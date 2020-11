Le commentateur a critiqué les déclarations de Miguel Herrera, mais les utilisateurs de Twitter lui ont rappelé le cas de violence sexiste commis par son ami Luis García (Photo: Tercero Díaz / Cuartoscuro)

David Faitelson, commentateur et analyste sportif, a critiqué les déclarations du directeur technique de l’Amérique, Miguel Herrera, où vous avez mentionné que Il a préféré le retour au club du footballeur équatorien Renato Ibarra, accusé d’avoir battu sa femme enceinte.

Ce jeudi matin, l’entraîneur du club Coapa Il a dit: «Cela me paraît illogique de dire que nous allons changer Renato pour Lolo. Je fais partie de ceux qui ont toujours dit que je voulais que Renato revienne, mais le conseil décidera ».

Compte tenu de cela, Faitleson a publié un tweet de votre compte où a interrogé Herrera pour ses déclarations:

Miguel Herrera est interrogé sur un éventuel renfort pour América et il répond qu’il aspire au retour d’une frappeuse. Que penseront vos filles, Miguel?

“Que vont penser vos filles?”, Était la question de plusieurs utilisateurs de réseaux sociaux avant le tweet qu’il a publié (Photo: Twitter @ Faitelson_ESPN)

Cependant, les utilisateurs de ce réseau social étaient en charge de rappeler à l’animateur d’émissions de télévision ESPN son amitié avec l’ancien footballeur Luis García Postigo, qui a également vu impliqué dans un cas de violence de genre signalé par son ex-épouse Kate del Castillo.

“Y Que pensera votre fille lorsqu’elle apprendra que l’un de vos meilleurs amis s’appelle Luis García?“Et” Que penseront vos filles l’un de vos MEILLEURS AMIS est un kicker FEMME; Luis Garcia? »Voici quelques-unes des réponses qui sont lues dans le tweet de Faitelson.

L’actrice et militante mexicaine était dans le cadre d’une campagne contre la violence à l’égard des femmes en 2017. Dans une vidéo publiée sur la chaîne Youtube Vraies femmes / histoires vraies, del Castillo a détaillé comment vécu sa relation avec le commentateur désormais sportif de Tv Azteca, sans mentionner son nom.

Luis García et Kate del Castillo se sont mariés entre 2001 et 2003, mais l’actrice mexicaine a déclaré que leur relation était fatale depuis qu’il lui avait demandé de l’épouser (Photo: Kate del Castillo / IG – Luis García / IG)

Dans les images, il a raconté que a rencontré Garcia quand elle avait 27 ans et il vivait toujours avec ses parents. Après un an de fréquentation, il lui a proposé. À partir de ce moment, le protagoniste de la série La reine du sud a supposé que quelque chose n’allait pas.

Cet homme m’a brisé de différentes manières

Tous les domaines de sa vie ont été touchés par son nouveau mariage. A dit que Luis García lui a dit qu’elle était une “terrible actrice”, Quoi “J’ai dû prendre des cours». Il a également dit que tous les jours, à son réveil, il affirmait qu ‘”il se réveillait plus laid qu’hier”.

Kate del Castillo savait que l’une des choses que le footballeur d’alors n’aimait pas, c’est qu’il ne pouvait pas être “la star” de la relation, car à ce moment-là, del Castillo avait déjà participé à d’importants films et feuilletons, tels que Empire de cristal, avec lequel elle a remporté le prix TvyNovelas de la meilleure jeune actrice.

Kate del Castillo a assuré que la violence à son encontre s’était intensifiée au point de subir plusieurs tentatives d’étouffement de la part de l’ancien footballeur (Photo: Capture d’écran NBC)

En outre, il a assuré que lLa violence de sa part a commencé comme verbale, mais s’est progressivement aggravée, au point de la toucher, de la frapper, de lui donner des coups de pied, au point d’essayer de l’étouffer.

Il a essayé de m’étouffer plusieurs fois

Il a également déclaré que elle s’est sentie “kidnappée” dans leur relation, car cela ne lui permettait pas de voir ses amis ou sa famille.

«Je n’ai été mariée à cet homme que pendant un an et demi, mais C’était comme 10 ans. J’ai passé un an et demi sans me regarder dans le miroir. Je savais que ce n’était pas moi, je savais que je n’aimais pas ce que je voyais dans le miroir. C’était l’un des moments qui m’ont fait ouvrir les yeux», A déclaré Kate del Castillo.

La décision de quitter la relation Il l’a pris lorsque Luis García a été appelé dans l’équipe nationale mexicaine de football qui a assisté à la Coupe du monde 2002 pour ce sport en Corée et au Japon.

J’ai décidé de m’échapper. J’ai décidé de quitter notre maison et de ne jamais revenir

PLUS SUR CE SUJET

“Ce n’est pas facile de guérir”: David Faitelson a révélé le seul défaut de Julio Urías, mais n’a pas évoqué son arrestation pour violence

“Vous défendez une frappeuse”: le combat affreux entre le Chien Bermúdez et Faitelson après les excuses de Renato Ibarra

“Je veux qu’il revienne”: Miguel Herrera est prêt à recevoir Renato Ibarra à América