitième couronne de leur histoire.

Tigres était frustré dans son désir d’atteindre une autre finale en une décennie au cours de laquelle il a remporté cinq titres de champion.