MADRID, 23 ANS (CHANCE)

On se souvient encore de ce fatidique 23 janvier 2017 où nous devions dire au revoir à Bimba Bosé. Une immense tristesse envahit l’âme de tous ceux qui étaient ses amis, ses collègues de profession mais aussi ses adeptes, ceux qui l’admiraient et l’encourageaient dans ces rechutes qu’elle avait eues en combattant le cancer du sein. Il n’a jamais abandonné et a toujours parlé de cette maladie sans hacher les mots, avec enthousiasme, optimisme et force, mais cela ne suffisait pas …

L’un de ses amis les plus proches, David Delfín, qui a également lutté contre une longue maladie, qui l’a toujours considérée comme sa muse pour toutes ses créations à la mode, est décédé des mois plus tard et beaucoup ont assuré qu’en plus du cancer, l’artiste avait plongé dans une tristesse bestiale depuis la mort de son grand ami.

Pour la famille Bosé, le mot mort n’a jamais été tabou. En fait, Lucía Bosé siégerait des mois plus tard dans le Deluxe pour parler de la mort de sa petite-fille et nous avons été surpris de voir l’intégrité dont elle a fait preuve en parlant d’un sujet aussi compliqué. Quatre ans plus tard, ses amis les plus proches ont voulu utiliser les réseaux sociaux pour se souvenir d’elle.

Mario Vaquerizo a accroché une photographie dans laquelle, comme toujours, posant et souriant, les deux regardaient la caméra et laissaient un instantané si précieux pour la mémoire: «Bimba mon amour, toujours ensemble».

Bibiana Fernández, également amie proche de Bimba Bosé et de son entourage le plus proche, a posté une autre photographie du protagoniste posant dans un photocall aux cheveux courts: “Des jours pour se souvenir de #bimbaforever”.

Alaska a également voulu ajouter à cette vague de souvenirs et a partagé une photographie particulièrement émouvante car on peut voir le mannequin avec ses filles: “Une STAR si belle qui brille désormais dans l’espace … et deux STARS que tu nous as laissées ici pour nous rendre heureux et nous éclairer. Bimba, toujours parmi nous “.