Le bâtiment de la Cour pénale internationale. Photo: Martin Bertrand / Polaris

Le parquet de la Cour pénale internationale (CPI) a indiqué lundi dans son rapport sur la situation au Venezuela qu’il existe des motifs raisonnables de «croire que, au moins depuis avril 2017, les autorités civiles, les membres des forces armées et les individus favorables au Gouvernement », ont commis des crimes contre l’humanité.

Plus précisément, il a mentionné ceux de emprisonnement, torture, viol et / ou autres formes de violence sexuelle et persécution d’un groupe ou d’une communauté pour des motifs politiques». Et il a désigné les membres de nombreuses forces de sécurité du régime de Nicolás Maduro comme “vraisemblablement responsables de la commission matérielle des crimes présumés”.

Cependant, malgré la déclaration ferme, l’enquête en est toujours à son examen préliminaire – la première étape du processus devant la CPI – et n’a pas abouti: Le parquet doit analyser les informations envoyées par le régime de Nicolás Maduro pour décider s’il n’a pas la capacité ou la volonté de les mener à bien pour aller de l’avant..

Infobae Il a consulté des experts en droit international sur les étapes futures potentielles de l’affaire, ainsi que sur les précédents dont les résultats illustrent les voies qu’elle pourrait emprunter.

Natalia Luterstein, Docteur en droit international public de la faculté de droit de l’université de Buenos Aires, a expliqué que pour conclure l’examen préliminaire il n’a pas encore «analysé la recevabilité de l’enquête».

Cela implique “d’analyser si des enquêtes et des poursuites sont menées au Venezuela sur la base des faits qui font partie de la situation”. Le Statut de Rome, l’instrument constitutif de la CPI, détermine que la Cour prendra en charge la situation seulement si cela n’est pas rempli car «il est complémentaire des juridictions nationales.

«Le rapport du bureau du procureur indique que les autorités vénézuéliennes ont envoyé des informations sur cette question et ont promis d’envoyer le reste des informations demandées d’ici janvier 2021. Le parquet doit alors analyser les informations transmises par l’État pour prendre toute décision.“A détaillé Luterstein.

Le Procureur général de la CPI, Fatou Bensouda

S’il conclut effectivement que toutes les conditions de la phase sont remplies, le parquet commencera l’enquête formelle. Dans ce cas, il peut prendre comme base les preuves recueillies et élargir sa portée. Nahuel Maisley, Doctorant à la faculté de droit de l’université de Buenos Aires et professeur à l’université de New York, a indiqué que dans ce cas, il est également nécessaire de “faire avancer et d’identifier des défendeurs spécifiques”.. De plus, a-t-il dit, la norme de preuve est augmentée.

«L’examen préliminaire consiste à déterminer si le seuil requis pour ouvrir une enquête a été atteint et il n’est pas nécessaire d’enquêter sur tous les crimes qui auraient pu être commis, il ne devrait démontrer le modèle plus large de victimisation qu’en fonction des informations disponibles à l’époque. Si l’enquête était officiellement ouverte, alors les juges de la Chambre préliminaire interviendraient déjà dans certains actes de procédure », a déclaré Luterstein.

Dans le rapport de cette semaine, l’organe dirigé par Bensouda n’a énuméré que les forces de sécurité du régime dont les membres seraient les auteurs matériels présumés des crimes: «la police nationale bolivarienne; (“PNB“), Le Service national bolivarien de renseignement (“SEBIN”), La direction générale; du contre-espionnage militaire (“DGCIM“) Et la Force d’actions spéciales (“FAES“)”, entre autres. Le document fait également référence à les milices paramilitaires au service de la dictature, dites «colectivos», et indique qu’elles ont agi «avec des membres des forces de sécurité ou avec leur consentement».

Le bureau du procureur du régime, dirigé par Tarek William Saab, a envoyé des documents à la CPI et a assuré ce mardi qu’il «continuera à collaborer». Cependant, la nouvelle étape de l’enquête pourrait s’avérer être un tournant dans la relation entre les parties., considérant qu’il représente une étape importante vers l’individualisation des éventuels accusés, parmi lesquels se trouveraient peut-être les échelons supérieurs du Chavisme.

Bensouda avec le procureur général du régime Maduro, Tarek William Saab

Maisley a expliqué que «légalement le Venezuela aurait l’obligation de se conformer [con los requerimientos] parce qu’il est un État partie », mais si ce n’est pas le cas La CPI dispose de différents outils pour poursuivre son enquête en cas de refus d’entrée dans le pays ou d’accès aux informations pertinentes. Parmi eux, il y a la collecte de témoignages de victimes présumées en dehors des frontières du pays des Caraïbes, comme cela a été fait, par exemple, par la Mission d’enquête des Nations Unies, qui en septembre a déterminé que Maduro et ses ministres les plus influents étaient liés à d’éventuels «crimes contre l’humanité».

Le précédent d’Omar el-Béchir

L’avocat a à son tour indiqué que la situation au Venezuela est pratiquement unique, étant donné que les accusés potentiels continuent d’exercer un pouvoir factuel dans le pays où les événements se déroulent. Le seul précédent similaire, a-t-il noté, est celui du dictateur soudanais Omar el-Béchir.

Une chambre des affaires préliminaires a émis en 2009 un mandat d’arrêt contre el-Béchir pour les crimes de crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis depuis 2003 au Darfour, après avoir accepté certaines parties de l’accusation du procureur général de l’époque, Luis Moreno Ocampo.

Le Soudan n’était pas un État partie au Statut de Rome et en gardant al-Béchir au pouvoir, le pays a évité de se conformer à l’ordre émis. Cependant, les autres États parties ont l’obligation d’appliquer le Statut. Par conséquent, malgré l’existence de la coutume internationale de respecter l’immunité des chefs d’État, le dictateur a failli être arrêté sur le sol étranger..

Maisley a rappelé un épisode en Afrique du Sud en 2015, où un tribunal a rendu une ordonnance lorsque al-Béchir s’est rendu dans le pays en marge d’un sommet de l’Union africaine. La décision ne s’est pas concrétisée: les autorités ont indiqué qu’en tant que chef de la délégation, il jouissait de l’immunité, argument qui a suscité des critiques catégoriques de la CPI.

Le dictateur a cependant été destitué en avril 2019 et depuis lors, non seulement différents processus ont démarré au Soudan, mais l’alliance pour la transition vers la démocratie a indiqué à la fin de cette année qu’elle était parvenue à un consensus pour le transférer. à l’organisme international. ETLe 11 février 2020, le conseil militaire du pays a accepté de l’envoyer à La Haye, où se trouve le tribunal. En octobre, Bensouda s’est rendu dans le pays et a déclaré qu’il devait être jugé “sans délai”..

Mais au-delà du sort d’al-Béchir, son cas illustre un avenir possible pour Maduro, s’il reste aux commandes de l’exécutif au Venezuela et que la CPI le déclare coupable. Dans ce scénario, vous pourriez être empêché de quitter le pays ou de vous rendre dans un territoire où non seulement n’est pas reconnu comme chef d’État, mais où vous êtes également confronté à la possibilité d’être arrêté et extradé.

Le dictateur soudanais déposé Omar el-Béchir. Photo: REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah

Le contenu du rapport préliminaire n’implique pas la certitude que les autres instances de l’organe sont d’accord avec son contenu sans plus tarder. Luterstein a rappelé différents cas d’accusations qui n’ont pas abouti. L’un d’eux était l’affaire d’Abou Garda dans la situation au Darfour. En 2009, la Chambre des affaires préliminaires l’a déclaré coupable de crimes de guerre. Mais l’affaire a ensuite été annulée et rejetée par des instances supérieures.

«Il est également arrivé que la Chambre de première instance ait acquitté l’accusé (par exemple, l’affaire Ngudjolo Chui de la situation en République démocratique du Congo) ou qu’après une condamnation en première instance, la Chambre d’appel a annulé la sentence et prononcé l’acquittement (affaire Bemba Gombo de la situation en République centrafricaine) », a-t-il expliqué.

Critiques de la CPI

Enfin, les deux experts ont évoqué la critique des actions de l’organisme. Maisley a expliqué qu’en termes généraux, il a été critiqué pour “la lenteur et le caractère aléatoire de certaines décisions”, alors que dans le cas particulier du Venezuela L’Organisation des États américains (OEA) a assuré qu’il y avait eu “inaction” lors de l’enquête.

Luterstein a noté que “il y a d’autres situations qui font l’objet d’un examen préliminaire depuis bien plus longtemps que le Venezuela”. “La Colombie fait l’objet d’un examen préliminaire depuis 2004. “, graphique. De plus, dit-il, «Le Procureur a déclaré à l’Assemblée des États parties qu’il se passe actuellement que l’un de ses plus grands obstacles est l’absence de recourss “.

Maisley, pour sa part, a souligné la complexité de la tâche «à la fois en termes techniques et politiques». «L’accès à des informations pertinentes est très difficile et pourrait déclencher des situations qui vont au-delà du juridique, en particulier lors de conflits. Sur le plan politique, il y a aussi des intérêts croisés au sein de la communauté internationale, de grandes puissances qui prêtent attention. Pour le cas du Venezuela mais aussi pour ce qui pourrait se passer dans le futur. Les sanctions contre les responsables de la CPI par les États-Unis indiquent que la situation générale est complexe au-delà des tensions spécifiques du cas du Venezuela », a-t-il conclu.

Continuer à lire:

Le procureur de la Cour pénale internationale a déterminé que la dictature de Maduro avait commis des crimes contre l’humanité au Venezuela

L’OEA dénonce les crimes contre l’humanité au Venezuela et critique l ‘«inaction» de la Cour pénale internationale

L’ONU a approuvé que les violations du régime des droits de l’homme de Nicolás Maduro au Venezuela continuent de faire l’objet d’enquêtes