La mutation SARS-CoV-2 connue sous le nom de S_E484, a été identifiée dans notre pays. C’est le même qui a été trouvé en Afrique du Sud et à Rio de Janeiro

Les nouvelles sur les mutations du COVID-19 mettent la communauté scientifique mondiale en alerte. Cependant, des voix s’élèvent à différents endroits, jusqu’à présent, le seul certain est celui trouvé au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, qui ont entraîné une fermeture stricte dans les deux pays, en plus de la restriction locale d’entrée des voyageurs en provenance de ces destinations. Maintenant Le problème est survenu au niveau local, où une nouvelle mutation, nommée S_E484K. “S” a été détecté en Argentine par des scientifiques du Projet PAIS, ceux qui l’étudient contre la montre pour pouvoir conclure s’il s’agit bien d’une nouvelle variation du SRAS-CoV-2.

Avec cette alerte, dans tous les centres dédiés à l’investigation de ces possibles variantes d’apparence, l’attention s’est concentrée. Les chercheurs appartiennent au projet interinstitutionnel argentin sur la génomique du SRAS-CoV-2 (PAYS), l’un des groupes qui a commencé à travailler pour développer une stratégie permettant un suivi en temps réel de la génomique, c’est-à-dire l’ensemble des gènes qui composent le virus, son identité.

Mariana Viegas, biochimiste, virologue et chercheur au CONICET, en charge du PAIS, dépendant du ministère de la Science, de la Technologie et de l’Innovation, a confirmé que «au milieu des semaines de Noël », ils ont travaillé à l’obtention d’une procédure permettant un contrôle plus strict, notamment en ce qui concerne l’accès aux nouvelles souches ou variantes enregistrées dans le pays.

Des chercheurs étudient des cas de la variante britannique du virus SARS-CoV-2 en Corée du Sud (. / EPA / KIM CHUL-SOO)

Coordonné par Viegas, qui fait également partie du laboratoire de virologie de l’hôpital de Niños Ricardo Gutiérrez, L’équipe travaille conjointement et en collaboration pour mener des études génomiques sur le SRAS-CoV-2 dans notre pays et contribuer à la fois aux connaissances locales et à la base de données mondiale de circulation virale GISAID (Global Initiative on Sharing All Influenza Data). Parmi ses objectifs figurent la séquençage des génomes du SRAS-CoV-2 circulant dans différentes régions de notre pays, il analyse de séquence à grande échelle, assemblage du génome, analyse phylogénétique et phylogéographique, épidémiologie et évolution moléculaire, et études de corrélation clinique.

Les tâches effectuées avec rapidité ont déterminé que Sur 71 échantillons positifs obtenus à l’hôpital pour enfants Ricardo Gutiérrez au cours de la deuxième semaine de décembre, 39 ont été analysés en détail. Dans aucun d’entre eux, des mutations n’ont été détectées.

Après Noël, un deuxième travail fait sur 144 échantillons Il a également donné des résultats négatifs en termes de changements extrêmement importants, bien qu’il ait la présence de la mutation S_E484K a été observée dans un échantillon de GBA, qui est l’une des trois mutations déjà identifiées en Afrique du Sud, et qui concorde également avec un autre échantillon unique trouvé à Rio de Janeiro.

Jusqu’à présent, 5 cas ont été identifiés en Argentine. Le séquençage génomique pour la confirmation prend entre 1 et 2 semaines

L’alerte s’est déclenchée, mais, selon le spécialiste “Il est nécessaire de séquencer le génome complet du SRAS-CoV-2 pour déterminer si ce qui est détecté localement partage une origine commune avec le variant de Rio de Janeiro». La tranquillité exprimée par l’équipe PAIS repose sur la condition de détection de ces anomalies en temps réel, et ils proposent d’utiliser la même méthodologie au niveau national.

L’origine du mutant

Les données révèlent que cette variante est appelée S_E484K. “S” parce que correspond au gène ou à la protéine S (également appelé «pointe”), L’un des 27 codés par le coronavirus (du moins jusqu’à ce que l’on sache à ce jour). Les “E” et “K” représentent les acides aminés de la protéine en question. ET le numéro 484 est la position dans laquelle les scientifiques argentins du projet PAIS ont remarqué la modification.

Dans cet examen en temps réel, seuls cinq cas ont été détectés: quatre de la ville de Buenos Aires et un de la province. Pour confirmer s’il s’agit ou non d’une mutation similaire à celle de Rio de Janeiro, les spécialistes affirment qu’il est nécessaire de compléter le séquençage de l’ensemble du génome des échantillons dont ils disposent. Tâche qui nécessitera entre 7 et 15 jours. Il ne s’agit pas seulement de temps, mais d’avoir un nombre important d’échantillons (au moins 100) pour justifier le coût du réactif.

Les spécialistes affirment qu’il est nécessaire de terminer le séquençage de l’ensemble du génome des échantillons dont ils disposent. Tâche quelle tâche nécessitera entre 7 et 15 jours (. / Ricardo Maldonado Rozo / Archive)

Aussi Il a été noté qu’aucune variante n’a été trouvée parmi celles du Royaume-Uni, qui est considérée comme plus contagieuse. «À ce jour, aucune preuve expérimentale n’indique que le variant est associé à des caractéristiques biologiques ou cliniques différentielles par rapport aux autres variants du SRAS-CoV-2. En d’autres termes, il n’a pas été démontré qu’il avait une plus grande capacité de multiplication ou une plus grande virulence », a expliqué le coordinateur du projet.

Le rapport était chargé de Nœud de séquençage HNRG (CABA), composé des doctorants Mercedes Nabaes, Sofía Alexay, Stephanie Goya et Mariana Viegas, et du PAIS Project Evolution Node, composé des chercheurs CONICET, Paula Aulicino, Carolina Torres et Viegas, le chercheur CONICET, Guido König et le chercheur INTA, Humberto Debat.

L’apparition de variantes virales est un processus naturel dans l’évolution des virus. Cependant, lorsque ceux-ci surviennent avec des changements génétiques dans des régions impliquées dans l’interaction avec le récepteur cellulaire ou dans la reconnaissance d’anticorps spécifiques, il est nécessaire d’évaluer l’impact possible de ces changements génétiques sur la propagation virale, la capacité à provoquer une maladie plus grave ou la réponse à la vaccination.

Les diagnostics avec la souche la plus contagieuse de SRAS-CoV-2, B.1.1.7, n’ont pas encore été enregistrés dans le pays. Ceci est révélé par l’étude réalisée par le Projet interinstitutionnel argentin de génomique du SRAS-CoV-2 (PAIS)

Sources consultées par Infobae, de professionnels académiques, d’équipes consultatives officielles responsables des espaces de recherche locaux et d’infectologues, tous conviennent qu’il est prématuré d’exprimer des opinions sur cette éventuelle mutation. Il faut attendre le séquençage de l’ensemble du génome.

Ces sources ont convenu que Bien que les mutations détectées en Afrique du Sud et au Royaume-Uni soient potentiellement plus facilement transmissibles, cela ne présente pas de risque plus élevé. Pour déterminer si cette souche qui vient d’être détectée localement suit le même schéma, il faut attendre le séquençage complet du génome.

“L’ampleur et le type de changements ne sont pas directement associés à un comportement phénotypique différentiel des virus (transmissibilité, virulence, etc.), mais cela met en évidence l’importance de l’étude continue de cette variante et d’autres qui peuvent émerger dans les populations aux conséquences incertaines., particulièrement pertinent compte tenu des campagnes de vaccination imminentes », a conclu Viegas.

