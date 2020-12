14/10/2020 Mila Ximénez, dans une image d’archive EUROPE ESPAGNE SOCIETY

MADRID, 15 ANS (CHANCE)

Mila Ximénez est devenue la protagoniste absolue de l’édition du soir de “Socialité”. La collaboratrice, présente pour la première fois sur le tournage du programme présenté par María Patiño, s’est ouverte comme jamais auparavant sur le cancer du poumon qu’elle combat et, en plus, a révélé comment se passeraient probablement les Noëls les plus tristes. de leur vie.

Triste, tout en essayant de garder son sang-froid, Mila a parlé du «drame» qui est son tour maintenant. Et est-ce que sa fille Alba réside à Amsterdam avec son mari et ses deux enfants et, étant donné les circonstances actuelles dues à la pandémie de Covid, la collaboratrice passera les vacances seule. «J’ai des invitations de collègues, mais il me manque mes deux grands piliers. Ma fille Alba et mes petits-enfants», a-t-il avoué.

Plus sincère que jamais, la sévillane n’a pas négligé le combat contre le cancer qu’elle mène depuis quelques mois et à quel moment elle se trouve: «J’accepte la maladie, mais il m’est difficile d’accepter le traitement. Je dois m’entendre avec la maladie et cela ne se produit pas maintenant. ” «Je suis quelqu’un d’autre. La tristesse me joue des tours. Ce qui m’est arrivé est une chienne formidable. Maintenant, j’ai eu le temps de profiter de tout ce que j’ai apprécié et cette pause est un truc. Je préfère une vie plus courte mais avec plus de qualité “, a avoué.

Malgré le fait que cette année, elle devra passer Noël loin de sa famille, Mila assure que “Alba me connaît très bien et en sait plus qu’elle ne compte. Elle m’a dit que la tête est aussi importante que la maladie. Elle fait ce qu’elle peut , mais c’est là que c’est. Le 24, je me reposerai et nous passerons un appel vidéo. “

De plus, un membre éminent de la famille Pantoja a voulu lui envoyer un message d’encouragement qui a profondément ému la collaboratrice. Nous nous référons à Kiko Rivera, avec qui Mila a eu des affrontements amers dans le passé mais avec qui maintenant – après avoir fait l’interview commentée de Lecturas dans laquelle le DJ a parlé pour la première fois de la confrontation avec sa mère, Isabel Pantoja – a très bonne relation. Tel a été son message: “Je veux vous envoyer un câlin très fort en cette année difficile pour tout le monde. Pour vous dire que cette année j’ai pu apprendre à vous connaître un peu mieux, ce qui m’a rendu très heureux. J’ai appris à vous aimer et à vous respecter. J’espère que cela durera longtemps. Je t’aime beaucoup et je vois si nous pouvons avoir quelque chose bientôt. Un petit baiser très fort. “

Un message que, excité, Mila a remercié, sachant surtout de qui il vient, car “l’armée de Pantoja est très forte et Kiko lui fait mal. Ils ne vont pas lui faciliter les choses”. En tant que mère, et sans comprendre la guerre qu’elle a avec son fils, la collaboratrice a adressé un message dur à Isabel Pantoja: “Vous êtes une grande perdante. Vous avez tout eu, et où l’avez-vous? Enfermée, sous le matelas, dans le bloc Cantora … Paquirri est mort il y a 36 ans et il y a vos petites-filles qui vous manqueront. Vous vous enfermez dans ce monde sordide dont vous dites que c’est votre maison, Cantora n’est pas votre maison, Cantora est votre tombe et vous le savez. Vendez tout et prenez un gin tonic avec votre fils. “