Le bâtiment Tauro y Libra situé à l’arrêt 37 de Playa Mansa, à Punta del Este, où FJE a séjourné

Les nouvelles circulent dans différents médias en Uruguay. “Un citoyen argentin de 41 ans n’a pas voulu être mis en quarantaine et a été poursuivi pour outrage”a rapporté TeleDoce. Portail de Montevideo, intitulé: “Ils ont officialisé un Argentin pour ne pas mettre en quarantaine et menacer les employés.” Puis est venu un communiqué de presse de la justice uruguayenne, où ils ont fourni plus de détails sur l’épisode.

Cela s’est passé le vendredi 6 novembre dans le bâtiment Tauro y Libra situé à l’arrêt 37 de Playa Mansa, à Punta del Este. Un invité arrivé dans le pays la veille “ne respecterait pas les mesures sanitaires prévues par le protocole COVID-19”, maintient la déclaration et ajoute qu’après avoir incité la FJE à se conformer aux mesures, l’homme a refusé de le faire. En raison de ce fait (“la commission présumée de quatre crimes d’outrage et d’un crime de violence privée”), le procureur de 3e équipe de Maldonado est intervenu.

En communication avec Infobae, Jorge Monastersky, docteur en sciences juridiques et sociales et avocat de la défense du citoyen argentin, soutient que son client n’avait pas l’intention de violer la loi ou de mettre en danger la santé de tiers. Selon Monastersky, FJE s’est rendu à Punta del Este au moins une fois par an pendant plus de deux décennies. “Il n’a aucun antécédent d’aucune sorte”, dit l’avocat.

Le communiqué de presse de la justice uruguayenne

Qu’est-il arrivé? L’avocat a souligné que FJE était père en février dernier. Il est argentin et mère du bébé uruguayen. En raison de la pandémie et de la fermeture des frontières, l’homme a depuis été séparé de son fils. “Il y a quatre mois, il postulait pour la résidence pour voir le bébé. Il a voyagé il y a un mois et maintenant il est revenu car il avait à son tour de retirer la carte d’identité à la résidence uruguayenne», Explique l’avocat. Il fait une pause et ajoute: «Je voulais régulariser une situation et cela a été retardé deux jours dans un poste de police“.

Selon l’avocat, 48 heures avant de se rendre en Uruguay, FJE avait un prélèvement négatif. À son arrivée en Uruguay, il a signé une “déclaration de santé” et rempli un formulaire indiquant qu’il allait rester sept jours. «Comment allait-il penser que pendant tout ce temps, il allait devoir rester enfermé à l’hôtel s’il avait un rendez-vous pour récupérer des documents? De nombreux citoyens argentins font face à des poursuites pénales pour ce type de «malentendu». La meilleure prévention est de dire aux gens à quoi ressemble le processus de quarantaine et en quoi il consiste car il varie d’un pays à l’autre.“Dit Monastersky.

