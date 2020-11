Brian Johson et Angus Young (r), deux des membres du légendaire groupe de hard rock AC / DC, lors d’une performance. . / Emilio Naranjo / Archives

Madrid, 13 novembre . .- Quand cela semblait impossible, dans la scène mondiale la plus incertaine et dans le personnel le plus difficile, AC / DC a rallumé les batteries à pleine puissance pour démontrer avec “PWR UP”, leur premier album de matériel inédit en six ans, que les miracles existent, bien que parfois ils viennent des mains du diable.

Les critiques de la moitié du monde s’entendent là-dessus avant la publication ce vendredi de leur dix-septième album studio, un travail compact, solide, énergique de douze coupes, probablement le meilleur qu’ils aient fait en ce siècle, à la hauteur selon certains de “Let There Soyez Rock “(1977) ou” Pour ceux qui sont sur le point de Rock We Salute You “(1981).

Et cela arrive quand c’était le plus nécessaire, dans ce contexte de pandémie et d’incertitude qui avait besoin de bastions comme ce groupe australien fondé en 1973 par les frères Malcolm et Angus Young, et avec la formation dont ils rêvaient, après avoir récupéré le chanteur Brian Johnson, le batteur Phil Rudd et le bassiste Cliff Williams.

Enregistré au Warehouse Studio de Vancouver (Canada), AC / DC a eu comme producteur Brendan O’Brien, qui était auparavant au service d’autres icônes du rock comme Pearl Jam et Bruce Springsteen et qui ont pris les rênes de la précédent “Black Ice” (2008) et “Rock Or Bust” (2014).

Le point de départ ne pouvait pas être pire, en raison d’une série d’événements qui ont été déclenchés après la mort en 2017 de Malcolm Young, affecté dans ses dernières années de vie par un processus de folie qui l’a contraint à se retirer du groupe après la publication de son dernier LP en date.

En tournée pour cet album, Johnson a également été contraint de partir en raison de problèmes d’audition (il a été remplacé à plusieurs reprises par Axl Rose, de Guns N ‘Roses, au milieu des critiques et de l’étonnement des fans du groupe).

Comme si cela ne suffisait pas, Phil Rudd a été reconnu coupable de possession de drogue et de menaces, ce qui l’a amené à se retirer de la musique, tandis que Cliff Williams a également dit au revoir aux problèmes que le groupe apportait.

Le diable en sait plus comme vieillard que comme peau, un Angus Young a dû penser que, loin de se résigner, il a réussi à réunir AC / DC pour cet album dans lequel Malcolm Young apparaît comme co-auteur de toutes les chansons, fragments à l’origine décousus que le groupe a fini de se connecter et de s’assembler dans ce qui pourrait être considéré comme un hommage à la mémoire du guitariste.

Son neveu, Stevie Young, est chargé de rattraper son absence d’un travail qui sonne de tous côtés comme AC / DC, du pur “hard-rock” électrifié dès le début de “Realize”, le premier montage, et les cris. Brian Johnson à 73 ans est présent comme si de rien n’était pendant tout cet intervalle.

Certains parleront de «résilience», mais la vérité est qu’il n’y a pas d’adaptation aux nouvelles formes de rock dans des coupes qui respirent l’intemporalité et la vigueur.

L’une des coupes les plus marquantes, “Through The Mists of Time”, semble parler de cette capacité à transcender le passage du temps et ses attaques: “Je vois des ombres sombres sur les murs / Je vois des photos / Certaines pendent, d’autres tombent / Et tous les visages peints en ligne”.

En revanche, ses lettres d’introduction sont très bien choisies, “Shot In The Dark” en premier lieu et, surtout, sa deuxième avance, “Demon Fire”, que certains critiques réfèrent avec un tempo pas si accéléré à “Whole Lotta” Rosie “et qui enflamme toute l’épopée démoniaque du genre.

“Rejection”, “Wild Reputation” … Bien que le meilleur soit contenu dans les deux premiers tiers du répertoire, il y a bien plus à gratter sur cet album qui se termine en beauté avec “Code Red”, avec un Angus Young qui laisse échapper vos doigts sur tout le cou de votre Gibson SG pour presser chaque dernière étincelle de ce “PWR UP”.

Javier Herrero