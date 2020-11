Selon les données de Coparmex, il y a plus de 23 milliards de pesos dépensés que les entités de la République n’ont pas pu clarifier (Photo: Moisés Pablo / Cuartoscuro)

La Confédération des employeurs de la République mexicaine (Coparmex) a annoncé que certains États n’ont pas été en mesure de vérifier 23,331 millions de pesos (mdp) dépensés.

Sur la base d’un suivi des ressources, l’organisation a constaté que le nombre d’argent «fugitif» dans les États avait diminué l’année dernière; c’est-à-direEn 2019, 13 milliards de moins d’argent public ont été déclarés sans vérification par rapport à 2018. Cependant, l’année où le montant le plus élevé a été enregistré est 2016, avec 66 268 millions de pesos.

Au moyen de l’indicateur «fuite d’argent», Coparmex propose à ses partenaires et au grand public des informations sur les ressources qui ont été dépensées sans les déclarer encore à la demande expresse de l’Auditeur Supérieur de la Fédération (ASF).

Entre-temps, il a expliqué que les trois entités avec le montant le plus élevé de ressources publiques exercées sans clarifier sont Mexico avec 7 516 millions de pesos, Veracruz avec 2 413 millions et le Chiapas avec 2 158 millions de pesos. En revanche, les trois États avec le moins d’argent dépensé sans vérification sont Querétaro (pas d’argent sans vérification), Tamaulipas (0,2 million de pesos) et Colima (18 millions de pesos).

Selon Coparmex, pour parvenir à une véritable transparence, il est nécessaire de suivre les performances des États en matière de gestion des ressources publiques

Il est à noter que, selon l’organisation, la responsabilité est importante pour la démocratie. En outre, a-t-il déclaré dans un communiqué, pour parvenir à une véritable transparence, il est nécessaire de donner suivi de la performance des États en matière de gestion des ressources publiques.

Il est urgent que les gouvernements s’engagent dans un programme de transparence et de responsabilité. De Coparmex, nous soulignons que la transparence attire la confiance des investisseurs et que l’investissement soutient un développement durable

Ces derniers mois, un dialogue s’est engagé autour des contributions des Etats qui composent le pays et de la répartition des ressources entre chacun d’eux. le le pacte fiscal est au centre de la conversation, dans lequel certains gouverneurs ont exprimé leur désaccord avec la manière dont le gouvernement mexicain a alloué le budget de dépenses de la Fédération en 2021 (PEF2021).

L’Alliance fédéraliste (AF), une organisation de 10 chefs d’État, a établi une position concernant l’approbation des coupes aux États et aux municipalités indiquées dans le budget.

À travers une série de tweets, les membres de l’AF ont exprimé leur mécontentement à l’égard du 297 députés ayant approuvé le PEF2021, accusant d’avoir effectué un “Une infamie budgétaire condamnant tous les Mexicains à dépendre de l’aide sociale”

Le président López Obrador a assuré que le plan économique mis en œuvre par son gouvernement a donné de bons résultats

De la #AlianzaFederationista, nous continuons à nous prononcer en faveur de la décentralisation des ressources et des décisions, pour réaffecter plus de ressources à ce qui est vraiment important pour les Mexicains: la santé, la sécurité, les infrastructures, l’éducation et la culture

D’un autre côté, ils ont fait valoir que leur désaccord avec l’allocation des ressources n’est pas dû à un “Crise politique”, comme le président l’a déclaré Andrés Manuel López Obrador plusieurs fois, mais “Il cherche à alerter sur les risques pour la santé, la sécurité et le bien-être de millions de Mexicains.”

De son côté, le chef de l’exécutif fédéral a rejeté la proposition économique de ces gouverneurs pour la répartition des ressources publiques.

Le 2 novembre, lors de la conférence de presse matinale qu’il anime, López Obrador a déclaré que le plan économique mis en œuvre par son gouvernement a donné de bons résultats et assuré que le Mexique surmontera bientôt la crise économique générée par la pandémie COVID-19.

Il y a les données, nous repartons il y a une croissance de l’économie J’ai déjà les données officielles que nous avons dépassé 200 mille emplois en octobre, c’est le mois avec le plus d’emplois depuis toutes les années depuis que l’Inegi mesure

