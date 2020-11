Julia Fullerton-Baden

L’exposition photographique internationale Pause (En attente), que le Museo de La Cárcova, à Buenos Aires, propose en ligne jusqu’au 31 mars, présente 240 photographies et vidéos de 24 artistes des cinq continents qui explorent sous différents angles les émotions vécues isolément par les portraitistes et les peintres.

La sélection d’œuvres de photographes établis et émergents d’Europe, d’Océanie, d’Asie, d’Afrique et d’Amérique est organisée par des Argentins Elda Harrington Oui Silvia Mangialardi, qui étaient chargés d’articuler les expériences et les nouvelles pratiques sociales produites au cours de la vie en cas de pandémie. Chaque œuvre comprend un court texte curatorial qui s’ancre dans les mots et situe la carrière de l’artiste.

Dans ce dialogue, Harrington a déclaré qu’en août, elle avait été convoquée pour gérer l’exposition avec Mangialardi et sauvait l’utilisation des communications numériques comme seul moyen de spécifier la conservation pendant l’isolement.

Gabriele Galimberti

Les conservateurs ont commencé à se demander quelle contribution pouvait être apportée au registre de la pandémie, ce qui n’a pas été aussi vu dans les médias, «comme les médecins, le nombre de patients». Ainsi, ils ont choisi «de penser à la vie quotidienne, à la façon dont chacun se réfugie dans son art pour pouvoir affronter ce moment très difficile», explique Harrington.

«Nous avons commencé à regarder beaucoup de photographes. Nous communiquons avec des examinateurs, des collègues avec lesquels nous avons travaillé toutes ces années à l’international », explique Mangialardi à propos de la première étape de l’enquête, qui comprenait l’envoi de 50 courriels à des collègues qui leur ont envoyé des suggestions.

«Nous travaillions d’août à octobre, essayant de montrer tous les angles de la vie quotidienne dans chacun des espaces et convoquer des artistes des cinq continents à voir, et nous découvrons que nous ne sommes pas si différents. Nous sommes tous confrontés au même problème, d’une manière ou d’une autre », déclare Harrington, ancien directeur du Festival of Light.

Lisa Sorgini

Les artistes sélectionnés étaient Lalo de Almeida (Brésil), Augusto Brázio (Le Portugal), Luca bonacini (Italie), Cristina Esperanza (Espagne), Julia Fullerton-Baden (Allemagne-Royaume-Uni), Gabriele Galimberti (Italie); les argentins Carolina Franco, Andrea Guedella, María de la Paz Gutiérrez, Eleonora Ronconi, César Ruiz; les coréens Yonggeun Jang, Jun Michael Park Oui Shin woong-jae; les Américains Michelle Luke Oui Duane Michals; Simon Norfolk (Nigéria-Royaume-Uni); Geandy Pavon Oui Alfredo Sarabia de Cuba; Mohammad Shahnewaz Khan (Bangladesh), Lisa Sorgini (Australie), Viktoria Sorochinski (Ukraine-Canada, vivant à Berlin), Gaia squarci (Italie-États-Unis) et le russe Svetlana Tarasova.

Parmi les photos, deux vidéos ressortent: «Il nous a semblé qu’il fallait aborder ces questions, l’humour, l’ironie et la violence domestique. C’était quelque chose de très marqué – nous le savons bien – en raison du nombre de fémicides qui se sont produits. Nous avions l’impression que cela devait être », explique Harrington.

«Nous trouvions des auteurs qui d’une manière ou d’une autre nous émouvaient. Par exemple, comment les routes ont été fermées, les frontières, quelque chose qui continue. Par exemple dans la série de Augusto Brázio, Closed, qui montre la frontière entre l’Espagne et le Portugal, qui à l’époque avant la pandémie ne semblait pas exister », dit Magliardi.

Caroline Franco

«Les photographes avaient travaillé sur leurs propres émotions, mais aussi sur celles des autres», avec des thèmes tels que la claustrophobie, la solitude, la peur, le débordement, l’ennui, la nostalgie, la violence – les listes -. Des sensations très fortes nous ont traversés tous et quand le monde s’est interrompu, la vie s’est interrompue. L’art nous permet de traiter ce qui nous fait mal. Cela nous permet de nous exprimer, de partager et surtout de sympathiser avec les autres. L’art se faufile là où les autres langues ne le peuvent pas, car il transmet une émotion qui est nécessaire pour que les idées prennent forme », analyse la commissaire.

Le social et les contradictions s’infiltrent dans certaines propositions. Tel est le travail de Gabriele Galimberti, qui avec son regard documentaire montre la ville vide alors que seuls les commerces de quartier ressuscités en Italie à cette époque restent illuminés, avant l’assujettissement des grandes chaînes, comme une sorte de vengeance.

Le travail de Lalo de Almeida se concentre sur les sans-abri et les quartiers vulnérables de São Paulo (Brésil) où les effets de la pandémie sur l’augmentation de l’extrême pauvreté et de la pandémie «ont un potentiel dévastateur». Une de ses images montre la descente d’un pont avec une peinture murale qui représente Donald Trump déjà Jair Bolsonaro comme sa marionnette, tandis qu’à ses pieds gisent des corps de personnes endormies.

Cesar Ruiz

Chez les vendeurs de la Quebrada, Cesar Ruiz souligne que “même les petites villes ont souffert de la pandémie” et Geandy Pavon imaginez des vies possibles en quarantaine: 40 jours et 40 nuits des plus intimes. Un autre problème est l’amour, qu’en est-il des couples qui ont été séparés par la pandémie? C’est ce que représentent les images de Michelle Luke. Et en contrepartie «Vivre en cage», du photojournaliste bangladais Mohammed Shahnewaz Khan, où «une famille isolée du quotidien est capturée», en noir et blanc.

Viktoria Sorochinski il dépeint lui-même ses humeurs dans Inside, Outside, avec des images prises dans la même petite pièce éclairée par une seule fenêtre, et dans les représentations allégoriques il explore son rapport à la nature.

Pour Andrea Guedella, «Travailler pendant la pandémie est un défi pour tous les artistes, une façon de se sentir vivant et d’essayer de survivre. Cette exposition est un moyen de couper cette distance sociale qu’il faut combler, de se sentir un peu plus libre au sein de ce qu’est l’art, car je crois qu’il faut créer pour croire ».

Simon Norfolk

Pour Simon Norfolk, Londres vide – bien que magnifique – «il semble qu’une bombe à neutrons soit tombée sur lui. Je n’aurais jamais imaginé que l’Apocalypse serait si silencieuse que la chanson d’un merle pourrait être entendue dans Piccadilly », en référence à la chanson Blackbird, des Beatles.

New York, dans le grave silence de Shin woong-jae, montre le déclenchement de la pandémie dans une ville effrayée et désespérée avec une lueur d’espoir et de solidarité “, selon l’auteur. Tandis que Fullerton Batten dans” Looking outside from the inside “, documente la nouvelle vie quotidienne de soi. isolés dans leurs maisons, comme Lisa Sorgini dans “Derrière la vitre”.

Shin woong-jae

Parc Jun Michael, avec Korea Pandemic, décrit: «Malgré la pandémie, le nombre de cas en Corée du Sud est sous contrôle, quoique précaire. Le nombre de morts est resté en dessous de 400 et la vie s’est poursuivie avec une apparente normalité. (…) C’est un effort collectif avec des dirigeants transparents et des citoyens qui ont sacrifié leur liberté et leur mode de vie pour le bien commun ».

Vivre avec l’agresseur Gaia squarci, une image en noir et «l’enregistrement téléphonique d’une conversation avec Natalia», attire l’attention sur la violence domestique.

Svetlana Terasova

Et dans cette diversité thématique, Svetlana Tarasova dans “The Inner Magic”, il déploie le onirique. Face à la question de “que va nous apporter l’avenir?” l’artiste répond: “Je ne peux pas changer la situation politique, mais si nous faisons confiance à la magie intérieure, nous pouvons aider la planète à guérir”.

Le spectacle se termine par une vidéo de l’artiste Michaels, qui à 88 ans a réalisé, joué et produit Viviendo el corona. Il déclare que regarder ses photographies regarde ses pensées et que «le mot clé est l’expression».

Cliquez ici pour visiter l’échantillon

Source: .

CONTINUE DE LIRE

“Cartes postales de confinement”, un regard sur le monde intérieur des écrivains pendant la pandémie

Guille et Belinda: deux décennies d’une aventure photographique ou le passage du fantastique à la réalité