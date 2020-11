Image d’archive. Une femme avec un masque marche devant un graffiti après que les autorités sanitaires ont annulé les mesures de réouverture après l’augmentation des cas de coronavirus à San José, au Costa Rica. 13 juillet 2020. REUTERS / Juan Carlos Ulate

Alors que les infections, les hospitalisations et les décès augmentent dans l’hémisphère nord avec l’arrivée de la deuxième vague de coronavirus. Et alors que les États-Unis se préparent pour Thanksgiving, l’une des célébrations les plus importantes du pays, les autorités Ils recommandent – en plus de ne pas voyager pour cette fête nationale et de réduire le nombre de personnes qui se réuniront pour le dîner jeudi prochain, le 26 novembre 2020 – d’acheter de meilleurs masques qui vous protègent du COVID-19.

Au début de la pandémie, il y a eu un grand débat sur l’efficacité de l’utilisation du masque. Même l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a d’abord déclaré que son utilisation n’était pas importante, puis a été corrigée et a déclaré qu’elle l’était, comme l’ont également assuré de nombreux experts dans le monde.. Actuellement, il y a presque un consensus sur l’importance du port de la jugulaire accompagné d’une distanciation sociale. Son utilisation dans de nombreuses régions du monde est obligatoire et ne pas l’avoir dans les lieux publics peut entraîner des sanctions.

La plupart des infections à coronavirus proviennent de personnes asymptomatiques et qui ne savent pas qu’elles sont infectées, c’est pourquoi les autorités sanitaires soulignent l’importance de l’utilisation du masque. Et si plus de gens l’utilisent, le risque de propagation du virus est beaucoup plus faible. Ceci est démontré par les études qui ont été faites à cet égard, a rapporté le Wall Street Journal.

Cependant, au début de la pandémie, alors que la panique régnait et qu’une grande partie du monde était confinée à la maison, on a demandé à la population de ne pas acheter à bas prix des masques car ils étaient une denrée rare pour le personnel de santé.. Plus tard, les gens ont été encouragés à fabriquer leurs propres masques et, également, ils ont commencé à vendre des jugulaires qui servaient à couvrir le visage mais ne protégeaient pas de la même manière que celles chirurgicales.

Des passants portant des masques faciaux marchent sous des feuilles colorées d’automne au milieu de l’épidémie de coronavirus (COVID-19) à Tokyo, au Japon. 19 novembre 2020. REUTERS / Issei Kato

Mais une partie de la situation mondiale a déjà changé dans la mesure où les chaînes d’approvisionnement se sont élargies, les gouvernements sont mieux préparés et les agents de santé ne souffrent pas des pénuries dont ils ont souffert au début de la pandémie. Pour cette raison, les autorités sanitaires devraient reconsidérer leurs recommandations sur les masques les plus efficaces pour prévenir la propagation des infections et ceux qui ne le sont pas.

Par exemple, une jugulaire en coton protège beaucoup moins qu’une jugulaire chirurgicale. Cependant, si la seule option dont dispose la personne est un tissu, il est préférable d’avoir plusieurs couches. Il y a aussi ceux qui sont en coton et polyester, ils protègent mieux. En termes d’efficacité, les tissus sont efficaces à 30% tandis qu’un foulard ne vous protège que de 10%.

Selon le journal américain, les masques chirurgicaux sont efficaces à 60% pour prévenir les infections. Il y a aussi ceux utilisés pour la construction qui protègent de la poussière ou des odeurs fortes, ceux-ci, bien qu’ils semblent être ceux utilisés par les médecins et les infirmières, n’offrent pas une bonne protection pour empêcher la propagation du COVID-19.

Les meilleurs proposés sur le marché aux États-Unis sont le N95 qui peut filtrer 95% des particules infectieuses. Leurs équivalents dans une autre partie du monde sont le KN95, qui sont fabriqués en Chine, ou le FFP2, qui vient d’Europe. Aux États-Unis, ces deux derniers ont été autorisés par la Food and Drug Administration.

Les autorités américaines ont créé une base de données dans laquelle le public peut vérifier le type de masque dont il dispose. D’autre part, ils préviennent que beaucoup de ceux qui sont promus sur le marché comme N95 peuvent être faux. L’important, selon les experts, est d’avoir une paire de masques N95 et de les utiliser lorsque vous savez que vous risquez d’être exposé à la contagion, comme lors de la visite d’un supermarché ou lors de vos déplacements en transports en commun.

