Photo: Présidence du Mexique.

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a déclaré ce lundi qu’il n’était pas opposé à ce que les entreprises privées mexicaines puissent à l’avenir acheter des vaccins contre le covid-19 et les fournir à la population, mais il a garanti que le gouvernement acquerra des doses suffisantes pour vacciner contre. gratuit pour toute la population.

«Nous ne sommes pas opposés à ce que le vaccin soit commercialisé. Que les entreprises puissent l’importer et le vendre à ceux qui doivent payer le vaccin. C’est parce que le vaccin existe sur le marché mondial », a déclaré le président lors de sa conférence de presse matinale au Palais national.

Pour l’instant, l’achat du vaccin Pfizer-BioNTech, le seul autorisé au Mexique, est monopolisé par le gouvernement, qui entend l’appliquer progressivement à l’ensemble de la population, mais certains leaders d’opinion ont affirmé qu’il y aurait un accès privé au médicament.

López Obrador a répondu ce lundi que le vaccin anticovide n’est pas commercialisé par des entreprises privées «nulle part» dans le monde et que pour l’instant aucune entreprise privée n’a demandé au gouvernement d’acquérir le médicament.

Le président a rappelé qu ‘”il n’y a toujours pas assez de production” dans le monde et que le gouvernement s’emploie à “garantir l’achat du vaccin” à travers différents contrats d’achat.

“Ce qui est garanti, c’est qu’elle soit appliquée universellement et qu’elle soit gratuite, que ce n’est pour tous, pour les riches et pour les pauvres, rien de plus que de l’argent”, a souligné le président du Mouvement national de régénération de gauche (Morena).

Et il a défendu que “l’éducation et la santé ne sont pas des privilèges, ce sont des droits”.

Il a également répondu aux gouverneurs qui veulent acheter des vaccins pour leurs états que la crise sanitaire du covid-19, qui accumule 1,4 million d’infections et 122 000 décès dans le pays, est “une question de sécurité publique et correspond au gouvernement fédéral. ».

Dans tous les cas, il a déclaré que si un président d’État veut «acheter le vaccin, il n’y a pas d’obstacle».

Le sous-secrétaire à la Santé et stratège gouvernemental contre le coronavirus, Hugo López-Gatell, a défendu dès le départ que l’acquisition de vaccins devait être monopolisée par le gouvernement fédéral car “c’est une question d’intérêt général”.

Le gouvernement mexicain s’attend à avoir vacciné pratiquement tout le personnel de santé d’ici la fin janvier, alors que, selon ses estimations, 1,4 million de doses de Pfizer auront été reçues par envois hebdomadaires.

Une fois vacciné, le Mexique souhaite immuniser le reste de la population entre février 2021 et mars 2022 gratuitement et progressivement, en fonction de l’âge et des maladies chroniques.

Pour ce faire, elle a préacheté 34,4 millions de vaccins à la société américaine Pfizer, ainsi que 77,4 millions au britannique AstraZeneca et 35 millions au chinois CanSino, bien que ces deux ne soient pas encore autorisés à être utilisés au Mexique.

Avec des informations d’.

PLUS SUR CE SUJET: