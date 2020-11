15 minutes. Les électeurs américains choisiront leur nouveau président le 3 novembre entre l’actuel président, le républicain Donald Trump, et le candidat démocrate, Joe Biden, mais la composition d’une grande partie du Congrès, d’une dizaine de gouverneurs et d’un bon nombre est également décidée. d’initiatives populaires.

Ce seront les axes de la nuit électorale:

Congrès

– Chambre des représentants

Les 435 sièges de la Chambre des représentants sont renouvelés. Actuellement, avec une majorité démocrate 237-197. Les sondages indiquent une possible extension du contrôle par les progressistes. La présidente de la Chambre, la députée Nancy Pelosi, a déjà annoncé qu’elle chercherait à rester aux commandes. Parmi les figures montantes se trouve la jeune star démocrate Alexandria Ocasio-Cortez, qui devrait garder son siège.

– Sénat

Au Sénat, le résultat est plus incertain et sera l’un des éléments les plus importants de la nuit électorale. Les républicains contrôlent la Chambre haute avec une marge étroite: 53-47. Cette fois, 35 des 100 sénateurs sont renouvelés. Les démocrates considèrent qu’il est possible de s’emparer de la majorité, puisque 23 de ces 35 sont désormais aux mains des républicains, et beaucoup d’entre eux font face à des courses disputées.

Le contrôle du Sénat est fondamental car c’est là que se confirment les hautes fonctions de l’exécutif et des juges de la Cour suprême.

Gouverneurs

-Les gouverneurs de 11 des 50 États du pays sont également décidés mardi: Missouri, Montana, Caroline du Nord, New Hampshire, Virginie-Occidentale, Delaware, Indiana, Dakota du Nord, Utah, Vermont et Washington. Aux États-Unis, les États ont un large champ d’action, de sorte que le contrôle des chambres des gouverneurs est un levier de pouvoir important.

Le collège électoral

– L’élection présidentielle aux États-Unis ne résulte pas du vote direct des citoyens, mais c’est le collège électoral, de 538 membres, répartis au prorata de la population de chaque état, qui décide de la victoire d’un candidat, en l’occurrence Donald Trump et le démocrate Joe Biden. Pour remporter la victoire, il en faut donc 270.

Il y a quatre ans, bien que Trump ait reçu 3,2 millions de voix de moins que sa rivale démocrate Hillary Clinton, la candidate républicaine a remporté la victoire en recueillant plus de voix au Collège électoral.

États clés

– La majorité des Etats votant sans équivoque et à plusieurs reprises pour l’une des parties, tout se décide dans une poignée d’Etats, une dizaine, les Etats dits charnières (swing states).

Alors que les tendances démographiques ont changé le visage du pays, les États traditionnels de l’Ohio (20 électeurs), la Floride (29), la Pennsylvanie (20), l’Ohio (18) et la Caroline du Nord (15) rejoignent cette fois les États de la ceinture. Les industriels du Midwest comme le Wisconsin (10) et le Michigan (16), et les occidentaux tels que l’Arizona (11) et le Nevada (6).

Sur quoi d’autre est voté?

-Une série d’initiatives populaires sont également votées lors des élections en fonction de chaque état.

Les électeurs de quatre États du Dakota du Sud, du New Jersey, de l’Arizona et du Montana décideront de légaliser ou non l’usage récréatif de la marijuana.

En Floride, l’augmentation progressive du salaire minimum de 10 dollars de l’heure en 2021 à 15 dollars de l’heure en 2026 sera votée.

Et au Texas, la proposition numéro 4 cherche à approuver un soutien explicite au mur frontalier avec le Mexique: “Le Texas doit soutenir la construction d’une barrière physique ou d’un mur et l’utilisation des équipements de surveillance de défense existants le long de toute la frontière sud état “, lit le texte sur le bulletin de vote.

Quand le résultat sera-t-il connu?

– Normalement, les Américains se couchent tard le premier mardi des élections de novembre, mais connaissant le nouveau président. Cette fois, cependant, la question ne semble pas si claire. La pandémie a fait monter en flèche le nombre de votes par correspondance et, si le résultat est très compétitif, cela pourrait prendre des jours pour connaître le résultat puisque tous ces votes devraient être comptés.

Bien que les sondages donnent une légère avance au candidat démocrate Joe Biden, certains États prévoient un résultat très proche. La situation en Floride, par exemple, est un tirage au sort technique, il peut donc être nécessaire d’attendre que le dernier vote soit examiné.

À cela s’ajoutent les insinuations du président Trump, sans aucune preuve, sur une possible fraude électorale et la possibilité qu’il remette en question les résultats en cas de victoire de Biden.