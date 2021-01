Les touristes doivent porter des masques sur la voie publique et dans tous les espaces communs de la ville

Ces derniers jours, la rumeur selon laquelle le gouvernement national pourrait mettre en œuvre de nouvelles mesures sanitaires strictes a généré une incertitude dans le tourisme qui passait ses vacances sur la côte atlantique. Aussi parmi ceux qui envisagent de voyager pendant la saison. Et de ce doute surgit une autre question: Que doit faire un touriste s’il contracte le COVID-19 à Mar del Plata?

Si une personne présente des symptômes compatibles avec le coronavirus, elle doit contacter le 147 -du lundi au vendredi de 8h30 à 20h30- ou le 107 à partir de 20h30 et le week-end. «Une fois que la personne est informée comme positive, nous communiquons et analysons les étapes à suivre. Toujours la première option est que vous devez retourner à votre domicile», A-t-il expliqué à Infobae le secrétaire à la santé du général Pueyrredón, Viviana Bernabei.

Le responsable de Mar del Plata a souligné que «Dans le cas où il ne peut pas le faire immédiatement, cette personne sera isolée dans l’un des hôtels. Ce que nous vous proposons, c’est le suivi de votre état grâce à la télémédecine et nous vous accompagnons avec des repas à emporter. Le coût pour les touristes est nul, il est à la charge de la commune ».

Les touristes dont le test de dépistage du COVID-19 est positif doivent rentrer dans leurs foyers d’origine

Si la situation s’aggrave et que le touriste doit être hospitalisé ou a besoin d’une assistance respiratoire, il sera référé à l’un des hôpitaux (municipal ou privé) de la ville. Bernabei a révélé que Deux femmes, une mère et une fille de Rosario, ont été les premières visiteurs à être testées positives pour le coronavirus.

“La mère a été admise à l’hôpital d’Alende et la fille est isolée dans l’un des hôtels. Le reste du contingent est retourné à son lieu d’origine. Nous avons d’autres cas qui sont isolés chez eux et auxquels nous les suivons au moyen d’appels téléphoniques pour vérifier qu’ils s’y conforment correctement », a déclaré le secrétaire à la Santé.

Le fonctionnaire a déclaré que d’autres touristes “Ils hésitent à se plier à l’isolement lorsque nous les appelons et leur disons qu’ils ont été testés positifs.” Dans une situation comme celle-ci, la municipalité avise le parquet afin que l’affaire puisse faire l’objet de poursuites.

«En décembre, nous avions observé que les cas commençaient à augmenter. En octobre, nous avons atteint le sommet de la première vague. Puis en novembre, nous avons commencé à voir une lente baisse et plus tard, elle a été plus marquée. Mais en décembre, il y avait une augmentation de 25% des cas. En réalité, ce que l’on observe, c’est qu’il a commencé à voir une croissance des infections entre 15 et 30 ans, ce groupe prend plus de 60% des cas positifs quotidiens », a déclaré Bernabei.

Et il a poursuivi: «Une tranche d’âge a augmenté, en moyenne 42 ans au total. Nous sommes préoccupés par le fait qu’ils peuvent infecter les personnes âgées qui vivent avec eux, parce que ce que l’on voit, c’est que les groupes d’âge inférieurs ont la maladie avec des symptômes bénins ».

À Mar del Plata, il est interdit de marcher sur la voie publique sans masque

Concernant la nouvelle que le gouvernement de Buenos Aires évalue «prendre des mesures fortes» face à l’augmentation des infections à coronavirus dans la région métropolitaine de Buenos Aires (AMBA), le responsable a déclaré: «Je pense que plus il y a de restrictions, plus nous avons de possibilités secret. Quelle capacité opérationnelle devons-nous avoir en termes de sécurité pour désactiver tout ce qui est clandestin que l’on suppose qu’il se passe? Si nous sommes plus restrictifs, nous allons promouvoir cette clandestinité. Les contrôles et les situations de responsabilité contrôlée doivent être renforcés».

La dernière partie de l’état de santé de Mar del Plata a révélé qu’au cours de la journée d’hier, 278 personnes ont été testées positives au COVID-19. Jusqu’à présent, 31 624 cas ont été enregistrés depuis le début de la pandémie et 1 099 sont morts du virus.

Au total, 26 lits sont occupés dans les unités de soins intensifs (USI). “Entre le secteur public et privé, il y a environ 1 500 lits disponibles. Parmi ceux-ci, 150 ont un respirateur. Aujourd’hui, nous utilisons six ou sept respirateurs pour les patients COVID-19 », a expliqué Bernabei.

Mar del Plata a ordonné que ceux qui viennent dans la ville aient un certificat d’été comme exigence unique et obligatoire. La date limite pour terminer le processus est de deux jours avant la date d’inscription.

Les agents de contrôle insistent sur le respect de l’utilisation de la jugulaire dans les espaces communs

Le formulaire doit être rempli – sous forme d’affidavit – et y inclure les données personnelles, l’adresse de l’hôtel, le domicile ou le service de résidence, le moyen de transport par lequel vous arrivez dans la ville, la date d’arrivée et de retour. Il est à noter qu’il est terminé une seule demande par groupe de touristes (famille, partenaire ou amis) avec les données de chaque personne.

Ensuite, il sera attribué un numéro de procédure par lequel le statut du certificat peut être vérifié. Lors de l’approbation de l’application, la communication et le lien de téléchargement de l’autorisation d’impression ou de sauvegarde sont reçus dans l’e-mail.

Photos: Christian Heit

J’ai continué à lire:

Fêtes clandestines et manque de contrôle dans une zone exclusive de Playa Grande: la vidéo qui reflète le comportement des jeunes de Mar del Plata

Le gouvernement de Buenos Aires a réitéré qu’il évalue «prendre des mesures fortes» face à la hausse des infections à coronavirus

Coronavirus: “Le risque que tout s’arrête existe”, a assuré le président Alberto Fernández