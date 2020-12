ATTENTION: CONTIENT un langage offensant dans les 2e et 10e paragraphes. Photo de Joe Klamar. Vidéo de Céline Jankowiak /// Fucking, Autriche, 15 décembre 2020 (.) – Au fond de la campagne autrichienne, le village nouvellement nommé de Fugging espère qu’il retombera bientôt tranquillement dans l’anonymat auquel il était destiné s’il n’avait pas été pour la notoriété – et les touristes indésirables – attirés par son précédent. En effet, même si le village ne se débarrasse officiellement du nom de Fucking que le 1er janvier, aucun temps n’a été perdu à remplacer les panneaux de signalisation. était devenu insupportable, les gens iraient en nous donnant le doigt », a déclaré à l’. un habitant âgé – l’un des rares à vouloir parler à des étrangers -.« Nous ne l’avons pas fait volontiers, cela coûte de l’argent mais nous autre option », a-t-elle poursuivi, rappelant comment les panneaux de signalisation du village étaient régulièrement volés par les touristes à la recherche d’un souvenir supplémentaire. À part le nom remontant à l’époque médiévale, rien d’autre ne distingue le village d’une centaine d’âmes, situé dans le Tarsdorf commune de Haute-Autriche, non loin de la frontière allemande. moins, ses signes avaient longtemps attiré la moquerie en ligne et les touristes espiègles – parfois par le bus – qui venaient pour un selfie avec l’un des tristement célèbres signes, souvent dans des positions obscènes. – ‘Frénésie médiatique’ – Une rare voix de regret dans la région à propos du changement de nom est Wolfgang Pohler, qui vendait des souvenirs aux touristes de passage depuis sa petite boutique. Il déplore que les gens “n’aient humour “. “Nous ne sommes pas loin de Salzbourg et même avant Internet, il y avait toujours des touristes anglais ou américains qui venaient se faire prendre en photo”, se souvient-il. La renommée indésirable du village a engendré une bière brassée par une entreprise allemande appelée “Fucking Hell” , un jeu de mots sur le terme allemand désignant une bière blonde. Certains des résidents, pour la plupart catholiques, craignaient même que la région ne devienne bientôt l’hôte d’une maison de mauvaise réputation. Andrea Holzner a déclaré aux médias locaux que le changement de nom avait été annoncé le mois dernier, mais il n’est en aucun cas certain que le changement de nom apportera l’obscurité dont les habitants de Fugging aspirent tant. Les panneaux ont déjà été repeints à l’ancien nom du jour au lendemain et la police est sur le coup. à l’affût de tout autre méfait lié aux enseignes. Certains rappels du titre précédent se retrouvent dans les enseignes sur les petites routes, sur les maisons étranges ou dans la publicité pour la vente directe de produits locaux. Sans parler de l’hostilité persistante de certains habitants envers les étrangers. soupçonné d’être à la recherche d’un selfie humoristique.bg/anb/ob/jsk/ach —————————— ——————————-