Ses plus de deux cents chansons lui ont valu d’être reconnu comme le compositeur festif du Mexique, le chroniqueur musical de la ville, le folkloriste urbain du Mexique et le compositeur du quartier (Photo: Archive)

Salvador Flores Rivera, connu sous le nom de Chava Flores est une référence de la culture populaire mexicaine, considérée comme le plus grand folkloriste urbainSes compositions sur la vie quotidienne dans le district fédéral d’alors des années 40, 50, 60 et 70 ont marqué une époque et sont restées imprégnées dans l’imaginaire mexicain. Il est né à Mexico le 14 janvier 1920 dans la rue de La Soledad, dans le quartier historique de La Merced., et certains de ses biographes assurent qu’il a grandi entre Tacuba, le quartier rom et Santa María la Rivera. Il a même plaisanté une fois en disant qu’il ne devait vivre qu’au château de Chapultepec.

À l’âge de 13 ans, à la mort de son père, Chava a dû abandonner l’école et a commencé à travailler dans divers métiers locaux tels que tailleur, livreur, messager, collectionneur, magasinier et quincaillerie, apprenant même à diriger une épicerie. Son incursion dans ces tâches le rapprocherait de la vie des quartiers de la capitale: À travers ces œuvres, il a eu l’occasion de se familiariser avec des aspects de la société, d’entrer en contact avec ses habitants et d’accumuler des expériences dans les rues pour créer plus tard des images de la vie quotidienne de la ville.

Le métro, les rues du centre historique, les pulquerías, les avenues, les fêtes de quartier, les coutumes, le machisme et la misère des marginalisés sont quelques-uns des sujets sur lesquels porte son travail, dont les Mexicains se souviennent encore aujourd’hui. à travers des chansons comme Los XV años de Espergencia, Los pulques de Apan et Peso sobre peso.

En plus de dépeindre la vie dans le quartier, il a également écrit des thèmes romantiques dans lesquels il a exprimé ses peines, ses joies et ses ennuis (Photo: Archive)

On raconte que Flores connaissait en profondeur plusieurs colonies peuplées, telles que Tacubaya, Azcapotzalco, Guerrero, Doctores, Roma et Romita, des quartiers pleins de quartiers où il a trouvé l’inspiration pour l’important travail qu’il a développé après qu’un ami l’a invité à travailler avec lui dans un impression, où il était en charge de la rédaction du magazine bihebdomadaire L’album d’or de la chanson. Chava a rappelé des années plus tard que grâce à cette publication, il avait pu interviewer des compositeurs de l’époque, pour lesquels il éprouvait une grande admiration.

Mon amour pour les chansons du Mexique et de ses compositeurs m’est venu à l’esprit. J’en connaissais des milliers même si je ne connaissais personnellement aucun auteur, et de mon esprit désespéré de malheur est sorti l’album d’or de la chanson. Un magazine bihebdomadaire qui exprimerait mes désirs enregistrés pour ce bel art que j’aimais tant et qui n’a jamais été le mien

Chava est considéré comme un compositeur crucial pour comprendre un moment de grande importance dans la société mexicaine, l’un des grands narrateurs de la vie du pays, puisque dans ses thèmes les premiers gestes du développement urbain dans le district fédéral ont été représentés.

Sa chanson «La tienda de mi pueblo» est un exemple d’une excellente manipulation de l’albur (Photo: File)

L’artiste a dépeint de manière familière et ingénieuse, utilisant un langage populaire, des bluffs et des doubles sens, les événements quotidiens des quartiers, devenant une sorte de ménestrel moderne, qui a même exercé une critique politique dans les moments de répression. C’est le cas de chansons comme Las gladiolas et La vecdad de Lupe, qui se moquent des politiques appliquées pendant le régent Ernesto Uruchurtu, qui occupait cette position de 1952 à 1966.

Sa grande rupture survient en 1952 lorsque, grâce à la compagnie RCA, Víctor enregistre les chansons avec lesquelles Dos horas de balazos et La tertulia se font connaître. Dans le même temps, il a commencé à apparaître dans les tentes et les cabarets de la ville, pour se faire connaître progressivement à l’intérieur de la République, jusqu’à devenir populaire en Amérique latine et aux États-Unis.

En 1976, il avait déjà enregistré sept albums et il possédait le label Ageleste. Il est également apparu dans sept films, dont Le coin de mon quartier, Rebels Without a Cause et Que lancez-vous lorsque vous rêvez, mexicain? Leurs chansons sont apparues chantées dans d’autres films, dans la voix d’acteurs tels que Germán Valdés Tin Tán, avec El gato viudo et Pedro Infante, avec La tertulia. Oscar Chavez, Eugenia León, Eulalio González Piporro, Manuel El Loco Valdés, Libertad Lamarque, Tehua et José Alfredo Jiménez sont quelques-unes des personnalités dans lesquelles leurs chansons attachantes ont brillé.

Avec son contemporain Gabriel Vargas, créateur des bandes dessinées de “La familia Burrón”, il a nourri l’imaginaire urbain de la capitale (Photo: Archive)

Chava a reçu plusieurs diplômes et distinctions pour sa carrière d’auteur et de compositeur, en plus de l’affection d’un public qui l’a suivi pendant des décennies. En 1983, il s’installe dans la ville de Morelia, Michoacán, où il participe à une émission de radio et écrit le livre Relatos de mi barrio. L’emblématique chroniqueur urbain est décédé d’un arrêt cardiaque dérivé d’un cancer de l’estomac dont il a souffert, le 5 août 1987 à l’âge de 67 ans dans son district fédéral bien-aimé.

