AstraZeneca et le Jenner Institute de l’Université d’Oxford ont suspendu mardi la phase 3 de leurs tests de vaccin COVID-19 après avoir découvert des «effets indésirables possibles» dans une étude participante au Royaume-Uni (.)

Il faut dire que la baisse de 7% des actions sur le laboratoire après-vente AstraZeneca c’est une indication claire qu’en cette chaude nuit de Londres, quelque chose de grave s’est produit, dans le laboratoire qui concentre les plus hautes attentes mondiales sur la découverte d’un vaccin pour stopper et prévenir le globe contre la maladie COVID-19, emblème de cette pandémie.

Le laboratoire suédo-britannique qui travaille avec les brillants esprits de la L’université d’Oxford cette nuit aurait dû mettre en pause Phase 3 de votre test de vaccin COVID-19, après avoir trouvé des «réactions indésirables possibles» chez un participant à l’étude au Royaume-Uni. Le vaccin avait commencé à être produit dans notre pays Grâce à un accord entre parties privées dans lequel le Mexique est également impliqué, par le laboratoire argentin mAbxience, et jusqu’à aujourd’hui, les doses devaient être disponibles pour le premier semestre 2021.

«Dans le cadre des essais contrôlés randomisés mondiaux de l’Université d’Oxford sur le vaccin contre le coronavirus, notre processus d’examen standard a déclenché une pause dans la vaccination pour permettre l’examen des informations sur les patients »« a déclaré le laboratoire suédo-britannique dans un communiqué. Et a ajouté: » Il s’agit d’une action de routine qui doit se produire lorsque, lors du développement des tests, survient une maladie qui n’a potentiellement aucune explication. «

« Est vraiment une nouvelle qui a révolutionné le Royaume-Uni et a fait la couverture de tous les journaux. Ce qui serait arrivé c’est que détecté un effet indésirable grave chez un participant, en Angleterre, dans le cadre de l’essai clinique de phase 3. Qu’entendez-vous par effet indésirable grave? Il n’a pas tué la personne, mais par exemple, il aurait pu provoquer une réaction anaphylactique, qui est une réaction allergique aiguë et potentiellement mortelle. Et selon la presse anglaise le patient qui a subi la réaction devrait guérir », Tenu consulté par Infobae, Marta Cohen, un pathologiste pédiatre a précisé de Sheffield, Royaume-Uni, à propos de la pause à laquelle le vaccin Oxford est arrivé aujourd’hui.

Le laboratoire n’a pas précisé la durée de l’arrêt de l’étude (.)

Actuellement il y a huit autres candidats qui sont dans la phase finale des tests. La de Oxford et AstraZeneca avaient été l’un des premiers à le lancer. Ils avaient lieu au Royaume-Uni, au Brésil et en Afrique du Sud. La même étude a commencé plus tard – début septembre – aux États-Unis, à la suite d’un retard qui répondait à des problèmes politiques et non sanitaires. L’initiative vise à vacciner 30 000 personnes dans 80 localités à travers le pays, selon l’Institut national de la santé du pays.

Pour Eduardo Lopez, infectologue et l’un des principaux conseillers du président dans la lutte contre le coronavirus en Argentine, « Du point de vue de la prévention du COVID-19 dans le monde, c’est une très mauvaise nouvelle. » « La suspension des études de ce vaccin implique un mois de retard dans son développement. Maintenant, il est impératif de faire une analyse approfondie de ce qui s’est passé. Nous espérons que ce sera une pause dans le recrutement des patients et non dans la production du vaccin « , a déclaré le spécialiste en dialogue avec ce médium.

Le prestigieux site spécialisé Nouvelles statistiques a expliqué que ces types de pauses sont courants dans les études à grande échelle comme la phase 3 – nécessitent des dizaines de milliers de personnes – mais il a souligné que Les inquiétudes concernant l’adversité potentielle sont exacerbées par la nécessité d’obtenir un vaccin dès que possible pour contrer la pandémie. « Un événement indésirable de ces caractéristiques déclenche les alarmes des enquêteurs et ceux-ci, par protocole scientifique, doivent immédiatement suspendre l’étude clinique jusqu’à ce qu’ils aient plus de détails sur ce qui s’est passé », a déclaré le chercheur de l’hôpital pour enfants de Sheffield.

Dans ce contexte, en dialogue avec Infobae, l’infectologue Lautaro de Vedia, ancien président de la Société argentine des maladies infectieuses, a déclaré: «Ils sont éventualités qui peuvent survenir. Comme tous les vaccins en développement, ils sont sous observation. Nous attendions les résultats pour voir l’efficacité du vaccin, mais aussi sa sécurité. C’est une nouvelle que pas heureux, bien sûr, mais pas surprenant ».

AstraZeneca et le Jenner Institute de l’Université d’Oxford n’ont pas encore communiqué les détails de la suspension des études

Le vaccin en question, appelé AZD 1222, n’avait présenté aucun effet secondaire grave en phase I / II de l’étude, menée auprès de 1 077 adultes en bonne santé âgés de 18 à 55 ans. Les volontaires ont produit des réponses immunitaires d’anticorps et de cellules T capables de combattre le virus, comme rapporté le 20 juillet. « La phase 1 mesurait principalement la sécurité et la phase 2 mesurait la réponse anticorps et l’immunité cellulaire, c’est-à-dire la protection », a-t-il expliqué à Infobae l’infectologue pédiatrique Angela Gentile, chef du service d’épidémiologie de l’hôpital pour enfants Ricardo Gutiérrez.

« Les événements indésirables ont été généralement peu: de la fièvre, des maux de tête ou une faiblesse peuvent apparaître, mais surmonter facilementGentile a ajouté. À leur tour, les porte-parole d’AstraZeneca et les scientifiques d’Oxford ont assuré Infobae: «Les données de phase I / II montrent que le vaccin n’a pas conduit à pas de réaction inattendue et il avait un profil de sécurité similaire aux vaccins précédents de ce type ».

Cependant, pour le médecin spécialiste des maladies infectieuses membre de la Société argentine d’infectologie, Waldo Belloso, «L’évaluation de l’innocuité des vaccins ne se termine pas par la phase 1 ou la phase 2; il continue avec la phase 3 « . « C’est un processus qui se poursuit même au stade de la post-commercialisation. C’est pourquoi dans la phase 3 autant de participants sont évalués, de sorte que cela permet non seulement d’évaluer l’efficacité, mais aussi les effets indésirables moins fréquents qui n’ont pas été vus par une question de nombre -des participants- dans les phases précédentes » , indiqué à Infobae l’expert.

Sur ce que les chercheurs devraient faire face aux effets indésirables, a souligné Cohen: «Tous les effets indésirables doivent être signalés à l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA), l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé, qui est non seulement responsable de recevoir les rapports de problèmes pendant l’enquête. , mais aussi pour les étudier et les analyser. Mais cela oblige les scientifiques à arrêter le procès ».

Et il a poursuivi: «Pour ceux qui sont vaccinés, les choses ne changeront pas. ET l’arrivée du vaccin prendra probablement un peu plus de temps. Mais cet événement Il a aussi quelque chose de positif et c’est le travail rigoureux et scientifiquement pertinent que ce merveilleux duo mène qui, à mon avis, est conforme à l’Université d’Oxford et au laboratoire AstraZeneca ».

Du laboratoire, ils ont assuré que « la décision garantit que l’intégrité des tests est maintenue » (.)

«Il sera nécessaire de voir et d’évaluer – comme c’est le cas avec n’importe quel médicament – quelle était l’ampleur de cet effet indésirable et la probabilité qu’il se reproduise. S’il appartenait à AstraZenaca ou à l’autorité compétente de prendre la décision d’arrêter les études Ce doit être quelque chose de pertinent, car tout vaccin peut provoquer une allergie, une diarrhée ou de la fièvre et ne pas s’arrêter pour cela. Cela aurait également pu être un excès de responsabilité de la part d’AstraZeneca celui d’arrêter les études jusqu’à ce que la situation soit clarifiée », a-t-il prévenu De Vedia.

Selon Lopez, «Lorsqu’un vaccin doit être suspendu en raison d’un effet indésirable grave, cela implique qu’il est correct de devoir suspendre le recrutement des patients. Cela se fait à l’échelle mondiale, pas seulement au centre où l’effet indésirable a été détecté. Dans chaque étude de vaccin, il y a un comité indépendant -pas du laboratoire ou de l’entreprise qui le produit- composé de médecins et de scientifiques expérimentés dans les études de vaccins et les effets indésirables. Les cas des patients qui ont reçu le vaccin et ceux qui ont reçu des placebos sont analysés et, sur cette base, on évalue s’il y a eu un effet indésirable grave ou limité ».

Du laboratoire, ils ont assuré que «La décision garantit que l’intégrité des preuves est maintenue. Au cours de grands essais, il y aura des maladies aléatoires, mais celles-ci doivent être examinées indépendamment. Nous travaillons à accélérer l’examen de cet événement unique afin de minimiser tout impact potentiel sur le calendrier du test. Nous nous engageons à assurer la sécurité de nos participants et nous maintenons les normes les plus élevées dans nos tests ».

« Dans toute autre situation les engrenages et contre-engrenages d’un procès le scientifique n’aurait pas transcendé; mais dans ce cas, tout le monde a les yeux rivés sur le vaccin et n’importe laquelle de ces situations est amplifiée. Il est toujours préférable d’arrêter un peu l’enquête et d’analyser ce qui s’est passé avant d’exposer davantage de patients ou de prendre des décisions hâtives », a-t-il conclu. Belle

