Des dizaines de jeunes lors d’une soirée organisée à l’époque du covid-19 sont les protagonistes d’une nouvelle polémique sur les réseaux sociaux. Selon les rapports, il s’agit d’un groupe de diplômés universitaires récents qui ils ont célébré leur grade ou «bal» dans une ferme à Santa Fe de Antioquia, dans l’ouest du département, indépendamment des mesures de soins personnels.

Les faits ont été rendus publics grâce à des vidéos publiées par les mêmes participants de l’événement, où vous pouvez voir plus de cinquante jeunes dansant dans une piscine, sans respecter la distance sociale recommandée ou toute autre mesure de biosécurité.

Degré parties sans mesures de biosécurité

Ceux qui déclarent que ce n’est pas le seul “bal” qui a eu lieu dans la régionÉtant donné que plusieurs agences qui organisaient auparavant des voyages pour les jeunes diplômés à San Andrés et Carthagène organiseraient désormais ces fêtes.

Les entreprises s’assurent de disposer de tous les permis pertinents pour développer l’activité et l’information a été confirmée par le bureau du maire de Santa Fe de Antioquia. Cependant, le maire de la municipalité, Felipe Pardo, a assuré que lancera une enquête pour analyser si les vidéos ont été enregistrées dans les fermes de la commune et si c’est le cas, vérifiez que les termes et conditions des permis sont respectés.

«Cette plainte citoyenne de photos et de vidéos nous est parvenue via les médias. En tant que maire J’ai ordonné une enquête coordonnée avec la police nationale pour pouvoir identifier le mode, l’heure et le lieu de cette vidéo », a assuré Pardo.

Certaines agences ont prévu des enquêtes et Ils ont publié sur les réseaux sociaux de leur marque qu’ils respectaient les protocoles. “Tout en ordre. Examen de nos protocoles de biosécurité par les autorités », a publié l’une des entreprises, mais il y a du mécontentement car d’autres photos et vidéos des parties montrent que les événements dépassent la capacité maximale de 50 personnes stipulé par le gouvernement national depuis mars de cette année.

Certains Les citoyens ont exprimé leur désaccord avec l’octroi de ce type de permis. «Les entreprises ont tellement réclamé l’ouverture de l’économie, mais elles ne répondent pas aux exigences des protocoles», explique l’un des critiques.

Le maire Pardo a expliqué que la municipalité avait commencé à délivrer des permis par le biais du ministère de la Santé afin de réactiver le tourisme et l’économie. Le président a précisé que la capacité des fermes et des hôtels était prise en compte pour déterminer la capacité autorisée et a assuré que les autorités effectuent des rondes constantes pour vérifier que tous les protocoles sont suivis.

«Nous rejetons fermement les plaintes que nous avons vues dans les vidéos et les photos car cela génère des foules, génère des risques pour notre population, pour les familles de ceux qui sont là, et c’est pourquoi nous faisons avancer l’enquête pour procéder à toutes les sanctions et, si c’est le cas, s’il s’agit d’établissements commerciaux, procéder à la fermeture », a déclaré Pardo.

