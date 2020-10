Joe Biden à la Maison Blanche et le contrôle du Sénat par les démocrates pourraient être un excellent moteur du changement climatique en tant que question d’investissement. La réponse américaine au COVID-19 semble être le thème dominant de la campagne électorale pour les élections de novembre. Cependant, d’autres questions se disputent également l’attention des électeurs, et si le changement climatique a tendance à être moins élevé dans l’agenda politique américain qu’en Europe, le résultat des élections sera significatif, à la fois en termes de politique ainsi que l’effet potentiel sur les investissements connexes.

Joe Biden, candidat démocrate à la présidence des États-Unis

Concernant le changement climatique, les positions politiques entre démocrates et républicains sont si différentes que le résultat des élections sera très pertinent pour les perspectives d’investissement des entreprises concernées. Jusqu’à présent, le scénario de la victoire de Biden aux élections n’a pas encore été intégré dans le cours des actions, à notre avis. Néanmoins, étant donné l’avance de Joe Biden dans les sondages, nous pensons que les investisseurs devraient considérer une administration démocrate comme un cas de base.

Plans de réduction des émissions

Entre les Les principales promesses climatiques de Biden sont peut-être les plus importantes: les États-Unis atteindront zéro émission nette de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2050, conformément à l’échéance de l’UE dans son “Green Deal”. La politique énergétique de Biden se concentre sur les énergies renouvelables, avec des objectifs mesurables à court terme. Il s’agit notamment de l’installation de 500 millions de panneaux solaires et de 60 000 éoliennes en cinq ans. Dans le plan élaboré par les démocrates, les délais pour atteindre le zéro émission nette de carbone sont déjà publics pour plusieurs industries: à partir de 2030, les nouveaux bâtiments devraient atteindre le zéro émission nette; il en va de même pour les voitures neuves en 2035 et les producteurs d’énergie en 2040.

Accord sur le besoin d’infrastructure

Une question sur laquelle il existe un accord significatif entre les parties est la nécessité d’investir dans les infrastructures. Les informations transmises à la presse suggèrent que le président Trump envisage un plan d’infrastructure d’un billion de dollars pour alimenter la reprise économique face à la crise du Covid-19. Cela se concentrerait largement sur les routes et les ponts, certaines dépenses étant également consacrées aux réseaux 5G et au haut débit dans les zones rurales.

Les politiques climatiques de Biden soulignent que les infrastructures sont cruciales dans la lutte contre le changement climatique. Certaines politiques visent des domaines susceptibles de réduire les émissions futures, par exemple l’objectif de 500 000 bornes de recharge pour véhicules électriques d’ici 2030. D’autres propositions visent à en atténuer les effets. Construire des villes résilientes capables de résister aux incendies de forêt, aux inondations et à la montée du niveau de la mer fait partie du plan de Biden. Cela comprend des routes et des ponts, mais aussi un réseau d’énergie verte et de meilleures infrastructures pour canaliser l’eau.

Alors que ces domaines bénéficieraient de plus d’investissements dans le cadre des plans Biden et démocrates, d’autres seraient perdants. Mettre fin aux subventions aux combustibles fossiles fait partie de la proposition de Biden Et cela représenterait une rupture nette avec les politiques actuelles, car le lobby des énergies fossiles est une partie importante de la base du président Trump.

Le changement climatique continuera-t-il à polariser l’opinion aux États-Unis?

Les deux premiers candidats à la présidence américaine offrent un choix binaire en matière de politique de changement climatique. Cependant, cette polarisation peut ne pas durer beaucoup plus longtemps. Les plus jeunes membres du Parti républicain ont appelé les dirigeants à soutenir une plus grande action fédérale pour lutter contre le changement climatique. Il se peut que, quelle que soit l’issue de ce choix, un plus grand consensus émergera plus tard sur la nécessité d’une action plus forte. La nécessité de se préparer au changement climatique et de réduire les émissions est une chose dont les États sont conscients depuis longtemps.. La Californie, par exemple, est le leader américain de l’énergie solaire, avec 18% de l’électricité produite à partir de l’énergie solaire en 2019. D’autres États peuvent également profiter des avantages de leur emplacement, comme ceux du Midwest, qui pourraient se tourner de plus en plus vers l’énergie éolienne, car le coût continue de baisser et est déjà moins cher que les autres sources d’énergie. En outre, Biden et les démocrates n’ont pas tardé à souligner que ces politiques climatiques peuvent être source de création d’emplois, à un moment où les États-Unis – et d’autres économies – ont vu leur marché du travail frappé par Covid-19. Les 60 000 éoliennes mentionnées ci-dessus, par exemple, seront des turbines «made in America», selon le plan de Biden.

Biden veut que les États-Unis mènent à nouveau la lutte contre le changement climatique

Sous Biden, les États-Unis rejoindraient également l’Accord de Paris de 2015. Les signataires de l’accord s’engagent à limiter l’augmentation de la température globale à 2 ° C par rapport aux niveaux pré-industriels. Les États-Unis étaient signataires en 2015, sous la présidence d’Obama, mais Trump a abandonné l’accord. En se réengageant dans l’Accord de Paris, Biden pourrait aider à renforcer les efforts mondiaux pour lutter contre le changement climatique et relancer la décarbonisation de l’économie mondiale.

Plus précisément, nous pensons que une présidence Biden pourrait amener les États-Unis et l’Europe à travailler ensemble pour faire pression sur la Chine pour qu’elle respecte ses engagements climatiques. En outre, un nouvel engagement des États-Unis, conjointement avec l’Europe, pourrait avoir beaucoup plus de poids pour garantir des conditions de concurrence équitables en matière de décarbonisation.

Stimuler les investissements contre le changement climatique

Les arguments économiques en faveur de la transition énergétique resteront valables quel que soit le vainqueur des élections. Nous voyons de fortes perspectives d’investissements dans ce domaine, quel qu’en soit le résultat. Cependant, une victoire de Biden, en particulier lorsqu’elle est combinée avec le contrôle du Sénat par les démocrates, donnerait un gros coup de pouce à la transition. Les perspectives de croissance des véhicules électriques, des énergies renouvelables, de l’hydrogène, du stockage de batteries et de nombreuses autres industries seraient stimulées dans ce scénario et les investisseurs devraient se préparer à cette possibilité.

Le plus important, et le plus négligé par les investisseurs, est peut-être la perspective d’une concentration et d’un alignement accrus de la politique internationale autour de la nécessité de décarboner rapidement. Cela donnerait au reste du monde une impulsion pour suivre l’exemple des États-Unis et de l’Europe. Ensuite nous aurons une réelle opportunité de réussir la transition vers de faibles émissions de carbone, avec toutes les conséquences d’investissement que cela entraînera.