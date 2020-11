AP

Entre le vendredi 27 et le samedi 28 novembre, les pompiers officiels de Bogotá ont assisté à 11 inondations dans différentes parties de la ville qui ont affecté la mobilité des véhicules et des piétons en raison de la saison des pluies qui touche une grande partie de la Pays.

Selon la Société des aqueducs et des égouts de Bogotá (EAAB), cela est causé, entre autres facteurs, par colmatage des ordures et débris dans les réseaux d’égouts qui obstruent les réseaux et réduisent la capacité de drainage du système.

L’EAAB a déclaré dans un communiqué que les ordures jetées dans les égouts, les zones humides et les canaux de la ville pendant un an équivalaient à remplir 4 fois le stade El Campín avec ces déchets.

De même, l’Aqueduct Company a souligné que lors de cette vague hivernale qui a débuté le 16 septembre 43 blocages ont été traités dans différentes parties de la capitale qui ont généré des inondations et qui ont affecté les citoyens et la mobilité de la ville.

“Le vaccin contre les inondations n’est pas de jeter les ordures dans les égouts, les zones humides et les ruisseaux de la ville”, a déclaré la directrice d’Aguas de Bogotá, Cristina Arango, lors d’un événement de sensibilisation dans la zone humide de La Conejera au nord de Bogotá.

De la même manière, l’entité a souligné qu’au-delà des impacts sur la mobilité et des risques d’inondations dans la capitale, le déversement de déchets dans les rivières et les zones humides de la ville affecte la faune et la flore du fait de la pollution qu’ils produisent et génèrent. les mauvaises odeurs qui affectent la qualité de vie des citoyens.

Selon l’EAAB jusqu’à présent cette année environ 160 mille tonnes de déchets ont été collectées dans les égouts, les canaux et les zones humides de la ville.

“Enlevez ce qui est jeté à l’égout rIl nécessite plus de 280 travailleurs d’EAAB et 250 d’Aguas de Bogotá et alloue plus de 26 milliards de pesos par andit la directrice de l’Eaab, Cristina Arango.

Inondations présentées dans le secteur Viceroy à Bogotá. Photo: Twitter d’achavesc.

Il a également souligné que les citoyens de Bogota doivent être conscients et plus prudents dans le traitement des déchets.

Pour sa part, le directeur d’Aguas de Bogotá, Néstor Rodríguez, a souligné que «l’entité se consacre depuis 6 ans au nettoyage et à l’entretien du système d’eau de pluie de la ville, qui est composé de zones humides, de canaux, de clôtures et de drains. Au cours de ces années, nous avons collecté plus de 602 mille mètres cubes de déchets des canaux et des ruisseaux, et dans les 15 zones humides plus de 500 mètres cubes, intervenant 1 300 hectares de terres et 700 de plans d’eau ».

Les entités Aguas de Bogotá et EAAB se sont retirées au cours de cette année plus de 87 mille mètres cubes de déchets dans les différents plans d’eau desquels 20 mille ont été collectés lors de la vague hivernale actuelle.

Dans les travaux d’élimination des déchets des plans d’eau de la ville, réfrigérateurs, salles à manger, salons, pièces automobiles, armoires, animaux en décomposition qu’en plus d’affecter le système d’égouts, ils ont un impact sur l’écosystème et la qualité de vie des citoyens de Bogota.

