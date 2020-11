La majorité des habitants de l’Indonésie, le pays qui compte le plus grand nombre de musulmans au monde, pratiquent un islam modéré qui coexiste pacifiquement avec d’autres religions dans tout l’archipel, bien qu’il existe plusieurs groupes terroristes qui ciblent les croyances religieuses non musulmanes. . / Bimo Satrio / Archives

Jakarta, 28 novembre . .- La police indonésienne poursuit une douzaine de djihadistes présumés soupçonnés d’avoir assassiné quatre chrétiens sur l’île indonésienne de Sulawesi, ont rapporté les autorités.

Les djihadistes présumés ont décapité l’une des victimes vendredi, tandis que les autres ont eu la gorge tranchée et six maisons et une église de la ville de Lemban Tongoa incendiées, a déclaré un porte-parole de la police, Awi Setiyono, lors d’une conférence de presse aujourd’hui.

Selon des témoins qui ont témoigné à la police, le crime a été perpétré par un groupe d’une dizaine de personnes qui portaient des armes à feu et que certains d’entre eux se sont identifiés comme membres du groupe extrémiste Mujahidin Indonesia Timur, lié à l’État islamique (EI).

Le groupe International Christian Concern, basé à Washington, a publié hier que les victimes de Sulawesi appartenaient à une communauté de catholiques.

Les autorités, qui enquêtent sur le mobile de l’attaque bien qu’elles pointent un acte terroriste préliminaire, ont déployé une opération impliquant une centaine de policiers et de militaires pour arrêter le groupe, qui aurait fui dans la jungle.

La majorité des habitants de l’Indonésie, le pays qui compte le plus grand nombre de musulmans au monde, pratique un islam modéré qui coexiste pacifiquement avec d’autres religions dans tout l’archipel, bien qu’il existe plusieurs groupes terroristes qui ciblent les croyances religieuses. non-musulmans.

En 2018, 28 personnes ont perdu la vie, dont plusieurs kamikazes, membres d’un groupe djihadiste lié à l’Etat islamique, lors d’une série d’attentats à la bombe dans trois églises chrétiennes de la ville de Surabaya.