Le personnel médical s’occupe d’une personne malade dans une unité de soins intensifs covid-19. L’occupation de ces lits à Cundinamarca est de 86%. . / Mauricio Dueñas Castañeda

Afin de décongestionner les unités de soins intensifs (USI), dans les 116 municipalités de Cundinamarca il y aura un couvre-feu prolongé le week-end prochain, bien qu’il y ait quatre populations spécifiques où les restrictions seront plus importantes, en raison de l’inquiétude de la Gouvernement départemental. Ce sont Tocancipá, Fusagasugá, Facatativá et Girardot.

Dans ces quatre municipalités, les restrictions commenceront à 20h00 le vendredi 22 janvier et dureront jusqu’à 5h00 le 25 janvier, selon le gouverneur Nicolás García. Alors que dans les 112 restants, le toucher qui débutera un jour plus tard, c’est-à-dire le samedi 23 janvier.

L’intensification des mesures dans les quatre communes concernées est due au fait qu’elles ont plus occupé les USI et à la rapidité des infections, a expliqué le Gouverneur. À Facatativá, par exemple, plus de 40 cas positifs de covid-19 sont enregistrés quotidiennements; Au 19 janvier, il y avait un total de 288 cas.

Dans Fusagasuga la réalité est très similaire. Les autorités sanitaires documentent plus de 40 infections quotidiennes de covid-19, avec une aggravation: 95% des USI sont occupées. “Cette mesure a dû être prise car il y a beaucoup de population flottante qui vient rendre visite, principalement aux parents et grands-parents”, a déclaré le maire local, Jhon Hortúa au journal El Tiempo.

À la suite des visites aux habitants de Fusagasugá en décembre, les infections ont explosé, qui au 19 janvier étaient de 609, selon le président. Et ceux qui ont le plus souffert sont les plus de 60 ans, l’âge étant l’un des facteurs de risque de la covid-19.

À Zipaquirá, le taux d’occupation des lits en USI était de 89% le 20 janvier, selon le gouvernement de Cundinamarca, et le panorama mérite encore plus de préoccupation si l’on tient compte du fait que c’est la commune la plus peuplée du département, seulement après Soacha.

A El Tiempo, le maire de Zipaquirá, Wilson García, lui a assuré que le pic et la cedula seront également mis en œuvre jusqu’à lundi prochain, car il y a un «une responsabilité sociale car l’hôpital régional de Zipaquirá a l’obligation de desservir 48 communes ».

A la question de la responsabilité de traiter les patients d’autres municipalités, dans le cas de Zipaquirá, s’ajoute celle du département d’accueil des patients covid-19 de la région, a déclaré le gouverneur Nicolás García. De là, la volonté de réduire de 86% l’occupation départementale de l’USI:

Tous les efforts doivent être faits pour que nous revenions à abaisser ce niveau, cette contagion, au maximum, et nous pouvons non seulement avoir une plus grande possibilité de lits de soins intensifs pour Cundinamarques, mais aussi être prêts et disposés à soutenir la région.

Dans le cas de Girardot, qui le 29 décembre ne disposait même pas d’une unité de soins intensifs, aujourd’hui le taux d’occupation est de 87%. Et l’idéal est de le réduire, car il travaille en équipe avec les municipalités de Tolima, comme Melgar, pour soigner les patients atteints de covid-19.

Vous pourriez également être intéressé par:

Bogotá espère atteindre 1020 points de vaccination contre le COVID-19

La mission de vérification présentera un rapport sur la mise en œuvre de l’accord de paix devant le Conseil de sécurité de l’ONU