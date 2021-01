Dans l’unité de soins intensifs de l’un des hôpitaux publics de la ville de Buenos Aires, ils ne pouvaient pas croire ce qui se passait. Il y a une semaine, ils avaient quatre hospitalisés pour coronavirus. Vendredi, il était déjà vingt et un ans. «Nous ne comprenons rien. Mais cela semble pire que tout ce que nous ayons jamais vécu. ” Les rapports que Claudio Belocopitt, l’un des entrepreneurs privés de santé les plus puissants du pays, reçoit chaque jour, vont dans le même sens. Fin décembre, 100 tests étaient effectués par jour et seuls dix étaient positifs, contre 700 tests et 350 infections dans les pires jours. Cela a donné la tranquillité d’esprit. Début janvier, les aspects positifs et les exigences en matière de tests ont commencé à augmenter. Les dix points positifs sont devenus 40. “Si cela ne s’arrête pas, une vague arrive qui nous emportera tous”, a déclaré Belocopitt. Ces mêmes données sont parvenues aux principaux gouvernements du pays. Tout devenait fou: le nombre d’appels à consultations, d’hospitalisations, de positifs.

En mars de cette année, lorsqu’une situation similaire a surpris le monde, le président Alberto Fernández a dirigé la situation de manière exemplaire. Il convoqua les dirigeants territoriaux de tout le pays, sans se distinguer des étrangers, consulta les scientifiques les plus éminents et convoqua la population à s’enfermer chez eux pendant que l’État préparait le système de santé à faire face à la catastrophe à venir. Ces mouvements ont eu des résultats concrets. D’une part, une mobilisation monumentale de ressources humaines et matérielles a été menée, afin que les épisodes dommageables survenus dans les hôpitaux d’Europe et d’autres pays de la région ne se produisent pas ici. Pour l’autre, Les cotes d’approbation de Fernández ont atteint des niveaux sans précédent. Même Nestor Kirchner à son apogée n’avait pas atteint un tel consensus.

Ces images du début de la pandémie contrastent avec celles de nos jours. Face à l’imminence d’un nouveau défi, il y avait juste une conférence de presse du chef de cabinet, Santiago Cafiero, et de la vice-ministre de la Santé, Carla Vizzotti. L’argument officiel soutient que c’était le cas car ce seront les provinces qui décideront de mettre en œuvre les nouvelles mesures restrictives. Mais cela n’a-t-il pas fonctionné de cette façon depuis mai? Et pourtant, à maintes reprises, le Président a communiqué avec la population à travers des conférences de presse, au cours desquelles il a développé de longues explications sur la stratégie de l’Argentine, entouré des principaux dirigeants de la démocratie. Ces mises en scène ne laissaient aucun doute sur la pertinence de l’affaire en question. Et qu’en est-il maintenant? Quelque chose de grave se passe-t-il ou non? Dans l’affirmative, le gouvernement devrait le communiquer à l’entité qui mérite. Sinon, la vie continuera comme d’habitude.

“Je dirige l’inconnu”, a déclaré le président début novembre. C’est vrai, vraiment. Dans ce cas, les dilemmes posés par «l’inconnu» sont divers. Le premier est une question d’autorité. Est-il sensé de donner un ordre quand il y a des indications que les échelons politiques intermédiaires, les employeurs des secteurs concernés, les citoyens lui résisteront? Le second est économique. Le ministre de l’Économie, Martín Guzmán, a clairement déclaré que il n’y a pas d’argent pour aider les secteurs touchés par les nouvelles mesures restrictives. Chaque peso qui reste trouve tôt ou tard son chemin vers le dollar et cela ferait pression sur les réserves, l’écart de change et la possibilité d’éviter une dévaluation. Il ne semble y avoir aucune nuance: ou la santé est préservée et la tragédie sociale est accentuée, ou les personnes infectées sont laissées à leur sort pour protéger les emplois. Personne n’aimerait être à la place de Fernández, qui est, après tout, qui doit définir comment naviguer dans cette tempête sans fin.

Certains de ces problèmes étaient auto-générés. Les relations entre Alberto Fernández et Horacio Rodriguez Larreta ne sont pas ce qu’elles étaient en mars. Cela s’est produit parce que le gouvernement national a décidé de mettre en œuvre une politique visant à couper la projection politique du chef de Buenos Aires. Fernández a dynamité des ponts au milieu de la crise policière de Buenos Aires, lorsqu’il a annoncé qu’il couperait des fonds importants à la ville de Buenos Aires. Ce geste avait été anticipé par de multiples provocations issues du kirchnérisme le plus dur. Alors que Fernández était d’accord avec Larreta, des cartes ont été publiées où la capitale était accusée d’être une source de contagion, les maires ont insulté Larreta, a tweeté Cristina contre lui. Fernandez a résisté à ce qu’il pouvait. Des photos ont été prises avec Larreta pour arrêter certaines de ces offensives. Jusqu’à ce qu’il cesse de résister et commence par celle de l’opulence de Buenos Aires, de la culpabilité qu’il ressent pour le problème.

Il s’agissait, de toute évidence, d’une décision de confrontation pour des raisons autres que celles invoquées. Il ne s’agissait pas d’analyser sereinement l’argent que reçoit chaque quartier pour faire face à un processus convenu et progressif de redistribution des plus favorisés aux plus punis. Au contraire, c’était un coup dur: il a été pris à la ville de Larreta pour le donner à la province de Kicillof. De là, des conflits ont éclaté allant de la performance de la police de Buenos Aires à la suite de Diego Maradona, alors que de graves abus de la part des forces de police des provinces gouvernées par le péronisme étaient tolérées, à la décision de ne pas partager les données confidentielles du vaccin Spoutnik avec le ministre de la Santé de Buenos Aires, Fernán Quiroz.

Le temps avait changé. La photo de mars ne peut plus être répétée. D’autres choses ont été privilégiées, avant le défi sanitaire. Si le gouvernement fait cela, comment sera son autorité pour demander à la population de faire le contraire?

Le deuxième élément qui a changé depuis mars est que le gouvernement est devenu moins robuste, plus erratique dans la défense de sa politique face à la pandémie. Avec ses avantages et ses inconvénients, pendant quatre ou cinq mois, le président a mené un courant d’opinion où les soins de santé passaient avant toute autre chose. À partir d’octobre, il y a eu une sorte de reddition. L’acte du 17 octobre, par exemple, n’était pas plus sûr, en termes de santé, que ceux organisés, jusqu’à quelques semaines auparavant, par l’opposition cacerolero.

Le sillage de Diego Armando Maradona, organisé par le gouvernement, ou les festivités de rue pour la légalisation de l’avortement, promues par le gouvernement, ont été des moments très révélateurs de l’évolution des choses. L’effort était déjà terminé. L’Argentine s’est comportée comme le Brésil de Bolsonaro ou les États-Unis de Donald Trump, comme si le virus n’existait plus, avec seulement une différence discursive. La seule chose qu’il n’y avait pas de classes dans les écoles. Comment remettre le génie dans la lampe maintenant?

Ce qui arrive à Fernández est un drame qui affecte tous les dirigeants du monde. Angela Merkel ou Boris Johnson ne passent pas un meilleur moment. Le virus se comporte d’une manière diabolique. Parfois, il se retire et il semble que le défi est terminé. Puis la politique traditionnelle revient et la vie se détend. Lorsque cela se produit, il attaque à nouveau violemment. C’est comme s’il pensait, comme s’il avait une stratégie rationnelle. Personne ne peut comprendre pourquoi il se retire un moment et revient le suivant. Est-ce la chaleur de l’été? Et puis pourquoi le Brésil bat-il des records de décès? Est-ce l’immunité collective qui l’éloigne? Et puis pourquoi revient-il? Toutes les théories sont ridiculisées et l’ampleur du défi rend les dirigeants aussi fatigués que la population. Le dernier exemple est l’Israélien. Il y a une semaine, j’ai célébré que c’était la population la plus vaccinée au monde. Maintenant, il est verrouillé avant la croissance exponentielle des infectés. Personne ne sait quoi faire.

Mais, si au milieu du brouillard, Alberto Fernández a besoin d’une référence de ce que la population demande, peut-être devra-t-il revenir sur ces moments où il était si reconnu. Face à une menace impensable, un président a dialogué avec ceux qui pensaient différemment, a priorisé ce qui était important, est sorti de batailles mineures, a été serein, présent et avec courage. Maintenant, ce même président accumule les disputes: avec le gouvernement de la ville, avec les journalistes qui ont besoin de psychiatres, avec la Cour, avec les entreprises de télécommunications et la médecine prépayée, avec le secteur agricole. Lorsque ce président gouvernait, l’indice de confiance dans le gouvernement était le plus élevé des vingt dernières années. Alors que cela régit, le même indice, mesuré par les mêmes personnes, est inférieur à celui de Cristina Kirchner, lorsqu’elle a été battue par Mauricio Macri, et celui de Mauricio Macri, lorsqu’il a été battu par Alberto Fernández.

Pourquoi les gens font-ils ce qui n’est pas bon pour eux? À cause de la fatigue? Parce qu’une chose était une simulation et qu’elle ne peut pas être maintenue longtemps? Parce que les présidents sont des êtres humains et ont, comme tout le monde, leurs meilleurs et leurs pires moments? Dans l’un de ces cas, si ce qui s’en vient est aussi dramatique qu’il y paraît, la réalité imposera de nouveaux et énormes défis à Fernández. À Fernández qui décide d’être Fernández.

