Londres, 12 novembre . .- Le Royaume-Uni aura quatre jours fériés consécutifs en 2022 pour célébrer avec style les 70 ans du règne d’Elizabeth II, 94 ans, au palais de Buckingham, la résidence officielle de la famille, a rapporté jeudi Royal britannique.

Le souverain, qui aura 96 ​​ans en 2022, espère que le plus grand nombre de personnes possible pourra se joindre aux célébrations du soi-disant jubilé de platine de la reine, a ajouté le palais.

Le 6 février 2022, Elizabeth II aura achevé les 70 ans de son accession au trône, après avoir succédé à son père, le roi George VI, décédé dans la résidence de Sandringham, dans l’est de l’Angleterre.

Les célébrations, dont les détails n’ont pas encore été fournis, auront lieu entre le 2 et le 5 juin 2022, lorsque la météo sera meilleure que durant le mois de février.

Le ministre britannique de la Culture, Oliver Dowden, a souligné que ce sera un “moment vraiment historique”, qui mérite “une célébration à retenir”, et a souligné que les pays du Commonwealth britannique des Nations (Commonwealth, anciennes colonies ).

Les événements visent à refléter le règne d’Elizabeth II, le plus long de tous les monarques britanniques, et son impact sur la vie au Royaume-Uni depuis son ascension en 1952.

Les membres de la famille royale devraient participer aux célébrations et des décorations spéciales seront décernées à ceux qui travaillent dans la fonction publique, y compris les membres des forces armées, des services d’urgence et de la prison.

«Le jubilé de platine offre à la reine l’occasion d’exprimer sa gratitude pour le soutien et la loyauté que Sa Majesté a reçus tout au long de son règne», a déclaré une porte-parole de Buckingham Palace.

La Maison royale et le ministère britannique de la Culture, des Médias et des Sports (DCMS) seront en charge de l’organisation des festivités.

En février 1952, Elizabeth II était avec son mari, le duc d’Édimbourg, dans une maison construite sur un arbre au Kenya lorsqu’elle a appris la mort de son père.

De retour à Londres en tant que reine, alors le premier ministre Winston Churchill l’attendait au pied des marches de l’avion.