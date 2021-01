Les entreprises Facebook auront également accès aux informations des utilisateurs de WhatsApp (Photo: Archive / .)

Ces derniers jours, il a inquiété les utilisateurs de WhatsApp Les nouveaux termes et conditions que l’entreprise appliquera dans un obligatoire à partir du 8 février prochain, depuis sa confidentialité sera violé.

Selon les avis du service de messagerie, il y aura trois changements principaux, qui se concentrent sur le traitement des données, la façon dont les entreprises peuvent utiliser les services Facebook et l’unification des entreprises, qui ont été averties sur l’écran d’accueil de tous les utilisateurs de cette manière:

– “Le service WhatsApp et comment nous traitons vos données.”

– “Comment les entreprises peuvent utiliser les services hébergés de Facebook pour stocker et gérer leurs chats WhatsApp.”

– “Comment nous nous associons à Facebook pour proposer des intégrations dans les produits des entreprises Facebook.”

Annonce des nouvelles politiques de WhatsApp (Photo: Capture d’écran)

Comme nous l’avons mentionné dans notre note Que sont et comment les nouvelles conditions générales de WhatsApp affecteront-elles?, ces changements signifient qu’à partir de maintenant WhatsApp partagera les informations personnelles de l’utilisateur avec Facebook et autres services gérés par le groupe de Mark Zuckerberg. D’où sa relation avec le réseau social populaire.

Qu’est-ce que Facebook a à voir avec WhatsApp?

Il faut se rappeler que derrière les deux firmes se trouve Zuckerberg qui a commencé son empire avec la création de Facebook. En 2014, après s’être positionné comme le réseau social le plus puissant, a acquis WhatsApp pour 19 milliards de dollars.

À ce moment-là, il a souligné que son Le principe serait de maintenir l’individualité de chaque service, cependant d’ici 2019 l’idée a changé et d’ici 2020 il a unifié les services de messagerie de Facebook et Instagram. (dont il est également propriétaire et acheté pour un milliard de dollars en 2012).

Selon le New York Times, des années avant la fusion, l’initiative de Zuckerberg a déclenché conflits internes, Kevin Systrom et Mike Krieger, les fondateurs d’Instagram, ont quitté Facebook fin 2018. Plus tard, Jan Koum et Brian Acton, les fondateurs de WhatsApp, ont également quitté l’entreprise, remettant en cause le projet et ses effets.

Mark Zuckerberg, propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp (Photo: REUTERS / Erin Scott / File Photo / File Photo)

Depuis, aussi des dizaines d’employés ont interrogé Zuckerberg, prévoyant que ce jour où les entreprises s’uniraient, les internautes auront peu d’options pour sauvegarder leurs données.

Jusqu’à présent, WhatsApp oblige les gens à enregistrer un numéro de téléphone pour utiliser le service, tandis que Facebook et son accompagnateur Messenger demandent aux utilisateurs des identités réelles.

Selon Facebook, en plus d’aider à améliorer le service et l’expérience utilisateur, comme indiqué dans ses termes et conditions, L’unification générera plus de revenus pour Zuckerberg en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités publicitaires ou à des services lucratifs.

Bien que les dirigeants de Facebook remettent en question le plan de l’homme d’affaires depuis 2019, il est clair que le plan sera exécuté en 2021.

Jusqu’aux politiques ci-dessus, WhatsApp, contrairement à Facebook Messenger et Instagram n’a pas stocké de messages et gardé un base minimale avec des données utilisateur, étant le seul service à disposer d’un cryptage de bout en bout.

WhatsApp a mis à jour ses conditions générales en 2021 (Photo: REUTERS / Thomas White)

Cependant, avec ces nouvelles politiques, Facebook via WhatsApp, collectera ces informations:

– Informations d’enregistrement du compte, telles que le numéro de téléphone.

– Données d’exploitation.

– Informations relatives au service.

– Informations sur la manière dont l’utilisateur interagit avec les autres, y compris les entreprises.

– Informations sur l’appareil mobile (charge de la batterie, fournisseur d’accès Internet, puissance du signal, modèle matériel, système d’exploitation …).

– Adresse IP.

Les les utilisateurs intéressés à continuer à faire partie de WhatsApp doivent accepter les nouveaux termes et conditions, permettant à l’application ou aux entreprises Mark Zuckerberg d’avoir un accès quasi total à leurs activités, qui vont de SMS, contacts, vos achats et interactions avec des tiers.

