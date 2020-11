Alberto Fernández a souligné qu’avoir la préparation russe est “très important” car cela leur permettrait de vacciner “les secteurs à risque, dans tout le pays (Franco Fafasuli)

Bien qu’il n’ait pas passé l’enquête dite de phase III, le gouvernement a ratifié l’arrivée en décembre du vaccin russe contre le coronavirus Spoutnik-V, mais Cette acquisition s’inscrit dans un processus qui comprend l’achat d’au moins quatre autres vaccins, qui sont à un stade de développement similaire.

Selon des sources gouvernementales, Aucun contrat n’a encore été signé avec l’un des laboratoires avec lesquels nous avons discuté et Sputnik, AstraZéneca, Pfitzer, Sinopharm et Janssen (les autres fournisseurs prévus) attendent le règlement de la loi qui a déclaré le recherche, développement, fabrication et approvisionnement du vaccin COVID-19, qui a été approuvé par le Sénat la semaine dernière, pour sceller l’accord. En outre, le Secrétariat juridique et technique de la présidence et le ministère de la Santé travaillent sans relâche pour publier cette semaine le règlement de la loi, qui avait 56 voix pour et 12 contre.

Certains aspects continuent de susciter la controverse, comme des installations exceptionnelles pour les laboratoires. Cependant, le gouvernement assure que si le vaccin est autorisé par l’ANMAT et produit un effet secondaire indésirable, le citoyen concerné pourra poursuivre le laboratoire devant les tribunaux locaux, sans avoir à le faire dans le pays de l’entreprise d’origine.

Outre une certaine inquiétude politique de la part du Gouvernement face à une situation complexe, ce qui a accéléré l’annonce de Spoutnik, c’est qu’il sera prêt avant les autres. La Fédération de Russie a approuvé le 20 août une législation spéciale pour la pandémie avec laquelle elle a accéléré les procédures et les réglementations et a permis au vaccin de commencer à être introduit dans la population.

Avec la loi réglementée, le contrat signé, les processus d’approbation ont démarré dans l’agence de régulation de notre pays, l’ANMAT, fin décembre 12,500,000 doses de vaccins pourraient être en Argentine, ce qui suggère qu’entre le milieu et la fin En janvier, le processus de vaccination peut commencer. La question demeure de savoir si l’Argentine procédera à l’autorisation de vacciner la population avant que d’autres organisations prestigieuses ne donnent un avis favorable, comme la FDA.

En décembre également, un lot d’un autre vaccin pourrait arriver, Pfizer, qui effectue un travail de phase III intensif en Argentine, mais ce n’est que pour 1 million de doses. Ensuite, entre janvier et février, 5 millions de doses supplémentaires arriveraient. Enfin, à la mi-mars, les doses du vaccin AstraZeneca commenceront à arriver, qui, au total, seront de 22,4 milliards.

Il s’est avéré qu’à la mi-avril, les deux tiers de la population argentine seraient déjà vaccinés, sans compter les moins de 18 ans, pour lesquels il n’y a toujours pas d’essais dans le monde. Comme on le sait, les premières doses seront destinées aux personnels de santé et de sécurité, aux personnes de plus de 65 ans ou aux personnes à risque pour la santé.

«Depuis le début, nous sommes allés chercher n’importe où dans le monde pour une enquête pour avoir le vaccin en même temps qu’ils l’auront dans les pays les plus riches, affaire beaucoup plus inquiétante maintenant, que traverse l’Union européenne une deuxième vague », ont-ils déclaré du ministère de la Santé.

Aujourd’hui, il y a eu une réunion du Cabinet au ministère de la Santé, où les achats successifs de vaccins ont été analysés

En dialogue hier soir avec Luis Novaresio, même, Ginés González García c’est allé encore plus loin. «Même Donald Trump n’a pas réussi à commencer à vacciner aux États-Unis le 1er novembre, comme il l’avait annoncé. Les processus de test et de sécurité sont complexes et les agences de régulation ne vont pas les accélérer au-delà des standards scientifiques recommandés », a-t-il expliqué.

Les procédures pour une utilisation sûre des vaccins prennent généralement des années mais, compte tenu des caractéristiques de la pandémie, les organisations publiques et privées font des efforts particuliers pour accélérer les délais.

Ce qui pourrait arriver, c’est que les résultats partiels de la phase III des différents vaccins sont connus, c’est-à-dire que si une étude prévoit l’enquête chez 50 mille personnes, l’étude est ouverte avec 10 mille personnes, et la décision est prise de inoculer la population avec cette section.

