La Corée du Nord a organisé un défilé spectaculaire à Pyongyang pour féliciter son chef, Kim Jong-un, et montrer sa fierté à l’issue d’un congrès historique du Parti des travailleurs. . / Ramón Abarca / Archives

SÉOUL, 15 janvier . .- Pyongyang a accueilli la veille un défilé militaire pour commémorer la fin du congrès du parti unique nord-coréen, un événement au cours duquel un missile balistique sous-marin (SLBM) a été exposé, selon les médias ce vendredi. du régime.

Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, a observé l’acte depuis les tribunes situées sur la place Kim Il-sung de la capitale, après avoir conclu mardi le congrès où sa figure à la tête du régime était exaltée et dans lequel le dictateur a insisté. dans le renforcement de la «dissuasion nucléaire» et des «capacités militaires» nationales.

Le défilé présentait un missile balistique sous-marin décrit comme “l’arme la plus puissante du monde” par l’agence nord-coréenne KCNA, ainsi que des prototypes de chars tactiques et de roquettes “ultra-modernes”, entre autres pièces de l’arsenal nord-coréen, selon les médias d’Etat.

Selon les images diffusées par le KCNA, le SLBM affiché par le régime s’appelle apparemment Pukguksong-5 et diffère des autres modèles de cette arme qui ont été précédemment testés ou exposés par Pyongyang, alors qu’il n’est pas apparu s’il y en avait également dans le défilé. missile balistique intercontinental (ICBM).

Kim a salué depuis la tribune le public “massif” rassemblé sur la place et les militaires participants, selon le KCNA, qui ne mentionne pas si le chef a fait une intervention lors de l’événement, tenu de nuit et orné de feux d’artifice.

Le défilé est le premier du genre organisé pour commémorer un congrès du Parti des travailleurs nord-coréen, un acte politique important du régime dont la huitième édition s’est terminée mardi après huit jours de sessions, soit deux fois le nombre du précédent conseil en 2016.

Au cours du congrès, Kim a été nommé secrétaire général du parti, poste précédemment occupé par son père et son grand-père, et a affirmé que les États-Unis sont le “plus grand ennemi” de son pays, en plus de promettre le développement de ses armes de destruction massive pour dissuader Washington, entre autres messages.

Le défilé militaire est également le premier organisé par le régime depuis le 10 octobre à l’occasion du 75e anniversaire de la fondation du parti unique nord-coréen, dans lequel le régime a également exposé un missile balistique sous-marin, en l’occurrence le Pukguksong-4 , plus un nouvel ICBM plus grand.