Vaccin russe Spoutnik V, 42 jours après la première dose, vous avez un efficacité supérieure à 95%, Comme rapporté mardi dans un communiqué du Centre Gamaleya et du Fonds russe d’investissement direct (FIDR), dans une deuxième analyse préliminaire de la formule.

Le calcul d’efficacité a été effectué sur la base de l’analyse des données de 18 794 volontaires ayant reçu les première et deuxième injections du vaccin Spoutnik V ou d’un placebo., au deuxième point de contrôle: confirmé 39 cas de volontaires malades selon le protocole des essais cliniques.

“C’est une bonne nouvelle car la plateforme sur laquelle la formule est développée a démontré une efficacité de plus de 90%, dans la deuxième dose, même si la phase III n’est pas terminée. De plus, un bon profil de sécurité a été mis en évidence et c’est l’un des vaccins qui prévoit d’atteindre l’Argentine », a-t-il expliqué à ce milieu. Angela Gentile, Chef de l’épidémiologie à l’hôpital pour enfants Ricardo Gutiérrez.

La particularité du vaccin russe réside dans son utilisation de deux vecteurs différents basés sur l’adénovirus humain, ce qui permet une réponse immunitaire plus forte et plus durable. par rapport aux vaccins qui utilisent le même vecteur pour les deux injections.

Les données provisoires obtenues au cours de l’enquête seront publiées par l’équipe de recherche du Centre national d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleya dans l’une des principales revues médicales internationales à comité de lecture.

Dans le même esprit, l’infectologue Lautaro de Vedia, ancien président de la Société argentine des maladies infectieuses (SADI), a commenté que, bien que les annonces soient encourageantes, nous devons encore être prudents, puisque les informations partagées dans le communiqué officiel n’ont encore été publiées dans aucune revue scientifique: “Il semble être conforme à tous les paramètres requis mais pour le moment, les informations que nous avons de Sputnik V. sont très limitées. Il faut attendre la publication des données obtenues soit par les régulateurs, soit dans une revue scientifique ».

Le médicament utilise une technologie d’adénovirus humain de deux vecteurs différents, Ad5 et Ad26, pour une première et une deuxième injection. Cependant, Spoutnik V Il ne contient pas d’adénovirus humains vivants, mais des vecteurs adénoviraux humains qui ne sont pas capables de se multiplier et sont totalement sans danger pour la santé.

Les «vecteurs» sont des véhicules qui peuvent introduire du matériel génétique d’un autre virus dans une cellule. Le gène de l’adénovirus, qui est la cause de l’infection, est éliminé et un gène codant pour la protéine d’un autre virus est inséré à sa place. L’élément inséré est sans danger pour le corps et aide le système immunitaire à réagir et à produire des anticorps qui nous protègent de l’infection.

Selon les données présentées, l’efficacité du vaccin russe après 28 jours est de 91,4%, un chiffre déterminé sur la base de 18 mille volontaires, parmi lesquels 39 cas ont été détectés. Parmi ceux-ci, 31 appartenaient au groupe ayant reçu le placebo, mais la distribution est différente car 75% des participants ont reçu le vaccin (et non une distribution à 50-50, comme c’est plus habituel).

Cependant, Gentile a différencié Spoutnik V du reste puisque le nombre de participants dans lesquels la “coupe” a été faite pour publier les données de pré-élimination est inférieur à celui de ses principaux concurrents: “Les critères d’inclusion sont différents puisque les autres vaccins prennent le groupe témoin placebo 1 à 1 et ici 75% des participants ont reçu le vaccin “.

Il y a quelques semaines, les autorités russes avaient signalé une efficacité de 92%, sur la base de 20 cas confirmés. La prochaine publication sera faite lorsque 78 infections seront atteintes parmi les participants, et le rapport final sera fait à la fin de la phase 3.

De toute façon, le nombre de positifs dans l’étude utilisée pour calculer l’efficacité est inférieur à celui présenté par ses concurrents: Moderna a publié ses chiffres préliminaires avec 95 infections (94,5%), Oxford / Astrazeneca avec 130 (jusqu’à 90%) et Pfizer avec 170 (95%).

La température, le différenciateur du vaccin russe

La formule peut être distribuée sous forme lyophilisée (sèche), qui nécessite une réfrigération commune, entre 2 et 8 ° C

Depuis l’annonce des principaux candidats à la lutte contre le COVID-19 la température du vaccin a été déclarée comme un avantage pour pouvoir distribuer et stocker les formules. Et à ce stade, Spoutnik V semble être en avance sur ses concurrents. «Comme annoncé par les autorités, ce vaccin diffère des vaccins à ARN messager qui nécessitent des températures très basses puisque ce vaccin a actuellement besoin de 18 degrés sous zéro, mais on sait également qu’ils préparent déjà un vaccin lyophilisé pour qu’il puisse être distribué. pas de problème », expliqua Gentile.

Selon le communiqué officiel, la formule peut être distribuée sous forme lyophilisée (sèche), ce qui nécessite une réfrigération commune, entre 2 et 8 ° C. C’est un avantage partagé avec la formule Oxford / Astrazeneca, alors que les candidats Pfizer et Moderna, en raison de leur type de développement, nécessitent un super-gel qui rend la logistique difficile. Cependant, le premier lot de Spoutnik n’aura toujours pas cette technologie de déshydratation (disponible pour février) et sera maintenu à moins 18 degrés jusqu’en janvier.

En ce qui concerne les délais de distribution, les responsables russes ont indiqué que les clients qui ont déjà un accord pourront le recevoir en janvier.

«C’est une annonce positive d’un point de vue logistique car c’est un excellent badge qui peut être conservé lyophilisé pour être distribué. Cela semble sûr mais il faut faire attention et attendre les informations officielles. Il est également positif de penser que les premiers mois de l’année prochaine, nous commencerions déjà à vacciner une partie de la population », a souligné De Vedia.

Concernant les délais de diffusion, Les responsables russes ont indiqué que les clients qui ont déjà un accord pourront le recevoir en janvier, tandis que ceux qui sont encore en négociations pourraient attendre les premiers lots en mars.

La Russie facturera moins que ses concurrents pour son vaccin COVID-19 Spoutnik V, car Moscou vise à produire plus d’un milliard de doses chez lui et à l’étranger l’année prochaine, a déclaré Kirill Dmitriev, directeur du Fonds d’investissement direct. de Russie (RDIF). Selon le site officiel, cela coûtera «moins de 10 dollars par dose».

