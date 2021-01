incendie dans les bureaux du métro

Il fort incendie qui a été enregistré ce samedi vers 05h00 du matin à installations du Poste de contrôle central du système de transport collectif Metro (STCM), gauche au moins 11 travailleurs hospitalisés pour empoisonnement, aussi bien que une personne décédée.

Cependant, selon le portail Millennium, cinq d’entre eux ont déjà été déchargés du sanatorium de Durango, situé dans le quartier Roma, mairie de Cuauhtémoc. À 13 h 00, ils sont partis seuls, tandis que les proches des six autres employés en état d’ébriété attendent des nouvelles à l’extérieur du centre médical.

Les personnes récupérées ont indiqué que le plus grand dommage subi était inhalation de fumée et de gaz toxiques, Pour ce que de l’oxygène a été fourni.

Au moins 30 travailleurs ont été piégés dans le bâtiment lors de l’incendie, dont 11 ont été hospitalisés (Photo: Cuartoscuro)

Et est-ce qu’en quittant la pièce en feu, certains se sont vu prescrire des sirops contre la toux et du paracétamol mal de tête, et bien qu’ils aient apporté le des yeux rouges à cause de la fumée, aucun collyre n’avait été prescrit.

Pour sa part, le bureau du procureur général (FGJ) de Mexico a informé qu’une aide sera accordée à parents des travailleurs en état d’ébriété, en leur remettant un laissez-passer pour recevoir Attention psychologique après l’incident auquel ils ont été exposés.

Sans protocole pour ces types d’urgences

Juan Martin Cabrera, régulateur du poste central de contrôle, l’un des patients qui est parti de son propre pied, a parlé au même médium que lorsqu’ils ont entendu l’alarme, les employés ne savaient pas comment réagir, car ils n’avaient pas été formés pour savoir comment le faire.

Nous avons entendu une alarme, nous ne savions pas si c’était un incendie, si c’était un tremblement de terre, nous pensions qu’il allait trembler, alors nous sommes restés là un moment jusqu’à ce que nous ayons commencé à voir de la fumée sortir et en quelques secondes nous ne pouvions plus le voir. nous avons pris la décision de sortir de l’escalier de secours

Maria, la police qui a perdu la vie

Maria Guadalupe Cornejo, environ 20 ans, est l’agent de la Police bancaire et industrielle Quoi décédé ce matin lors de l’incendie dans les bureaux centraux du métro, situés rue Luis Moya, dans le quartier Doctores.

Une dépression nerveuse a causé un accident à Maria (Photo: Facebook)

Selon le bureau du procureur général de la capitale, près du 06:30 heureest la femme prétendument a glissé et est tombé du quatrième étage de l’immeuble pendant les manœuvres pour se protéger de l’incendie qui a causé sa mort.

Par conséquent, le bureau du procureur a indiqué que a déjà ouvert deux dossiers d’enquête pour mort injustifiée, pour l’incendie enregistré dans les bureaux du Metro Collective Transportation System (STCM).

Selon les premières recherches, un court-circuit dans la zone des régulateurs, c’est ce qui a fait exploser les flammes au poste de contrôle central du métro.

Cependant, la version du secrétaire de la gestion globale des risques et de la protection civile est que l’incendie s’est produit par le marée noire dans quatre transformateurs qui étaient au premier étage, ils alimentent les lignes 2 et 4 du métro SCT.

(Capture d’écran: Twitter)

Cela a causé le suspension à six lignes du transport le plus utilisé dans CDMX: 1, 2, 3, 4, 5 et 6.

Le chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum, a rapporté que même si le feu était déjà maîtrisé le service restera inopérant jusqu’à nouvel ordre.

Compte tenu de l’impossibilité de reprendre le service sur les lignes mentionnées, le réseau de transport de passagers (RTP) déjà implémenté le service gratuit d’accompagnement des citoyens.

Les camions transporteront les utilisateurs du métro dans Ligne 1 de Pantitlán à Observatorio; sur la ligne 2 de Taxqueña à Toreo; sur la ligne 3 de l’Université à Indios Vedes; sur la ligne 4 de Martín Carrera à Santa Anita; de la ligne 5 de Politécnico à Pantitlán et de la ligne 6 d’El Rosario à Martín Carrera.

Les circuits fonctionnent gratuitement et dans les deux sens, pour lequel ils recommandaient de prendre des précautions contre l’impossibilité de se déplacer. Il est important de préciser que “La montée et la descente se font aux stations de métro.”

