L’Institut national polytechnique (IPN) a présenté des excuses publiques à Yessenia Zamudio Solórzano, mère de María de Jesús Jaimes Zamudio, qui était étudiant à l’École Supérieure d’Ingénierie et d’Architecture (EIES) de l’IPN, et a été victime de fémicide.

Lors d’une cérémonie organisée au Musée de la Mémoire et de la Tolérance dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, Araceli Garcia Rico, directeur de l’Unité polytechnique de gestion avec une perspective de genre, et Yadira Paloma Zugarazo Ramírez, défenseur des droits polytechniques, a été le fer de lance des excuses publiques ainsi que la participation d’autres institutions telles que le gouvernement fédéral de Mexico et la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH).

Araceli García a souligné les activités menées par les établissements d’enseignement supérieur pour traiter les cas de violence sexiste. Il a souligné que l’Acosomètre, le Protocole pour la prévention, la détection, l’attention et la répression de la violence sexiste et le Décalogue de conduite pour prévenir le harcèlement et la violence en sont quelques exemples.

Pour sa part, Yessenia Zamudio a demandé justice “pour que plus aucun père ou mère vivante ne se trouve dans une situation terrible”. Elle a remercié les personnes qui l’ont soutenue durant ce processus. En outre, a montré sa solidarité avec les mères et les pères victimes du meurtre, du fémicide, de l’enlèvement ou de la disparition de leurs filles et de leurs fils.

«Pendant de nombreuses années, ils cachaient la violence contre les femmes dans l’IPN. Mari est un fémicide causé par des membres de cette institution, et leur acceptation de la violence de genre est un progrèsA déclaré Yessenia lors de la cérémonie.

Le secrétaire de l’Éducation publique a également participé, Esteban Moctezuma Barragan. Il a souligné la nécessité d’un changement civilisationnel profond dans les communautés éducatives et familiales mettre fin à la violence contre les femmes et construire «un pays plus harmonieux» dans l’égalité.

Le secrétaire a également participé à la cérémonie Exécutif du CNDH, Francisco Estrada Correa, le chef du CONAVIM, María Fabiola Alanís Sámano et l’activiste du Front “Ni una Más”, Rosalinda Pimentel.

María de Jesús Jaimes Zamudio a été assassinée le 15 janvier 2016, elle a été jetée du cinquième étage d’un immeuble de l’unité Ticomán de l’IPN. En septembre 2020, la mère de María de Jesús a réussi à amener le bureau du procureur général de Mexico à reclasser le décès comme fémicide. Yessenia Zamudio a rejoint le Front national «Ni una menos» pour demander justice pour le cas de sa fille.

