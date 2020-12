C’était l’objectif de Juan Ignacio Dinenno qui a donné l’espoir aux Pumas pour le retour (Vidéo: TUDN)

Ce dimanche, le dernier billet pour la grande finale du football mexicain a été joué. León, qui est sorti en avance sur sa clé contre Chivas, n’attendait que la fin du duel entre Pumas et Cruz Azul au stade olympique universitaire.

Les célestes sont venus au match retour en tant que favoris pour affronter les émeraudes à l’issue du championnat mexicain. En effet, ils sont arrivés avec un avantage écrasant de quatre buts qu’ils ont pris au stade Azteca.

Cependant, les étudiants universitaires ne sont pas arrivés à la maison vaincus et espéraient réaliser le retour miraculeux. Ils ont eu la tâche difficile de marquer quatre buts et de ne permettre aucun score de leurs rivaux pour éviter l’avantage du but à l’extérieur.

Curieusement, au début du match aller, il y avait un but dans le vestiaire (2 ′). Cependant, cette fois, ce sont les chats qui ont pris la tête du tableau de bord avec le score de l’Argentin Juan Ignacio Dinenno (1-0).

Les étudiants universitaires ne sont pas arrivés à la maison vaincus et espéraient réussir le retour miraculeux (Photo: Henry Romero / .)

La Machine ne s’est pas découragée et a continué avec l’approche de son professeur Robert Dante Siboldi. Comme ils l’ont fait contre les Tigres de l’UANL, ils ont ligoté leur partie défensive pour éviter les scores des locaux.

Mais la griffe dont se vantent les auriazules se détachait sur le champ de la Ciudad Universitaria. A la 38e minute, l’attaquant de l’Albiceleste a battu le jeune Sebastián Jurado (2-0), qui a remplacé le capitaine José de Jesús Corona d’un coup au genou.

La fête des locaux n’était pas terminée (40 ′). Le Paraguayen Carlos González est entré dans la zone de ciment et a envoyé un centre, qui a rejeté l’arrière, mais s’est retrouvé avec le ballon. Il n’a pas hésité et a tiré sur le gardien inexpérimenté pour augmenter son avantage (3-0).

La fortune était du côté des footballeurs de Pedregal. Tous les rebonds ont été gagnés, à tel point que les trois cibles qu’ils avaient gardées dans leur panier étaient des rebonds tombés sur leurs béliers.

Carlos González a marqué le troisième du retour contre Cruz Azul (Vidéo: TUDN)

Un coup de sifflet de l’arbitre César Arturo Ramos a fait irruption dans la grande nuit des Pumas, après avoir signalé un penalty contre lui. Cependant, le VAR a changé les longs visages pour un soupir de tranquillité, puisque, après la révision, le siffleur a changé sa décision.

Les élèves de Siboldi sont allés au vestiaire le visage baissé, tandis que les fantômes de l’institution céleste devenaient de plus en plus grands. L’entraîneur uruguayen a dû travailler sur ses esprits et déplacer ses pièces pour assurer sa qualification.

Le ballon a continué à appartenir à ceux menés par Andrés Lillini, qui cherchaient toujours un but pour atteindre la grande finale. Malgré cela, ceux de La Noria se sont sentis un peu plus en confiance avec le ballon et ont finalement eu des approches du but défendu de Julio González.

Les Pumas rejoignent les Panzas Verdes pour disputer la grande finale de la Liga MX (Photo: Henry Romero / .)

Mais le retour est venu (88 ′). De nouveau après un rebond par derrière, Juan Pablo Vigón a retrouvé le ballon devant Jurado et n’a pas épargné la jeunesse en envoyant le ballon au fond des filets (4-0).

Avec ce résultat, les Pumas rejoignent les Panzas Verdes pour disputer la grande finale de la Liga MX. Le premier match aura lieu à l’Estadio Olímpico Universitario, en plus du deuxième duel et le match déterminant du champion aura lieu au stade de León.

Il convient de rappeler que la finale aller se déroulera au milieu de cette semaine, tandis que la finale retour sera le week-end. Les horaires officiels seront publiés dans les prochaines heures par l’organisation Liga MX.

PLUS SUR CE SUJET

Pumas vs Cruz Azul: tel était l’objectif de Dinenno qui donne l’espoir aux étudiants universitaires pour le retour miraculeux

“Aujourd’hui, ils se taisent”: la revendication incisive d’Ignacio Ambriz pour la critique contre Rodolfo Cota

Avec la différence minimale, León est devenu le premier finaliste de Guard1anes 2020

Paul Aguilar quitte l’Amérique: après 10 ans, le capitaine historique jouera en MLS