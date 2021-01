28/10/2019 Isabel Pantoja, dans une image d’archive EUROPE SPAIN SOCIETY

MADRID, 16 ANS (CHANCE)

De nombreux artistes espagnols ont profité du grand succès obtenu pour aller vivre en dehors de l’Espagne, tout en conservant toujours une maison dans leur pays bien-aimé. Désormais, Isabel Pantoja est sous les projecteurs des médias car elle pourrait envisager de vendre Cantora pour quitter ce pays, échapper aux controverses que le conflit avec son fils a provoquées et déménager au Mexique.

Une nouvelle qui nous a choqués, mais qui n’a rien de surprenant puisque, comme nous l’avons expliqué au début, de nombreux chanteurs espagnols passent de longues périodes loin d’Espagne, soit pour le travail, soit simplement parce qu’ils préfèrent un autre endroit pour vivre. Mais que se passerait-il si la reine de la copla quittait l’Espagne et partait vivre au Mexique?

Eh bien, au début, rien ne se passerait, personne ne remarquerait rien, plus que ses amis les plus proches et sa famille, puisque la chanteuse vit enfermée à Cantora depuis que sa vie est devenue un enfer. Isabel Pantoja ne quitte pas du tout la ferme de son défunt mari, Paquirri, et il y a très peu d’occasions où nous l’avons vue dehors.

Ces dernières années et grâce au contrat qu’elle a passé avec Mediaset, nous l’avons vue dans Survivors et dans Idol Kids … mais cela faisait de nombreuses années qu’Isabel avait disparu des projecteurs médiatiques, d’autant plus que l’affaire Malaya a commencé à lui faire des ravages.

Si Isabel Pantoja quittait l’Espagne pour vivre dans un pays lointain, on ne remarquerait pas l’absence puisque la chanteuse ne voulait pas avoir une relation étroite avec son public. Souvenons-nous que Rocío Jurado était une chanteuse qui, en plus de tout donner sur scène – comme le tonadilerra -, faisait des tournées d’émissions télévisées pour être proche de ce public auquel elle devait tout.

Il ne fait aucun doute qu’Isabel Pantoja est une grande musicienne, mais qu’elle n’a pas réussi à gérer très mal sa renommée et son métier, surtout ces dernières années non plus. Il a encore le temps de se retourner dans sa vie et de commencer à avoir cette proximité avec son public et à être vu plus publiquement afin que ses adeptes connaissent sa vie, la sienne et apprécient son art comme ils le faisaient il y a des années.