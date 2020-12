Depuis qu’il a pris les rênes du Lion, il est l’un des stratèges avec les meilleurs chiffres de ces dernières années (Photo: Cuartoscuro)

Après quelques semaines Ignacio Ambriz a réussi à guider le club Léon à son huitième championnat de la ligue MX, dans la nuit de ce 25 décembre, il a été annoncé qu’il était hospitalisé préventivement due au coronavirus (COVID-19[feminine). Cela a été rapporté par la peinture émeraude à travers ses réseaux sociaux.

“Notre entraîneur est stable et sous observation médicale, évoluant favorablement”, indique le communiqué.

Immédiatement, autres clubs Football mexicain ont exprimé leur soutien le stratège mexicain et sa volonté de récupération rapide via les réseaux sociaux sous les hashtags #ForceNacho ou #FuerzaAmbriz.

Et c’est ça, Nacho a 55 ans et est proche de âge de risque élevé.

Carlos González, l’ancien attaquant des Pumas embrasse Nacho Ambriz, après avoir perdu la finale contre le León FC (Photo: .)

Cependant, ce samedi après-midi Ignacio Suarez, un journaliste du quotidien Récord a indiqué sur son compte Twitter qu’Ambriz reste stable et simple dans votre traitement. Bien qu’il ait ajouté que le technicien de La Fiera restera hospitalisé.

Il est déjà oxygéné au-dessus de 92%. Il continuera à être hospitalisé et sous traitement

Il est à noter que les joueurs de Nacho et de León ils étaient en période de vacances après son semestre réussi au tournoi Guard1anes 2021. Lundi 28 décembre J’allais retourner au entraînement pour commencer leur préparation pour le prochain concours, qui commencera le prochain 8 janvier.

La Fiera a obtenu sa huitième étoile, égalant Cruz Azul (AP Photo / Eduardo Verdugo)

Aussi, Ambriz toujours est en négociation pour renouveler le contrat avec l’équipe de Guanajuato.

Avec cela, Ignacio rejoint la liste des entraîneurs infectés par COVID-19. Victor Manuel Vucetich et Luis Fernando Tena, avec Chivas de Guadalajara; et Guillermo Almada, avec Santos Laguna, sont quelques-uns des directeurs techniques qui ils ont déjà vaincu la maladie.

Son désir de diriger El Tri et en Europe

Bien qu’il ait vécu ses meilleurs moments en tant que DT avec La Fiera, et que le conseil d’administration et les fans veulent sa continuité, ce n’est pas un secret que l’un des objectifs de Nacho est retour dans l’équipe nationale mexicaine.

Javier Aguirre et Nacho Ambriz sont arrivés à Atleti en 2006 (Photo: Spécial)

Dans une interview pour la chaîne ESPN en septembre dernier, il a avoué qu’après la Coupe du monde 2022 au Qatar, il voulait diriger la Tricolore en direction de Coupe du monde 2026 organisé par le Mexique avec les États-Unis et le Canada.

La vérité attire mon attention. Oui j’aimerais. Je ne commence pas à «m’échauffer» à partir de maintenant, pas pour ce processus, mais si après la Coupe du monde du Qatar il y a une possibilité, je me battrai pour cela. Parce que je pense avoir les tableaux nécessaires pour diriger une sélection

Il convient de mentionner que “Nacho” déjà a de l’expérience sur le banc de l’équipe nationale mexicaine, alors qu’il faisait partie de l’équipe d’entraîneurs de Javier Aguirre pour la Coupe du monde Corée-Japon 2002, dans laquelle l’équipe aztèque a réalisé une bonne performance, ce qui a catapulté Aguirre et Ambriz dans La Ligue d’Espagne, où ils étaient avec lui Osasuna (2002-2006) et avec le Athlète de Madrid (2006-2009).

Après s’être séparé de «Vasco» Aguirre, il est retourné en 2003 au Mexique pour essayer sur le banc de la Liga MX, où, en plus de León, il était stratège pour les deux équipes les plus populaires du pays: Chivas (2012) et Amérique (2015-2016).

Ambriz faisait partie de l’équipe d’entraîneurs mexicains lors de la Coupe du monde 2002, où ils ont été éliminés au deuxième tour par les États-Unis (Photo: AP)

Interrogé sur pourquoi les techniciens mexicains ont du mal à se rendre en Europe, le barreur de 55 ans a nié que c’était pour le confort et l’argent perçus dans la première division du football mexicain:

Nous n’avons pas eu de chance, le seul qui en a eu est Javier Aguirre, et Javier a duré des années en Europe et c’est celui qui l’a montré (…) Par exemple, j’ai l’opportunité d’aller avec l’Amérique à la Coupe du Monde des Clubs pour avoir fait quelque chose de différent. Je pense que ce sont les tournois dont nous devons profiter; la vitrine s’ouvre. Mais je pense que l’entraîneur mexicain est qualifié pour aller en Europe et nous espérons qu’avec ces changements nous aurons une chance

