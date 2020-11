MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

L’émir du Qatar, Tamim bin Hamad al Zani, a annoncé mardi que les premières élections législatives de l’histoire du pays se tiendraient en octobre 2021, après des années de report depuis la ratification de la nouvelle Constitution en 2004.

“Ces élections auront lieu, si Dieu le veut, conformément à la Constitution sur laquelle un référendum a eu lieu en 2003 et qui a été promulguée en 2004”, a-t-il déclaré dans un discours devant le Conseil de la Choura, dans lequel il avait influencé que “c’est une étape importante pour renforcer les traditions consultatives qatariennes”.

Ainsi, il a souligné que “les préparatifs du conseil consultatif des élections sont presque terminés” et a défendu que les élections permettront au pays “de développer le processus législatif grâce à une participation plus large des citoyens”, comme le rapporte le Journal qatari «La péninsule».

“Notre système est bien établi, enraciné et intimement lié au tissu de notre communauté. Ce n’est pas un système parlementaire, mais un système d’émirat fondé sur des traditions bien établies de gouvernance équitable et rationnelle qui relie le peuple par le serment de loyauté, relations loyales, confiance mutuelle et communication directe entre le système et la communauté », a-t-il expliqué.

D’autre part, l’émir du Qatar a souligné que «les élections ne sont pas un critère d’identité nationale» et a soutenu que «l’identité s’est cristallisée au fil du temps et se manifeste dans la solidarité et la cohésion de la communauté avec ses membres. des valeurs de calme et d’amour pour le pays, qui se sont révélées face au blocus », comme l’a recueilli le journal« Qatar Tribune ».

Il a ainsi évoqué le blocus imposé au pays en juin 2017 par l’Arabie saoudite, le Bahreïn, l’Égypte et les Émirats arabes unis (EAU), qui accusaient Doha de “soutenir le terrorisme”, accusations qui ont été rejetées. à tout moment depuis le Qatar.

Ces pays avaient auparavant connu des hauts et des bas dans leurs relations, notamment autour du soutien des autorités qatariennes aux Frères musulmans, une organisation illégale dans la plupart des pays du Golfe et du rôle du réseau Al Jazeera dans la couverture de ce qu’on appelle “ Printemps arabe’.

Les élections, qui permettront l’élection des deux tiers des membres du Conseil de la Choura – le principal organe consultatif du pays – ont été reportées à plusieurs reprises au Qatar depuis la promulgation de la nouvelle Magna Carta en 2004.

L’émir a ordonné en 2019 la création du conseil consultatif précité, en charge de l’organisation des élections, bien qu’il n’ait pas donné de date pour la tenue du vote. Après les élections, le Conseil de la Choura aura plus de pouvoirs, y compris la capacité de révoquer des ministres, de proposer des lois et d’approuver les budgets.

Le Conseil de la Choura compte au total 45 membres et, une fois que des élections auront lieu pour occuper 30 des sièges, les 15 autres seront nommés par l’émir lui-même. Pour le moment, aucun détail n’a été révélé sur les conditions requises pour être élu membre de l’organe.