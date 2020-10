Après avoir appris la semaine dernière que les demandes de chômage hebdomadaires aux États-Unis sont restées stables à 884 000, Cette semaine, l’attention se porte sur la réunion des taux d’intérêt de la Fed, surtout après avoir modifié sa stratégie contre l’inflation.. Selon le consensus du marché, nous ne verrons pas de changements de la part de la Réserve fédérale dans la fourchette des taux d’intérêt entre 0,0% et 0,25%. Que devrons-nous rechercher lors de la prochaine réunion de la Fed? Les managers Allianz GI, AXA IM, Banque Degroof Petercam Espagne, DWS, La Française AM et Ostrum AM nous en parlent.

Jerome Powell, président de la Fed.

Franck Dixmier, directeur des investissements mondiaux à revenu fixe chez Allianz GI

Lors de son discours à Jackson Hole le 27 août, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a annoncé un changement de stratégie. Ce changement, bien qu’attendu, marque un tournant dans la politique monétaire américaine sur les deux piliers du mandat de la Fed: l’emploi et la stabilité des prix.

Le ratio emploi / inflationLa Fed enterre la courbe de Phillips, qui corrélait le faible chômage à la hausse des salaires et aux pressions inflationnistes. La symétrie de la fonction de réaction dominante ne sera plus utilisée: la Fed se concentrera à l’avenir sur la faiblesse du marché du travail, réagissant plus rapidement lorsqu’elle se détériore et moins vite lorsqu’elle s’améliore.L’objectif de la stabilité des prixLa Fed s’efforcera d’atteindre un taux d’inflation moyen de 2%, compensant les années de faible inflation par des années au cours desquelles elle permettra, modérément, selon ses propres termes, une hausse.

Dans le contexte macroéconomique post-lockdown, avec un chômage élevé, une inflation très modérée et des taux à des niveaux historiquement bas, nous pensons que cette nouvelle approche n’aura aucune influence à court terme et n’apportera pas de soutien supplémentaire à l’économie américaine.

Cependant, il sera intéressant d’entendre l’analyse de la Fed lors de sa prochaine réunion sur les nouveaux critères et les détails de cette nouvelle approche, qui ne sera mis en œuvre qu’à moyen et long terme. Les marchés seront particulièrement attentifs à la tolérance de la Fed à une baisse de l’inflation au-dessus de 2%, avec deux questions principales: quelle sera réellement sa latitude et s’agira-t-il d’un niveau maximum d’inflation ou d’une dynamique inflationniste?

Nous attendons également la Fed réitèrent la nécessité de soutenir l’économie, mais sans détailler les nouvelles mesures à ce stade, puisque les plans successifs annoncés depuis mars ne sont pas encore pleinement mis en œuvre.

Pour les marchés, cette nouvelle stratégie signifie que les taux d’intérêt à court terme resteront probablement ancrés à des niveaux bas pendant plus longtemps et que les taux d’intérêt à long terme resteront probablement à des niveaux historiquement bas sous l’influence de achats d’actifs de la banque centrale.

Chris Iggo, CIO d’AXA IM

Dans cette période, j’ai du mal à être pessimiste à propos des titres à revenu fixe. La volatilité des actions devrait soutenir les flux vers les obligations. L’environnement politique est très favorable. Cette semaine, la BCE a réitéré son intention de maintenir la politique établie pour éviter de nouvelles baisses de l’inflation. Bien que cela ne signifie pas répondre directement à la récente vigueur de l’euro, cela signifie probablement que tous ses autres outils seront renforcés pour maintenir la politique monétaire extrêmement accommodante et éviter la hausse des rendements. J’ai écrit il y a quelques semaines à propos de la nouvelle réactivité de la Réserve fédérale, qui est incroyablement favorable aux obligations jusqu’à (et si) il y a une poussée de l’inflation. La Réserve fédérale maintiendra les taux inchangés jusqu’à ce que l’inflation dépasse 2,0% et il semble qu’il y restera aussi longtemps que l’inflation sera inférieure à 2%. En attendant, sa boîte à outils sera utilisée pour s’assurer que les anticipations inflationnistes ne diminuent pas davantage. Cela signifie plus de QE si nécessaire, cela signifie maintenir les avenants de crédit en place si nécessaire.

Juan Ramón Casanovas, responsable de la gestion de portefeuille privé, Banque Degroof Petercam Espagne

Demain, la première réunion de la Réserve fédérale américaine aura lieu après Jackson Hole et la dernière avant les élections présidentielles du 3 novembre.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a annoncé en août lors de la réunion de Jackson Hole un changement de stratégie, tant dans la politique de stabilité des prix que dans la position de la Réserve fédérale sur l’emploi.

D’une part, la Fed relâchera son objectif de stabilité des prix, en se situant en moyenne au niveau cible de 2%. De cette façon, il compensera ces périodes ou années d’inflation plus élevée par celles où elle est inférieure. Cela pourrait être précisé en indiquant que les taux d’intérêt ne changeront pas tant que les prix n’auront pas atteint un certain niveau, ce qui indique que la politique actuelle de taux bas pourrait être prolongée dans le temps.

En termes d’emploi, la clé sera la faiblesse du marché du travail, adopter des mesures de politique monétaire plus vigoureuses lorsqu’elle se détériore et ne pas prêter attention à l’augmentation des salaires et à la pression inflationniste qui en résulte. La mesure tente d’être plus efficace et plus spécifique et de fournir à la banque centrale américaine plus de rapidité lorsque l’économie l’exige.

La Fed exigera, une fois encore, des mesures de soutien de la part des pouvoirs publics pour consolider la faible reprise économique, en adressant un nouvel appel au Congrès américain sur la nécessité d’approuver le plan de relance si nécessaire qui est coincé dans les couloirs. S’il n’est pas approuvé avec une certaine urgence, on pourrait voir comment la reprise tant attendue est retardée de plusieurs mois.

Nous ne pensons pas que les élections présidentielles modifieront la politique monétaire actuelle. Celui qui sera élu, Biden ou Trump, le 3 novembre aura peu d’effet sur les taux d’intérêt, qui resteront bas pendant longtemps.

Nous devrons être particulièrement attentifs au langage utilisé par Jerome Powell dans son apparition d’après-réunion. On ne s’attend pas à des mouvements de types, mais on pourrait apprécier un ton un peu plus conciliant dans son discours. Par ailleurs, il doit actualiser les prévisions macroéconomiques, annoncer le niveau de contraction économique attendu pour 2020 et quel pourcentage de reprise on peut s’attendre pour 2021. Le marché sera également attentif aux chiffres du chômage que la FED envisage.

Nous attendons une mention de l’évolution récente des devises, avec un accent particulier sur la relation euro / dollar. Le niveau actuel, prôné à l’infini par Trump, leur permet d’augmenter les exportations et ainsi pallier une partie de la faiblesse manifestée par la consommation intérieure pendant les mois de la pandémie.

Une réunion sans changements majeurs de politique monétaire, mais elle est capitale au moment où l’économie passe, soulignée par une élection présidentielle qui fera la une des journaux.

Christian Scherrmann, économiste américain chez DWS

La Réserve fédérale est sur un calendrier assez serré en 2020. Suite à l’introduction du cadre de politique monétaire mis à jour et à la présentation quelque peu inattendue d’une nouvelle «Déclaration sur les objectifs à long terme et la stratégie de politique monétaire», la réunion du FOMC du Septembre est le moment idéal pour donner du contenu au nouveau contexte.

Cependant, nous ne nous attendons pas à un changement majeur de la position accommodante. Le nouveau cadre permet à l’inflation et au chômage de s’étendre à des territoires qui étaient auparavant associés à une réduction de la relance monétaire. En outre, les attentes d’une reprise modérée et d’une grande incertitude devraient prévaloir. Enfin, les risques pesant sur les perspectives devraient continuer de baisser. De notre point de vue, c’est une toile de fond quasi parfaite pour déployer une nouvelle orientation vers l’avenir et affiner les attentes du marché.

Donc, la mise à jour des projections économiques et des taux des fonds fédéraux sera intéressante. Pour l’avenir, nous pensons que les membres du Comité monétaire et financier pourraient encore signaler des taux d’intérêt légèrement plus élevés une fois que l’inflation s’approche de 2% de manière durable, malgré le nouvel engagement de la Réserve fédérale à atteindre l’objectif inflation moyenne flexible de 2%. La raison en est le décalage susmentionné dans l’efficacité de la politique monétaire. Après tout, la Fed insiste depuis longtemps sur l’importance de ses perspectives à moyen terme pour définir la politique monétaire. Ces éléments n’ont pas changé au cours de l’examen. Dans l’ensemble, à la lumière du nouveau cadre, les projections à long terme actualisées pourraient s’avérer un peu plus décourageantes par rapport à juin. En outre, nous espérons que l’avenir des achats d’actifs à grande échelle deviendra un peu plus clair. Étant donné que les conditions financières restent un élément clé dans le cadre de la Réserve fédérale, nous pourrions envisager une indication que la Réserve fédérale pourrait éventuellement augmenter la maturité de ses achats d’obligations. Non pas qu’il soit absolument nécessaire de le faire maintenant, mais cela compléterait l’approche plus flexible que la Fed introduit actuellement.

François Rimeu, Senior Strategist chez La Française AM

Ils laisseront les taux d’intérêt inchangés. Le SEP (résumé des projections économiques) devrait afficher des révisions à la hausse des prévisions de croissance et d’emploi. Cependant, les projections moyennes continueront d’afficher un taux de chômage légèrement supérieur au taux de long terme et une inflation légèrement inférieure à 2%, même à la fin de l’horizon de cette prévision en 2023

Le diagramme à points continuera probablement à montrer qu’il n’y a aucune attente de hausse des taux jusqu’à la fin de l’horizon de projection, bien que nous nous attendons à ce que certains membres du conseil recommandent des hausses d’ici 2023.

Il est possible que la Réserve fédérale clarifiez vos prévisions en notant que les futures hausses de taux seront liées à l’atteinte d’un objectif d’inflation moyen de 2%, comme discuté au sommet de Jackson Hole. À notre avis, ils ont laissé beaucoup de travail en suspens, y compris une description de la façon dont ils utiliseront leurs outils pour atteindre leur objectif.

Axel Botte, stratège Ostrum AM

Les annonces de Jackson Hole ont jeté les bases de la politique monétaire pour les cinq prochaines années. Jerome Powell doit désormais concevoir la politique monétaire dans un contexte de tolérance croissante à l’inflation et La Fed devrait indiquer que les taux resteront à zéro jusqu’en 2023. Il serait intéressant d’entendre la Fed sur les achats de crédit aux entreprises qui ne totalisent que 44,8 billions de dollars au 11 septembre. L’institution monétaire vient d’élargir la liste des contreparties éligibles pour tenter de toucher plus intensément les investisseurs finaux. Les faibles stocks d’obligations détenus par les banques peuvent avoir réduit la capacité de la Fed à déployer des capitaux. Par ailleurs, les sorties de fonds monétaires de premier ordre (investis en titres de créance à court terme) se sont accélérées depuis la mi-août.