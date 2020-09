Je savais que les choses avaient changé aux Centers for Disease Control and Prevention au début de 2018 lorsque ma demande de routine d’interviewer un scientifique des CDC a été suspendue pendant des jours. J’interviewais des chercheurs là-bas depuis des décennies et je n’avais jamais connu de retard qui signifiait manquer ma date limite. Quand j’ai demandé ce qui se passait, on m’a dit, officieusement, que les demandes des médias étaient maintenant acheminées du bureau de presse des CDC à Atlanta jusqu’aux patrons du ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) à Washington, DC, pour approbation.

Yikes, j’ai pensé, c’est fou. Et c’était bien avant que la pandémie COVID-19, les verrouillages et les débats masqués ne fassent du domaine de l’épidémiologie un sujet politiquement incendiaire.

Pourtant, je n’ai jamais imaginé que le niveau de Big Brothering s’étendrait à l’outil le plus essentiel du CDC pour communiquer la science: son bulletin hebdomadaire de classe mondiale connu sous le nom de MMWR – pour Morbidity and Mortality Weekly Report. (C’est le MMWR qui a signalé pour la première fois en 1981 une augmentation des cas d’infections opportunistes chez les hommes homosexuels – la première lueur du VIH / sida aux États-Unis.) Vendredi soir, Politico a révélé que même le MMWR était acheminé vers des responsables politiques. au HHS pour adoucir les recommandations scientifiques et sanitaires qui pourraient contredire les messages souvent malhonnêtes et parfois dangereux du président sur la pandémie, entre autres questions relatives aux CDC.

Une telle interférence est «sans précédent», déclare Tom Frieden, le spécialiste des maladies infectieuses qui a été directeur du CDC de juin 2009 à janvier 2017. Alors que la politique et la santé publique se recoupent inévitablement, Frieden dit: «Je peux vous dire qu’au cours de mes huit ans, non une personne nommée politique a déjà lu le MMWR avant sa publication ou avant que les médias ne l’obtiennent. »

Selon les rapports de Politico et du Washington Post, qui ont obtenu des fuites d’e-mails, des agents politiques du HHS ont tenté d’ajouter des mises en garde aux conclusions des scientifiques du CDC et ont tenté de ralentir la publication de données politiquement incommodes, y compris un rapport négatif sur l’hydroxychloroquine – le médicament contre le paludisme présenté à tort par le président comme une thérapie COVID-19 – et des données sur les enfants qui propagent le virus.

Qui sont ces responsables politiques qui filtrent et déforment la science fédérale? En avril, l’administration Trump a nommé Michael Caputo au poste de secrétaire adjoint aux affaires publiques du HHS. Caputo n’a aucune formation en science ou en médecine. (D’ailleurs, son patron, le secrétaire du HHS Alex Azar, un avocat qui était lobbyiste et dirigeant de l’industrie pharmaceutique non plus.) Contrairement à la nomination d’Azar, Caputo n’a pas besoin de l’approbation du Sénat.

Quelles étaient les qualifications de Caputo pour gérer les communications d’un ministère fédéral de 80 000 employés et pour diriger les messages de santé du pays pendant une pandémie? Sa biographie officielle anodine HHS décrit ses 17 ans en tant que président de sa propre entreprise de relations publiques. Il ne mentionne pas son association avec les criminels condamnés Roger Stone, qui a été le mentor de Caputo, et Paul Manafort, avec qui il a travaillé sur la campagne 2016 de Trump. Il ne mentionne pas non plus ses travaux antérieurs aidant à polir l’image de Vladimir Poutine – un projet qu’il a admis dans son journal local, le Buffalo News, dont «je ne suis pas fier». Le même article de 2016 notait que Caputo devait alors au gouvernement américain plus de 100 000 dollars en arriérés d’impôts et le citait comme suit: «Si je devais me présenter aux élections, mes squelettes sortiraient du placard dans un bidon.»

Caputo faisait des claquettes rapides cette semaine après s’être lâché avec des remarques bizarres sur Facebook Live et Twitter ce week-end. Il a accusé le CDC d’abriter une «unité de résistance» anti-Trump, a mis en garde contre la violence des escadrons armés de gauche après les élections et a encouragé les partisans de Trump à se préparer en achetant des balles maintenant: «Si vous portez des armes, achetez des munitions, mesdames et messieurs, car ce sera difficile à obtenir. Ses comptes Facebook et Twitter ont depuis été supprimés.

Avec #CAPUTOMUSTRESIGN tendance sur Twitter, Caputo s’est excusé mardi auprès du personnel du HHS pour ses remarques sur une cabale interne. Mercredi, le département a annoncé qu’il prenait un congé de maladie de 60 jours.

Le scientifique que Caputo avait embauché pour contester et éditer les rapports du MMWR et les déclarations du CDC qui pourraient contredire les positions de la Maison Blanche est également parti. Paul Alexander a travaillé sous contrat comme professeur adjoint à temps partiel de méthodologies de recherche en santé à l’Université McMaster au Canada.

Les e-mails divulgués à Politico montrent qu’Alexandre avait tenté de museler les déclarations publiques d’Anthony Fauci, le principal expert en maladies infectieuses du gouvernement, et de minimiser les risques de propagation du COVID-19 par des enfants et des étudiants et la nécessité de tester les jeunes pour l’infection. Dans un e-mail divulgué. Alexander écrit avec une certitude exagérée: «Il n’y a aucune donnée, aucune, aucune, dans le monde entier, qui montre que les enfants, en particulier les jeunes enfants, transmettent ce virus à d’autres enfants, ou à des adultes ou à leurs enseignants.»

En juillet, le Washington Post a rapporté qu’Alexandre avait réprimandé le CDC pour avoir mis en garde contre le risque de coronavirus pour les femmes enceintes, écrivant dans un e-mail que l’avertissement «effrayerait les femmes … comme si le président et son administration ne pouvaient pas résoudre ce problème et Ça s’empire. »

Il est clair que des conseillers politiques tels que Caputo et Alexander ont réussi dans une certaine mesure à faire pencher les politiques et déclarations fédérales en matière de santé. L’autorisation d’utilisation d’urgence de l’hydroxychloroquine pour COVID-19 sévère en mars par la Food and Drug Administration en est un exemple. La FDA s’est inversée en mai lorsque des preuves ont montré que le médicament causait probablement plus de mal que de bien.

Frieden cite d’autres exemples. «Ce qui est sans précédent – et profondément troublant -, ce sont les choses sur le site Web des CDC qui sont écrites par des personnes qui ne sont pas des experts en santé publique, dit-il. «Je pense que c’est analogue à quelqu’un vandalisant un monument national et griffonnant des graffitis dessus.»

Il cite trois exemples: omettre de mentionner que le chant choral représente un risque important lors de la réouverture des lieux de culte. «La Maison Blanche a demandé cela», dit Frieden. Deuxièmement, une déclaration sur le site Web des CDC sur l’importance pour les enfants de retourner à l’école qui ressemble plus à un exposé de position qu’à une analyse de la santé publique.

Troisièmement, «et le plus flagrant», ajoute-t-il, est la suggestion selon laquelle les personnes qui ont été en contact avec une personne testée positive pour le coronavirus n’ont pas besoin d’être testées si elles ne présentent aucun symptôme. «C’était clairement l’écriture de personnes à Washington qui ne comprennent pas la santé publique», dit Frieden. Une meilleure information, demandant instamment que tous les contacts soient testés, apparaît ailleurs sur le site du CDC.

Même si les élections de novembre devaient mettre un terme aux efforts visant à faire fonctionner la politique fédérale de la science et de la santé dans un champ de distorsion politique, le préjudice à la réputation pourrait être fait. Les journalistes comme moi pourront-ils regarder le MMWR de la même manière qu’avant? Plus important encore, le public américain pourra-t-il faire confiance aux évaluations fédérales des traitements et vaccins contre les coronavirus?

Un sondage NBC / SurveyMonkey mardi montre une baisse de confiance dans le vaccin promis: seulement 39% des répondants au sondage ont déclaré qu’ils l’obtiendraient, contre 44% en août.

Comme Richard Besser, qui était directeur intérimaire du CDC en 2009, l’écrit dans Scientific American, «nous voyons maintenant saper la confiance du public envers nos institutions clés au moment même où nous devrions renforcer cette confiance.»