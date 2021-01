Chargement de grain pour l’exportation dans un port du fleuve Paraná près de Rosario (REUTERS / Marcos Brindicci / File Photo)

Il est remarquable que quelqu’un ait parlé de «la malédiction de l’exportation de la nourriture». Si vous demandez à quelqu’un qui obtient la laitue la moins chère, répondra-t-il à celui qui la produit ou qui l’achète? Personne n’hésiterait à dire cela à celui qui le produit. Puisque dans le pays qui exporte un aliment, son producteur choisit entre le vendre aux consommateurs locaux ou à l’étranger; le prix intérieur doit être similaire à celui qu’il facturerait en le mettant à la frontière ou au port à la disposition d’acheteurs d’autres pays. Ceux-ci, à leur tour, doivent les amener à leurs propres consommateurs; ce qui ajoutera les frais de marketing, de logistique et de fret. Pour cette raison, ceux qui les achètent dans les gondoles des importateurs devront payer tous ces frais que ceux qui les achètent dans le pays exportateur ne paient pas. Conclusion, c’est une bénédiction de pouvoir produire de la nourriture; parce que cela en fait baisser le prix.

La question est de savoir pourquoi il y a des pays qui importent leur nourriture, leur population peut payer plus pour cela et y avoir encore un accès suffisant (exemple); tandis que dans certains pays qui les produisent, il y a une partie de leur population qui n’a pas assez à manger, comme en Argentine. Revenons à l’exemple d’une personne. Seule une minorité se consacre à la production alimentaire; mais cela ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas les acheter. Cela dépendra si, en faisant autre chose, ils peuvent générer les revenus nécessaires pour les acquérir. La même chose se produit avec les pays: ceux qui prospèrent ont une bonne alimentation, qu’ils produisent ou non de la nourriture; car l’important est de produire les ressources pour que ses habitants puissent les acheter.

La véritable malédiction argentine est la croyance répandue que nous sommes riches et que nous devons juste redistribuer tant d’abondance en choisissant des gouvernements miraculeux qui multiplient les “ pains et poids ”

En Argentine, certains économistes et politiciens nous ont fait croire que nous sommes riches parce que nous avons de nombreuses ressources naturelles. Rien de plus faux. Une pomme sur un arbre peut satisfaire la faim; mais seulement si quelqu’un prend la peine de le récolter. Sinon, il ne nourrira jamais personne. Dès le début de ce siècle, l’utopie est née que les Argentins seraient sauvés avec «Dead Vaca». Cependant, dans la période de plus forte augmentation du prix du pétrole de l’histoire, non seulement les politiques interventionnistes du kirchnérisme l’ont maintenu très mort, mais ont également fait en sorte que l’Argentine soit l’un des deux pays au monde où, sans médiation de guerre , la production d’hydrocarbures a chuté.

Ce n’est pas un hasard si l’autre était le Venezuela. Un pays qui est installé sur une mer de pétrole; mais le carburant et l’énergie sont rares pour ses habitants, car personne ne veut y investir. Conclusion, cette “richesse” qu’ils ont n’est pas telle. Seuls les investissements et le travail constituent une ressource en richesse et en bien-être pour les citoyens lorsqu’ils sont mis à disposition. C’est vrai pour le Venezuela, l’Argentine et n’importe quel autre pays du monde.

Une pomme sur un arbre peut satisfaire la faim; mais seulement si quelqu’un prend la peine de le récolter. Sinon, il ne nourrira jamais personne

Un Argentin ou un étranger investit parce qu’il pense avoir trouvé un besoin qu’il peut couvrir en organisant la production d’un bien ou d’un service à un prix qui lui permet de couvrir les coûts et de gagner de l’argent; mais que, en même temps, quiconque va le poursuivre peut payer. De plus, de tout ce risque, assumez celui de voir comment bien le gérer. Il y a donc de nombreuses choses qui peuvent mal tourner et vous faire perdre votre argent et vos efforts. En Argentine, il faut ajouter que les politiciens ont l’intention de dépenser de façon insatiable les serrant avec des taxes qu’ils doivent ajouter à leurs prix et implorer que le consommateur les paie sinon ils feront faillite. Selon la Banque mondiale, le pays occupe la 21e place, sur 190, parmi celles où la plupart des impôts sont facturés aux entreprises. Non seulement cela, ils font un rapport où ils prennent une PME typique avec de bonnes marges bénéficiaires sur les ventes et voient ce qui leur arriverait dans chaque pays si elle payait tous les impôts et frais. L’Argentine est l’un des deux endroits où elle perdrait de l’argent et certains sont scandalisés par la grande informalité du secteur. Si tous payaient des impôts, la plupart feraient faillite.

Si vous pensez toujours qu’il est extrêmement intéressant d’investir ici, gardez à l’esprit que la majorité des fonctionnaires en service considèrent qu’ils savent bien mieux gérer leur travail ou leurs affaires que leurs concitoyens. Par exemple, ils peuvent vous faire perdre de l’argent en vous gelant ou en contrôlant vos prix; parce que cela leur convient politiquement. Ou vous forcer à vendre moins cher à certains et à ne pas vous laisser vendre à d’autres. Par exemple, le véritable propriétaire des devises d’exportation est celui qui a produit le bien ou le service qui a été vendu à l’étranger et qui les a générés. Cependant, la Banque centrale a décidé que cet homme est obligé de les lui vendre à un prix bien inférieur à celui que d’autres pourraient leur payer, ce qui lui fait perdre une partie de ses revenus. Maintenant, Si un organisme public peut vous ordonner quoi faire de quelque chose, cela ne vous appartient plus; qui accable les droits de propriété. Ils ont même interdit l’importation de fournitures; ce qui oblige à acheter localement un produit plus cher et pire, rendant les produits finaux également. La liste est longue et, en fait, déjà en 2019, il y avait plus de 67000 règlements et, depuis son arrivée au pouvoir, ce gouvernement s’est engagé à les augmenter de dizaines par semaine.

Si vous demandez à quelqu’un qui obtient la laitue la moins chère, répondra-t-il à celui qui la produit ou qui l’achète? Personne n’hésiterait à dire ça à celui qui le produit

Sans investissement, il n’y a pas d’emploi productif ou la possibilité de générer les ressources nécessaires, non seulement pour que chacun ait accès à suffisamment de nourriture, mais aussi pour payer d’autres dépenses, y compris le gaspillage permanent de nos politiciens et fonctionnaires. La vraie malédiction argentine est la croyance largement répandue que nous sommes «riches» et que nous devons juste redistribuer tant d’abondance en choisissant des gouvernements miraculeux qui multiplient les «pains et les poids».. Si les pays qui prospèrent et réussissent à éradiquer la faim, il est clair que cela ne peut être réalisé qu’avec des efforts et des investissements et que ceux-ci deviennent plus somptueux, plus l’État respecte les droits de ceux qui travaillent et investissent, la liberté des marchés et , bref, la sécurité juridique. L’Argentine peut être l’un de ces pays, seulement si elle doit faire face de toute urgence aux réformes structurelles nécessaires à la réalisation des investissements et si nous générons plus d’opportunités de progrès pour tous les Argentins.

