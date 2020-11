Quatre ans de Trump stimulent la croissance du socialisme dans l’un des pays les plus capitalistes du monde / Lanza

L’émergence de nouvelles générations du Parti démocrate incline la formation vers la gauche, malgré l’éloignement de Biden

Les mouvements de gauche et socialistes se sont développés aux États-Unis pendant les quatre années du gouvernement de Donald Trump; un modèle de progressisme qui a pris de l’ampleur avec le mouvement Occupy Wall Street au cours de la dernière décennie, et a été consolidé avec les nominations ratées du sénateur Bernie Sanders pour la nomination démocrate, en plus de l’arrivée de nouveaux législateurs, comme Alexandra Ocasio Cortez, qui se déclarent ouvertement socialistes.

«Les gens sont devenus encore plus intéressés pendant la pandémie, ce qui a montré très clairement comment notre pays fonctionne pour servir les 1% les plus riches, les riches et les plus grandes , franchement, la mort », déclare Ellen Miller, membre d’une petite formation connue sous le nom d’alternative socialiste, alors qu’elle protestait dans un parc du centre-ville de New York en faveur de mesures visant à réduire le financement de la police et à augmenter les impôts des riches.

Protestations

Dans une autre manifestation, devant une compagnie d’électricité de Brooklyn, une vingtaine de personnes manifestent contre la nouvelle construction d’un gazoduc. Ils portent des affiches faisant allusion au changement climatique et chantent des slogans en faveur de l’environnement et d’une économie durable.

Trois lettres apparaissent sur certains des panneaux: DSA. Ils sont l’acronyme, en anglais, des socialistes démocrates d’Amérique, l’une des organisations qui a le plus grandi et à laquelle appartient Ocasio-Cortez.

«Nous recherchons une société et une économie véritablement démocratiques, faites par le peuple et pour le peuple, qui ne soit pas gérée uniquement au profit d’une petite élite. Nous réfléchissons à la manière d’exercer des contrôles sur les services à usage public, tels que la santé, le logement ou l’éducation », déclare Chi Anunwa, l’un des coprésidents de la branche new-yorkaise de DSA.

Élargir le système de santé publique

L’organisation préconise d’étendre Medicare, le système de santé publique promu par Obama pour la population la plus vulnérable, à l’ensemble de la population, ainsi que de faire pression pour un salaire minimum de 15 dollars de l’heure ou pour un nouveau “ pacte vert ” qui se termine par émissions nocives dans l’atmosphère.

La DSA – qui n’est pas un parti, se souvient Anunwa – comptait 8 000 membres payants il y a quatre ans. Il compte désormais plus de 70 000 députés et deux législateurs au Congrès, qu’il portera probablement à quatre lors des prochaines nominations électorales.

“Depuis que Trump a gagné, nous avons grandi, en partie parce que nous avons une jeune génération de personnes qui ont grandi sans le fardeau idéologique de la guerre froide et qui n’associent pas instinctivement le socialisme et le communisme avec des aspects d’autres générations”, estime Anunwa, de 31 ans, qui est né l’année de la chute du mur de Berlin.

Critique du DSA

La DSA a été largement critiquée par Donald Trump et l’environnement républicain, qui qualifient les membres du parti d’être des amis des gouvernements de Cuba et du Venezuela.

Sans aller plus loin, le président est venu assurer ce jeudi dans un message posté sur son compte Twitter que les démocrates veulent faire des Etats-Unis un “Cuba communiste ou un Venezuela socialiste” s’ils remportent les élections.

“Nos opposants veulent faire des États-Unis un Cuba communiste ou un Venezuela socialiste”, a déclaré Trump à travers son compte sur le réseau social Twitter, dans un message dans lequel il a promis que, “tant qu’il est président”, la nation L’Amérique “ne sera jamais un pays communiste”.

«Le plus grand terrain d’entente de l’organisation avec ces deux pays», répond Anunwa, «est que les États-Unis devraient cesser de se mêler de leurs affaires, indépendamment de ce que les gens peuvent penser de Fidel Castro ou d’Hugo Chávez. Vous ne pouvez pas violer la souveraineté d’autres pays.

Biden se distancie du mouvement

Le candidat démocrate, Joe Biden, s’est distancé à plusieurs reprises des postulats les plus gauchistes. “Il n’y a pas une seule syllabe que j’ai jamais dite qui puisse vous amener à penser que j’étais socialiste ou communiste”, a récemment déclaré le candidat démocrate à la Maison Blanche.

«Biden a aussi ses problèmes», dit Anunwa à cet égard. «Nous n’aimons pas qu’il ne soutienne pas Medicare pour tous. Pas les lois anti-criminalité adoptées il y a des années. S’il gagne, nous devons continuer à nous mobiliser. Il faut construire un puissant mouvement de gauche aux États-Unis, même si Trump est parti, ce que nous voulons tous », ajoute-t-il.

Ce ne sont pas des mots qui tombent dans l’oreille d’un sourd. La manifestation de Brooklyn, à laquelle elle a assisté, vise le gouverneur démocrate de l’État de New York, Andrew Cuomo. L’organisation dont font partie deux membres du Congrès démocrate protestait ainsi contre un politicien éminent de ce même parti.

Les démocrates se penchent à gauche

La DSA et d’autres organisations de gauche pourraient, selon les analystes, mener le Parti bleu à des positions plus progressistes.

Les candidats de ces mouvements aux primaires démocrates, confrontés à des postes au Congrès, ont été forts dans les processus électoraux internes, battant souvent des candidats plus modérés, non seulement lorsqu’il s’agit de briguer de nouveaux sièges, mais aussi le temps de défendre ceux déjà obtenus. Une des réactions possibles au phénomène est que les modérés finissent par pencher vers des positions plus progressistes pour s’imposer aux primaires.

«Il est possible de déplacer le Parti démocrate vers la gauche. Nous l’avons déjà vu. Les plus centristes du parti ont été forcés de s’ouvrir parce que les nôtres gagnent les primaires, avec moins de soutien institutionnel et moins de fonds », dit Anunwa. “Mais quoi qu’il arrive avec Biden, il y aura toujours cette force centriste dominante dans le parti”, souligne-t-il.

Les mouvements socialistes, collectivement, ont des options pour remporter un total de huit sièges au Congrès, tous soutenus par le Parti démocrate.

