Joe Biden assumera la présidence le 20 janvier. Certains – comme l’ancien directeur du FBI, James Comey – proposent qu’il agisse comme Gerald Ford et accorde une grâce à Donald Trump (Infobae)

Que Biden soit Ford. L’idée circule dans certaines zones du cercle politique de la États Unis et l’ancien directeur de la FBI, James Comey, dans une interview avec le programme BBC Newsnight. La référence remonte à 1974, lorsque le président de l’époque Gerald Ford a décidé de pardonner Richard Nixon pour les crimes commis autour du scandale de Watergate qui l’a forcé à abandonner Maison Blanche le 9 août de cette année.

Comey il croit que Joe Biden -qui assumera la première magistrature de la États Unis le 20 janvier prochain- devrait agir conformément à ce qui a été fait par Gué pacifier le pays et apporter des eaux calmes à sa population. C’est-à-dire pardon Donald Trump pour les crimes qui pourraient lui convenir. Au moins, dit-il, vous devriez l’évaluer avec votre équipe. “Je ne sais pas, je devrais au moins y réfléchir. Dans le cadre de la guérison du pays et de nous amener à un endroit où nous pourrons nous concentrer sur des choses qui auront de l’importance pour les quatre prochaines années, je pense que Joe Biden devra au moins y penser.».

L’attaque des fans de Donald Trump sur le Capitole qui a valu au président une nouvelle mise en accusation contre lui (Shutterstock)

L’ancien directeur de FBI entre 2013 et 2017 n’est pas particulièrement un adepte ou un sympathisant de Atout. Il a été expulsé de ce corps en mai 2017. Dans ses mémoires, l’ancien Procureur général adjoint des États-Unis -sous la présidence de George W. Bush– a décrit le président actuel comme “un menteur compulsif” et un comportement “gangsters». Même dans la même interview avec la BBC, Comey a dit qu’il pensait que Trump devrait être en prison.

“Je pense que la décision la plus sage serait de ne pas la poursuivre.“, m’a dit Comey concernant les multiples dossiers juridiques pouvant être ouverts Atoutmais il a dit quelle que soit la décision que je prends Biden, devrait être “transparent«Avec le peuple américain. Dans le même temps, l’ancien magistrat insiste sur la question de la grâce et considère qu’il ne sait pas si le républicain lui-même accepterait une grâce présidentielle compte tenu du fait que le Cour suprême il a déjà établi que l’acceptation de la mesure impliquait la reconnaissance du crime.

La présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi affiche l’article de destitution contre le président américain Donald Trump après l’avoir signé lors d’une cérémonie intense au Capitole américain (.)

Atout est devenu ce mercredi le premier président des États-Unis en étant soumis deux fois à une mise en accusation, après le Chambre des représentants voter en faveur de l’accusation d’avoir incité à l’agression contre le Capitole Il y a une semaine. La décision finale sera désormais entre les mains du Sénat, qui lancera le processus. Démocrates, majoritairement Caméra basse, a étayé l’accusation au président de l’accusation de “incitation à l’insurrection”Et ils ont pu approuver le Résolution 24 de “Mise en accusation de Donald Trump, président des États-Unis, pour crimes graves et délits mineurs” par 232 voix contre 197 contre.

L’histoire de Ford et Nixon

Nixon est devenu le seul président des États-Unis à démissionner de la Maison Blanche. C’est à l’été 1974 que l’affaire connue dans le monde entier sous le nom de Watergate ruiné sa présidence. Au bord de la mise en accusation et averti par les dirigeants républicains de la condamnation imminente, Nixon a décidé de se retirer le 9 août 1974. “Quitter mes fonctions avant la fin de mon mandat est aberrant à chaque instinct de mon corps. Mais en tant que président, je dois mettre les intérêts de l’Amérique au premier plan», A-t-il expliqué dans ses adieux.

Gué, qui a remplacé Spiro Agnew dans la vice-présidence – qui avait démissionné à la fin de 1973 en raison d’un autre cas de corruption – a prêté serment en tant que nouveau président sans avoir été élu au poste. Ce serait la première fois dans l’histoire de États Unis que cela arriverait. Dans son message d’hypothèse, il essaierait d’apporter une certaine tranquillité d’esprit à la population après les troubles qui ont été vécus ces derniers mois. “Notre Constitution fonctionne; notre grande République est un gouvernement de lois et non d’hommes»Il a dit de commencer à tourner la page de cette histoire.

Gerald Ford, vice-président de Richard Nixon, a pris ses fonctions après la démission du président suite à l’affaire scandaleuse du Watergate. Il a obtenu une grâce le 8 septembre 1974 qui a marqué sa présidence (Maison Blanche)

Un mois plus tard, le 8 septembre, Ford exécuta la décision la plus difficile de sa carrière politique et signa le décret qui accordait une grâce totale à Nixon pour les crimes qu’il a pu commettre lors de sa participation au scandale Watergate. La pacification et la normalisation de la nation étaient son objectif premier.

Le pardon – quelque chose d’assez courant dans la politique américaine – est une faculté de la Pouvoir exécutif qui fonctionne comme un contrepoids au système fédéral de justice pénale qui permet à un président d’accorder la clémence aux personnes condamnées. Habituellement, vers la fin de chaque mandat, les présidents américains ont tendance à les appliquer. C’est la Constitution elle-même qui accorde au président nord-américain le pouvoir de «accorder des pardons et des amnisties pour les griefs contre les États-Unis, sauf dans les cas de procès politiques».

Même un chef d’État pourrait ordonner de futures pardons avant que des accusations ou des condamnations ne soient déposées. C’était le cas de Ford à Nixon. Jimmy Carter a également fait la même chose envers les accusés en se dérobant à leurs responsabilités pendant la guerre de Vietnam. Sera-ce au tour de Joe Biden?

PLUS SUR CE SUJET:

La Chambre des représentants des États-Unis a voté en faveur de la destitution de Donald Trump

Échos de 1974: Watergate, démission de Nixon et grâce de Ford