Dans le contexte de la crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus (COVID-19), le gouvernement du Mexique Il a dit qu’il proposera à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies (ONU), que les pays riches soutiennent les moins favorisés, afin de parvenir à une réactivation qui profite à toutes les régions.

Le chef du ministère des relations extérieures (SRE), Marcelo Ebrard Cassaubon, a noté que les pays économiquement plus forts ils doivent assumer «leur responsabilité» face à la crise mondiale.

C’est lors de sa participation au séminaire virtuel sur les politiques publiques pour la transformation sociale mondiale à l’ère post-pandémique, organisé par l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM), que le ministre des Affaires étrangères a évoqué la proposition et a profité de l’occasion pour donner un message au président de la Bolivie, Luis Arce.

«Dans toute l’Amérique latine jusqu’à présent au XXIe siècle, personne n’a pu égaler la Bolivie dans ses résultats sociaux; réduction de la pauvreté dans une proportion de plus de la moitié de ceux qui en 2006 étaient dans l’extrême pauvreté », a déclaré Ebrard Casaubón dans sa participation.

Pour sa part, le nouveau président bolivarien, a critiqué les résultats laissés par le gouvernement précédent, qui a été établi pendant un an après le coup d’État, qu’il a décrit comme une «dictature subtile, où les droits de l’homme ont été violés».

Il a également souligné que ce mandat mettait la population endettée et appauvrie, une situation qui l’inquiète dans le contexte de la crise économique mondiale provoquée par le coronavirus.

Ainsi, le chancelier a convenu que de nombreux pays seront touchés, principalement ceux qui ont des taux de pauvreté élevés.

«Une fois que nous aurons surmonté cette pandémie, nous proposons même une assemblée spéciale des Nations Unies pour que les pays les plus riches assument une responsabilité conjointe avec les autres, afin de garantir une relance économique et, surtout, le bien-être, parce que la pandémie va nous laisser, comme vous l’avez bien dit, une augmentation des inégalités et une régression à bien des égards de ce que nous avions avancé en Amérique latine et dans de nombreuses régions du monde ».

En ce sens, il a souligné que, jusqu’à présent, on a vu que les pays disposant de plus de ressources n’ont pas manifesté d’intérêt pour les autres qui ont besoin d’aide en ce moment.

«Les réponses que nous avons vues jusqu’ici de la part des pays qui ont plus de ressources économiques sont conçues pour leur marché, pour leur société, mais nous n’avons pas vu de réponse suffisante pour les autres; s’il n’y a pas de reprise à laquelle nous participons tous, il ne sera pas possible d’atteindre l’objectif de retrouver le bien-être ou d’élargir le bien-être », a-t-il affirmé.

La chancelière a souligné qu’il peut y avoir ceux qui pensent qu’il est impossible pour les moins touchés d’aider les autres et que tout restera dans les déclarations politiques, comme cela s’est produit avec le débat sur les vaccins, soulignant qu’un seul accord a été conclu pour les riches et les les pauvres ont cependant le même accès, “la politique émeut aussi les consciences».

Il faut se rappeler que le 26 octobre, Ebrard Casaubon, avait déjà indiqué à la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), qu’avant la crise sanitaire augmentera les inégalités en Amérique latine et cela impliquerait un effort plus important de la part des pays disposant de plus de ressources.

