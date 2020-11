Oscar Washington Tabárez Il s’est avéré une fois de plus être l’un des entraîneurs qui étudie le mieux ses rivaux. L’entraîneur historique de la Équipe nationale d’Uruguay assuré, trois jours avant le match contre la Colombie, que le sélection dirigée par Carlos Queiroz c’était presque immuable. Analyse qui a été vue plus tard dans le jeu où ils ont gagné 3-0

«La Colombie a disputé deux matchs avec une formation presque immuable, il n’y a eu que le changement de Murillo pour Mina dans l’un des matchs et puis les mêmes, les mêmes joueurs, la même façon de chercher les choses, défendre, attaquer, passer de d’une situation à l’autre et nous avons étudié tout cela », a déclaré le directeur technique.

Tabárez a également noté le intensité cela démontrerait son équipe sur le terrain. Interrogé sur l’heure de jeu, il a assuré que cela pourrait affecter son style de jeu et que la chaleur serait une adversité pour son équipe. Cependant, pluie et humidité élevée ils ont facilité le conditions climatiques pour les ‘charrúas».

«C’est un endroit difficile; vous sentez la chaleur. Dans le football d’aujourd’hui et dans le nôtre que nous avons toujours fait, c’est avec intensité, une intensité qui nous en veut ou coûte plus d’efforts imposés dans des conditions météorologiques défavorables », a déclaré l’entraîneur avant le match.

Óscar Washington Tabárez célèbre l’un des trois buts de l’Uruguay contre la Colombie.

La défaite de l’équipe colombienne 3-0 face à son homologue uruguayen il a été sévèrement critiqué par les analystes et les experts. L’un des journalistes qui a exprimé sa non-conformité sur les réseaux sociaux était Ivan Mejia, qui a tweeté: «Le mien au même niveau qu’Everton. Continuez à organiser la petite danse. Heureusement, cette torture a pris fin, cela n’avait pas été un mauvais match depuis longtemps ».

L’ancien membre du Soccer Pulse lors des matchs précédents avait sévèrement critiqué les appels de Carlos Queiroz: «Il n’y a personne qui marque une passe de but; ils confondent intensité et vertige; Ils commencent par les bandes et se terminent par un entonnoir au milieu; manque de pause et de talent. Je regarde autour de moi et je pense à Teo ». Cette fois, ils ont affronté le Pérou dans un match amical remporté 1-0.

Trino du journaliste sportif Iván Mejía.

De nombreux adeptes de l’analyste ont approuvé le commentaire et ont profité de l’occasion pour ajouter James Rodríguez à la liste des joueurs sous-performants, Luis Fernando Muriel, Duván Zapata et Matheus Uribe.

La Colombie a signé ce vendredi 13 novembre sa pire défaite à domicile en qualifications pour la Coupe du monde depuis son arrivée au Metropolitan de Barranquilla. Ceux dirigés par Queiroz ont montré leur pire équipe en tant qu’équipe nationale lorsqu’ils ont perdu 0-3 contre l’équipe uruguayenne.

Le jeu a commencé lentement mais une erreur de Yerry Mina a mis l’équipe charrúa avancer sur le tableau de bord; montrant ainsi le rythme du jeu et la tragédie qui sera écrite plus tard.

Le défenseur d’Everton a remis un ballon à Lerma dans une zone dangereuse; engager le joueur et laisser Cavani aller de pair avec Ospina.

Les deux ont diminué les aspirations de la Colombie et Bien que Queiroz ait insisté pour changer de cap, le changement de Barrios pour Luis Díaz n’a pas fonctionné.

Celui de Porto a été le seul à avoir fait bonne figure dans l’après-midi désastreux du Tricolor. De Muriel, en passant par Zapata et se terminant à James, la Colombie a joué son pire après-midi depuis longtemps.

C’est la deuxième mi-temps qui a fini d’enterrer ceux menés par Carlos Quiroz, car après seulement dix minutes de départ de la deuxième partie du match, James Rodríguez, qui a joué dans une zone inconnue, a perdu le ballon contre Cavani, cela a permis à Bentancur, qui a rencontré Jeison Murillo.

Immédiatement, l’arbitre a pointé du doigt le point de penalty et Suárez a mis le deuxième clou pour enterrer les illusions de l’équipe tricolore. À la 73e minute, Núñez a tiré un missile avec sa jambe droite pour battre Ospina, qui n’avait rien à faire.

C’est maintenant au tour de Queiroz de changer de cap pour le prochain match de l’équipe nationale colombienne, contre un Equateur qui n’est pas du tout facile.

L’équipe du Maestro Tabárez, qui est sortie pour jouer avec son traditionnel 4-4-2, a pu remporter une victoire dans le Metropolitano pour la première fois, puisque la dernière fois que l’équipe bleue a gagné par les tours de qualification en Colombie, le match s’est joué à Bogotá.